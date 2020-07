Viruswaanzin verliest kort geding, coronamaatregelen blijven

Willem Engel (l), voorman van Viruswaanzin tijdens een zitting van de rechtbank, eerder deze maand. Beeld ANP

De maatregelen die de overheid treft zijn niet onrechtmatig, zo oordeelde de kortgedingrechter. Die uitspraak komt niet als een verrassing. Kennelijk had ook Viruswaanzin zelf, die zich als juridische partij in de rechtszaak presenteerde als Stichting Viruswaarheid.nl, er van tevoren weinig vertrouwen in. De actiegroep kondigde donderdag al aan bezig te zijn met de organisatie van een demonstratie tegen het coronabeleid op het Haagse Malieveld, die zaterdag 1 augustus moet plaatsvinden.

In het schriftelijke vonnis van de Haagse rechter staat dat de overheid het beleid stoelt op deskundige adviezen van het Outbreak Management Team, en verschillende belangen weegt alvorens keuzes te maken. ‘Met die keuzes is niet iedereen in Nederland het eens. Er is veel (populair-) wetenschappelijke discussie over aard, ernst en aanpak van het coronavirus. Dat betekent echter niet dat de door de staat gekozen aanpak evident onjuist is.’

Viruswaanzin had in het kort geding naar voren gebracht dat corona niet gevaarlijker is dan bijvoorbeeld de griep. Die opvatting zou door wetenschappers gedeeld worden. Andere virussen zijn veel gevaarlijker en brengen de overheid er niet toe extreme maatregelen te treffen, zo betoogde de actiegroep. De groep betoogde betoogde verder dat mensen die bijvoorbeeld aan kanker overlijden ook meegerekend worden in de coronastatistieken.

Niet disproportioneel

In het vrijdag gepubliceerde vonnis zegt de Haagse rechter dat het niet aan een rechter is om een ‘battle of experts’ te beslechten. Hoe dan ook zijn de door de staat genomen maatregelen zeker niet disproportioneel, aldus de rechter.

Eerder probeerde Viruswaanzin rechter Hoekman te wraken omdat zij vooringenomen zou zijn. Ook die procedure werd door de actiegroep verloren.

Of Viruswaanzin op zaterdag 1 augustus op het Malieveld kan demonstreren is nog maar de vraag. De actiegroep is daarover in overleg met de gemeente Den Haag. Die verbood twee eerdere demonstraties. Op 21 juni kwam toch een fors aantal sympathisanten (en relschoppers) naar het Malieveld, wat tot ongeregeldheden leidde. Er werden toen 425 mensen opgepakt.