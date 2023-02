Viroloog Marion Koopmans: ‘WHO-onderzoek naar oorsprong corona is in politiek geharrewar gestrand’

Marion Koopmans met Thea Fischer (l), Peter Daszak en andere leden van het WHO-team dat in januari 2021 in Wuhan onderzoek deed naar de oorzaak van corona. Beeld AFP

De WHO kapt ermee. Eigenlijk zou de organisatie opnieuw een missie van internationale wetenschappers naar Wuhan sturen, om samen met China uit te vogelen hoe het coronavirus, genaamd sars-cov-2, bij de mens belandde. Maar, zo onthulde wetenschapsblad Nature deze week: dat plan staat in de ijskast. China wil niet meer. Of eigenlijk: de WHO mag het land niet meer in.

Mevrouw Koopmans, wat is er precies gebeurd?

‘Aanvankelijk was het plan: in fase één, waar ik ook bij betrokken was, doen we aanbevelingen welk onderzoek er precies nodig is om de herkomst van het virus te achterhalen. Maar daarover is al meteen discussie ontstaan. De WHO besloot de mogelijkheid mee te nemen dat het virus kan zijn ontsnapt uit het Wuhan Institute of Virology. Op dat moment heeft China gezegd: mooi niet. Dus ligt het proces stil.’

Raar van China. Het is toch gewoon een mogelijkheid die je moet onderzoeken?

‘Ik denk dat dit echt in het politieke geharrewar is gestrand. Helemaal los van de vraag of het wel of niet zou kunnen – de wolk die hierboven hangt is: er is een cover-up, er is iets gebeurd in dat lab wat niemand mag weten. Die discussie is een eigen leven gaan leiden. De vraag of het virus uit het lab kan komen, is natuurlijk prima en moet je kunnen bespreken en onderzoeken. Maar het is ook een discussie tussen: wat is possible, en wat is probable? Wat kán er zijn gebeurd, en wat is er waarschijnlijk gebeurd?’

Waarom heeft de WHO niet gewoon gezegd: we gaan eerst de meest waarschijnlijke mogelijkheid onderzoeken – dat het virus via een illegaal verhandelde wasbeerhond, civetkat of nerts bij de mens is beland?

‘Persoonlijk snap ik die afweging ook niet. Dat is een keuze geweest van Tedros (WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus, red.). De lobby uit de VS was zo sterk dat Tedros hierop heeft moeten toegeven. De VS waren onder het tijdperk-Trump gestopt met zijn WHO-contributie en zijn nu net weer aan boord, dat speelt allemaal mee.

‘Maar goed, dat is speculeren. Ik denk dat met die keuze voor de labtheorie de deur voor verdere studies in elk geval is dichtgegaan. Het werd een whodunit. En dus is het gewoon vastgelopen.’

Wat had er in de tweede onderzoeksfase eigenlijk moeten gebeuren?

‘We hebben een aantal dingen geadviseerd. Eén daarvan was: we hebben nu wel een beter beeld van wat er in december 2019 gebeurde in Wuhan, maar de vroegste circulatie hebben we nog niet te pakken. Waar vond die plaats? Ons advies was om daarnaar te zoeken in patiëntendossiers en in bloedmonsters (op zoek naar antistoffen tegen het virus, red.).

‘Het tweede was: volg de lijn terug. Wat zijn nou precies de contacten geweest van de allereerste patiënten? Waar leidt dat spoor naartoe? En een derde aanbeveling was: onderzoek de bevoorradingsroutes. Waar kwamen de wilde dieren, waarvan we weten dat die op de markt in Wuhan werden verkocht, precies vandaan?’

Waarom is het eigenlijk van belang dat de WHO dit doet? Kan China het niet zelf?

‘China is aangesloten bij de WHO en daar hoort dit bij. De afspraak is dat je relevante informatie deelt. Zoals de WHO zelf zegt: we zijn dit aan de wereld verschuldigd.’

En nu? Zullen we ooit weten waar het virus vandaan komt?

‘Laten we het hopen. Het meest aannemelijke acht ik nog dat we op een gegeven moment bij een of andere vleermuis het nagenoeg identieke voorlopervirus van sars-cov-2 vinden. Dan hebben we dat in elk geval rond.

‘Erg ónwaarschijnlijk acht ik het dat er ergens een reservoir is van dit virus bij zoogdieren, dat nog steeds bestaat. Dat zouden we onderhand wel gezien hebben, denk ik. De in mijn ogen meest waarschijnlijke mogelijkheid is dat er ergens een wildboerderij is, waar iets is foutgegaan, en waar het virus tijdelijk heeft gecirculeerd, een beetje zoals we in Europa en Amerika hebben gezien op de nertsenfarms. Alleen… daar kom je dus never nooit meer achter.’

Een op de tien Nederlanders gelooft dat het coronavirus uit het lab komt, bleek onlangs uit een peiling. Wat zou u tegen die mensen zeggen?

‘Wat kún je zeggen? Ik kan het niet honderd procent ontkrachten. Kan niet, gaat nooit lukken.’

Waarom staan u en andere wetenschappers dan toch zo vierkant achter de hypothese dat het virus uit de dierenwereld komt?

Ze somt op: ‘De lange historie van succesvolle spillovers van virusinfecties, inclusief coronavirussen, uit dieren. Het feit dat de meest nauwverwante virussen in vleermuizen zitten. De circulatie van allerlei zoönotische virussen op dierenmarkten in China. De voorbeelden van sars en mers, allebei coronavirussen die via een tussengastheer bij de mens kwamen. Het verband met die markt. Het feit dat daar wilde dieren aanwezig waren…

‘Het wetenschappelijke proces van kennissynthese is het op rij leggen van wetenschappelijke aanwijzingen, en die optellen. En als ik dit allemaal bij elkaar optel, denk ik dat deze mogelijkheid wat mij betreft de meest waarschijnlijke is.’