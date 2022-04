Viruswaarheid-voorman Willem Engel opnieuw aangehouden

Willem Engel tijdens een coronademonstratie eerder dit jaar. Beeld ANP

De politie heeft Engel op de snelweg aangehouden toen hij samen met zijn vriendin Dorien Rose, die de beelden van de aanhouding online zetten, onderweg was naar een demonstratie in Nijmegen. Vorige week woensdag kwam Willem Engel na twee weken hechtenis weer op vrije voeten. Een van de voorwaarden van zijn vrijlating was dat hij in afwachting van zijn strafproces geen gebruik mocht maken van socialemediakanalen.

Op vrijdag en zaterdag verscheen Engel in het online programma Café Weltschmerz, dat onder meer op Youtube verschijnt. Volgens Engel was zijn bezoek geen overtreding van de voorwaarden omdat die alleen betrekking zouden hebben op uitingen via zijn persoonlijke accounts op sociale media.

Opruiing

Engel werd op 15 maart aangehouden op verdenking van opruiing. Volgens het OM verspreidde hij tussen juni 2020 en december 2021 zeker zeven berichten die ertoe leidden dat anderen strafbare feiten pleegden of hiertoe, door de berichten van Engel, werden aangezet.

In eerste instantie werd zijn voorarrest door de rechter-commissaris verlengt met twee weken, wat niet gebruikelijk is bij opruiingszaken. De kans op recidive werd als aanzienlijk ingeschat. Na politieverhoor werd gevreesd dat Engel bij vrijlating weer zijn mobiel ter hand zou nemen om nieuwe opruiende berichten de wereld in te slingeren.

Pas toen Engel tijdens de zitting bij de raadkamer van de Rotterdamse rechtbank beloofde dat hij zich in afwachting van zijn proces niet meer op sociale media zou uiten, werd hij voorwaardelijk vrijgelaten.