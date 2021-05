Viruswaarheid haalt bakzeil, coronamaatregelen blijven gelden

Willem Engel (links) in de rechtbank. Beeld EPA

De rechter stelt dat er een ‘voldoende wettelijke basis’ is voor de maatregelen. Ook gaat de rechter niet mee in de stelling van Viruswaarheid dat er een feitelijke noodtoestand van kracht is zonder de juridische basis ervoor.

Volgens de actiegroep zijn de coronamaatregelen in strijd met grondrechten van burgers en internationale verdragen. Hierdoor was de eis om ze per direct af te schaffen. Jurist van de groep, Jeroen Pols, meende tijdens de rechtszaak op 3 mei dat heel Nederland in een gevangenisregime leeft. Pols stelde dat de coronamaatregelen buitenproportioneel zijn, gezien de epidemiologische situatie in het land. ‘Ons hele land is gesloopt, maar in de grafiek is niets bijzonders te zien.’

Landsadvocaat Reimer Veldhuis zei in zijn verweer dat Viruswaarheid de ernst van de situatie verkeerd inschat en ‘in een andere werkelijkheid leeft’ op basis van niet wetenschappelijk onderbouwde claims. Dat een noodtoestand nodig is voor het opleggen van de coronaregels, zoals de actiegroep betoogde, wijst de Staat van de hand.

Viruswaarheid vroeg vorige week maandag om een onmiddellijke uitspraak, maar volgens de rechter was de materie te complex om daar in mee te gaan.

Avondklok

Overigens zou het kort geding waarin de rechter vandaag uitspraak heeft gedaan aanvankelijk alleen gaan over de avondklok. Viruswaarheid greep, na afschaffing van de maatregel, het kort geding aan om de zaak uit te breiden naar de beëindiging van alle coronamaatregelen. ‘De bezwaren tegen de avondklok gelden voor alle coronaregels die grondrechten en vrijheden inperken,’ stelde Jeroen Pols.

Eerder won de groep een procedure over het afschaffen van de avondklok. Al was dit voor korte duur aangezien de rechter de avondklok in stand hield na het hoger beroep.

Ook in andere landen worden dit soort rechtszaken gevoerd: in België besloot de rechter eind maart dat de regering binnen 30 dagen alle coronamaatregelen moest schrappen of van een betere basis moest voorzien, op straffe van een dwangsom.