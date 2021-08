Virus leeft op in de Antillen, maar besmettingen dalen in rest van Nederland

Vrijwilligers van het Rode Kruis op Curaçao vullen voedsel- en andere hulppakketten, bedoeld voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis. Beeld ANP

Duitsland versoepelt regels: Nederland vanaf zondag geen hoogrisicogebied meer

Duitsland versoepelt de regels voor Nederlanders die het land binnen willen komen. Vanaf zondag hoeven niet-gevaccineerde Nederlanders niet meer in quarantaine. Ook hoeven ze niet meer van tevoren gegevens over hun gezondheidssituatie te verstrekken. Dat maakte het Robert Koch Institut, het Duitse equivalent van het RIVM, vrijdagmiddag bekend. Precies twee weken eerder had het instituut Nederland als ‘hoogrisiciogebied’ bestempeld, vanwege de toen snel stijgende besmettingscijfers. Nederlanders die naar Duitsland reizen, moeten nu nog wel aan de grens een test-, vaccinatie- of herstelbewijs tonen. Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius blijven voorlopig hoogrisicogebied. Voor die eilanden blijft de quarantaineplicht daarom bestaan. De afgelopen week is het aantal gemelde besmettingen in Nederland met 36 procent afgenomen naar gemiddeld 2.675 per dag. Twee weken geleden werden dagelijks nog ruim 8 duizend positieve testen geregistreerd.

Instroom Nederlandse ziekenhuizen daalt verder

De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 88 coronapatiënten opgenomen, ruim minder dan de 100 patiënten van vorige week. De afname is vooral zichtbaar op de verpleegafdelingen: zij zagen 13 procent minder patiënten binnenkomen, terwijl het aantal ic-patiënten nagenoeg gelijk bleef. Door de lagere instroom stabiliseert ook het aantal bezette bedden in het ziekenhuis. In een week tijd liep de bezetting met slechts 4 procent op naar in totaal 679. Vorige week was de toename op weekbasis nog 36 procent. Van deze patiënten liggen er 206 op de ic, vorige week 176.

Besmettingscijfers pieken op Aruba, op Curaçao is de afname gestagneerd

In het Caribische deel van het koninkrijk nemen de besmettingscijfers toe door het drukke toeristenseizoen en de hoge besmettelijkheid van de deltavariant. Op Aruba werden afgelopen week drieënhalf keer zoveel besmettingen gemeld als in Europees Nederland. De uitbraak op Curaçao leek eind juli op zijn retour, maar deze week werd weer een lichte toename ingezet. De in juni beëdigde premier van het eiland, Gilmar Pisas, kondigde vrijdag aan geen nieuwe maatregelen te nemen. Wel wil hij betere controle bij uitgaansgelegenheden. Corona houdt ook op Sint Maarten huis, vooral op de Franse helft van het eiland. Het aantal coronapatiënten in het Sint Maarten Medical Center nam in een week toe van 2 naar 13 door een uitbraak in het ziekenhuis. Van de Arubanen is tweederde volledig gevaccineerd, op Curaçao en Sint Maarten ongeveer de helft.