Viroloog Marion Koopmans komt met een persoonlijk boek over de coronaperiode, geschreven door haar zoon

Daar komt Marion Koopmans binnen, met aan haar zijde een soort viking, met lang haar, brede schouders en een kortgekapte baard onder de helderblauwe ogen. Maar aan de wenkbrauwen zie je het toch. Het is Mischa, haar zoon. En haar geheime troef.

Want hoe dat bij de Koopmansjes thuis ging toen de uitgeverij maar blééf aandringen dat er toch echt een boek moest komen, waarin Marion terugblikt op haar ervaringen tijdens de pandemie? ‘Ik zei: ik heb er echt geen tijd voor’, zegt Koopmans. ‘Ze opperden om een ghostwriter in te schakelen. Maar ja, dan zit je te praten met iemand die je helemaal niet kent.’

En toen stond haar zoon op. Mischa Huijsmans – de achternaam is van Koopmans’ echtgenoot Ad – was net tijdelijk uitgeweken naar zijn ouderlijk huis, vanuit zijn woonplaats Londen. En zo’n boek over en met zijn moeder, hij wilde het wel proberen. ‘Waarop ik dacht: dat maakt het natuurlijk wat anders’, zegt Koopmans. ‘In ons gezin waren de family projects altijd wel een ding. Van het kleien van een draak naar het schrijven van een boek. Dus ja, waarom niet?’

Mischa: ‘We hebben eerst wel een aantal proefpagina’s moeten inleveren.’

Marion: ‘Bij de uitgeverij vroegen ze zich af: heb jij eigenlijk weleens wat geschreven?’

Mischa: ‘Een essay van een paar duizend woorden, voor mijn studie. Maar dat was het dan ook wel.’

Als journalist die geregeld schrijft over het wetenschappelijk werk van je moeder, weet ik: ze kan behoorlijk veeleisend zijn.

Mischa: ‘Dat klopt, ja.’

Marion: ‘Maar hij ook.’

Mischa: ‘Daar zijn we inderdaad achter gekomen. Soms zaten we allebei om 11 uur ’s avonds nog: shit, dit is niet helemaal het juiste woord, dit hoofdstuk kunnen we echt nog niet opsturen.’

Marion: ‘Hij is net zo’n zeikerd als ik.’

Konden jullie wel elkaars tegenspelers zijn? Boeken van kinderen die over hun ouders schrijven, worden makkelijk van die jubelshows: mijn moeder is zo fantastisch...

Mischa: ‘Maar mijn moeder ís ook fantastisch.’

Marion: ‘We hebben ook veel discussie gehad. In het begin was jij veel tammer dan ik, maar op een gegeven moment draaide dat om.’

Mischa: ‘Vrij snel werd duidelijk: we willen dit boek vanuit twee perspectieven schrijven. Het belangrijkste is natuurlijk jouw perspectief. Maar daardoorheen zitten mijn persoonlijke ervaringen. Ik kreeg een ander soort dingen te zien dan jij, omdat ik een deel van de tijd in Londen zat en veel heb gezien vanuit die meer conspiracy-achtige bubbel.’

De coronapandemie die afgelopen jaren over het land golfde, trof bij Koopmans thuis niet bepaald familie doorsnee. Zij: internationaal vooraanstaand hoogleraar in de virologie, al vele jaren landelijk en internationaal betrokken bij de opsporing van nieuwe, mogelijk gevaarlijke virussen. Haar man: kunstenaar en muzikant, die ooit zes jaar in een seminarie woonde, op zoek naar God. Hun dochter: eerst biomedische wetenschappen, nu kunstopleiding. Zoon Mischa: opgeleid als acteur, gitarist in allerlei bands, werkzaam als personal trainer en momenteel bezig met een master culturele antropologie in Leiden.

Een gezin met één been in de kunst en één in de wetenschap. En wereldburgers: moeder en zoon schreven het boek eerst in het Engels, de taal die bij beiden nooit ver weg is als je ze spreekt.

Mischa, als muzikant en acteur werd je zelf getroffen door de coronamaatregelen. Je schrijft dat je in Londen nogal wat vrienden had die het met de coronabeperkingen niet zo nauw namen, en die zich aangetrokken voelden tot allerlei complotgedachten. Heb je zelf nooit de neiging gehad om in opstand te komen tegen de coronaregels?

‘Nee joh, nee. Om een paar redenen. Mijn opa en oma in Limburg. Maar ook: ik werkte als personal trainer met mensen die in de hoogste risicogroepen zitten. Iemand met hartproblemen, iemand op hogere leeftijd. Mensen met astma, overgewicht, diabetes. Ik moest dat heel serieus nemen, constant.’

Maar toen kwam de tweede golf, de derde golf. Er kwamen QR-codes. De maatregelen bleven maar.

‘Sure... Ach, het is misschien een impopulaire mening hoor, maar wat de basismaatregelen betreft denk ik echt: jongens, zeik niet zo. Doe gewoon een mondkapje op. En of je een vaccin wel of niet wilt halen: it’s up to you. Maar draag een beetje verantwoordelijkheid.’

In jullie boek zit een gekke stijlbreuk. Het eerste deel gaat over Marions voorgeschiedenis, het tweede deel over eerdere ziekteuitbraken. Maar als het uiteindelijk over corona gaat, verdwijnt Marion ineens als hoofdpersoon naar de achtergrond en zien we haar meer zoals we haar kennen van tv. Iemand die verstandelijk en met distantie vertelt: en toen gebeurde er dit, en nam het OMT die-en-die beslissing, punt. Waarom niet meer over wat er achter de schermen gebeurde?

Mischa: ‘Grappig, dat was ook de feedback van de uitgever.’

Marion: ‘Het is in elk geval niet heel bewust zo gedaan.’

Mischa: ‘Nou ja, zo ging het ook echt. Ze zat zestien uur per dag alleen maar te werken. Dat waren gewoon die twee jaar.’

Maar er waren best netelige kwesties. De mondkapjes, de avondklok, de noodlockdown van december vorig jaar. Dat zijn toch dingen waarover je gevoelens zult hebben gehad, Marion?

Marion: ‘Mijn expertise is echt de virologie, de kinetiek, de transmissie, de shedding (uitscheiding van virusdeeltjes, red.), de herkomst van het virus. Dat zijn de onderwerpen die we voor het boek hebben opgepakt. Dat is een keuze geweest.’

Mischa: ‘Eerlijk gezegd ben je ook echt niet zo anders dan op tv. Ook achter de schermen gaat het vaak, zogezegd, ‘met distantie’ over de verschillende kanten van een discussie. Het is niet zo dat je thuis zit: dit is gezeik, dat is gedonder. Het is: dit en dat gebeurt. En vertrouwelijk blijft vertrouwelijk. Wat dat betreft zitten er ook grenzen aan hoeveel we delen, bijvoorbeeld over de interne discussies binnen het OMT of de Wereldgezondheidsorganisatie.’

Soms zijn jullie erg verbloemend. Hugo de Jonge kwam met de slogan ‘dansen met Janssen’, terwijl iedere expert wist dat een vaccin eerst een paar weken moet inwerken voordat je beschermd bent. Maar dat bleef ‘lost in translation’, schrijven jullie letterlijk. Waarom niet gewoon: De Jonge bedacht een hartstikke stomme slogan?

Marion: ‘Tja... Omdat ik zo niet denk. Ik denk dan echt: dit is gewoon een blooper. Dat weten we nu wel, het is niet nodig dat ik dat ook nog eens herhaal.’

Mischa: ‘Same here. Ik denk dan: ach, over het hoofd gezien, doe het volgende keer anders.’

Wat zijn jullie dan een lieve mensen zeg.

Mischa: ‘Ja toch?’

Marion: ‘Saai hè? In die zin ben ik voor de camera niet zo heel anders dan erachter. Dit is wel echt hoe ik denk.’

Mischa: ‘Wat bij mij ook meespeelt: in het buitenland kwam ik regelmatig terecht in gesprekken over ‘de beleidsmakers’, waar men dan vaak ook wetenschappers zoals mijn moeder toe rekende. Iedereen is alleen maar de ander op de vingers aan het kijken. Zo van: wat is daar fout gegaan, wie heeft er schuld aan? Dat afrekenen, vaak met de wijsheid achteraf, daar ben ik zó klaar mee.’

Dat raakt aan een van de belangrijke thema’s van het boek: de aanhoudende stroom verwensingen en bedreigingen aan het adres van Koopmans, die al kort na de eerste ziektegolf op gang kwam en sindsdien niet meer ophield. De viroloog werd als OMT-lid niet alleen bekende Nederlander, maar ook kop van jut bij mensen die het oneens zijn met het coronabeleid. Dat leidde er onder meer toe dat Koopmans persoonsbeveiliging kreeg.

Maak jij je weleens zorgen om de veiligheid van je moeder, Mischa?

‘Ja. Het is gewoon vreselijk lastig dat je geen idee hebt hoeveel mensen online zitten te zieken en welk deel van hen echt link is.’

Indringende passage in je boek: op het Gala van de Wetenschap, in een theaterzaal in Leiden, stond je op het podium toen een demonstrant op de voorste rij ineens begon te schreeuwen over de maatregelen.

Marion: ‘Ik stond daar: waar gáát dit over?’

En Mischa, jij zat er een paar rijen achter te berekenen: hoe kan ik op hem springen?

Mischa: ‘Het liep gelukkig goed af. Maar je weet gewoon niet wat die persoon in zijn hoofd heeft. De harde kern van mensen die dingen horen als: het is allemaal een global conspiracy, het virus is gemaakt in het laboratorium, die moet je serieus nemen. Als je dat soort complottheorieën letterlijk neemt, dan heb je het over misdaden tegen de menselijkheid en kan het consequenties hebben.’

Wat zou je willen zeggen tegen zo’n demonstrant?

Mischa: ‘Dat mag niet in de krant, denk ik.’ Hij lacht. ‘Het hangt af van de persoon. Ik heb hechte vrienden die dingen zeggen waarvan ik denk... eh, really? En praat ik met zo iemand, snap ik beter waar het vandaan komt en kom je er samen wel uit. Maar er zijn ook mensen bij wie ik het moeilijker in te schatten vind. Dat ik echt denk: jij bent bijna aantoonbaar te slim om werkelijk te geloven wat je nu zegt. Doe je dat nou expres?’

Je doelt op mensen die desinformatie verkondigen omdat ze meer aandacht, clicks, likes, donaties of steun in de Tweede Kamer willen?

Marion: ‘Die laatste categorie vooral. Dat vind ik dus gewoon echt... Nou ja, link. Zorgelijk. Dat is gewoon bewust disrupten. Gewoon bewust proberen... Echt misbruik maken, óm.’

Achter haar halve zinnen schuilt een ongenoegen waar ze ook in haar boek omheen draait. De complottheorieën waarvan ze mikpunt is, vinden in de Tweede Kamer steun bij vooral Forum voor Democratie. Zo zou ze stiekeme banden hebben met de Chinese Communistische Partij en een kunstmatige herkomst van het virus verdoezelen, overigens zonder dat daarvoor enig bewijs is. Na berichten op de rechts-populistische Amerikaanse website The National Pulse over Koopmans’ vermeende banden met Beijing, stelde FvD-kamerlid Simone Kerseboom zelfs Kamervragen: als dat klopte, zou de minister dan bereid zou zijn Koopmans uit het OMT te zetten?

‘Het lastige vind ik daaraan: ik ben helemaal niet zo’n debater. Aan tafel gaan zitten bij zo’n Café Weltschmerz en erover in debat gaan, ik zou het echt niet kunnen’, zegt Koopmans. ‘Ik wil eigenlijk graag mensen snappen en naar mensen luisteren. Maar tegelijkertijd, als het dan privé zo over je heen dendert, dan moet je toch ook wel een soort...’

Maak die zin eens af?

‘Alleen al als ik het erover heb, word ik er naar van. Dat opzettelijke getreiter maakt me woest, maar ook machteloos. Ik heb ervoor gekozen om niet alles op Twitter en het internet te gaan lezen. Maar daarmee sluit je je dus ook voor een deel af van interactie. Erg vervelend.’

Wat zou je tegen de mensen die je zo lastigvallen willen zeggen?

Marion: ‘Eigenlijk vooral: waaróm? Waarom doe je dit? Iedereen die gewoon vragen heeft, twijfelt, enzovoorts: go for it. Maar... de politici die dit gewoon aan het pluggen zijn, voor ik weet niet precies wat voor agenda. Dat maakt het voor mij ongrijpbaar. Ik ken die mensen niet, ik heb hier gewoon echt geen verstand van. Dus dat vind ik heel lastig.’

Mischa: ‘Met een deel van die mensen kom je denk ik niet meer in gesprek. Omdat je symbool staat voor iets anders. Iets wat je helemaal niet bent.’

Is dat niet ook jezelf aan te rekenen? Je hebt er zelf voor gekozen om naar voren te treden en de OMT-adviezen te gaan uitleggen. Daarmee ben je een van de gezichten van het coronabeleid geworden.

Marion: ‘Al vanaf januari, toen ik nog niet in het OMT zat, werd ik over van alles en nog wat bevraagd, iets wat ik heel logisch vind. Dus toen ik het OMT ging doen, was de keuze: moet ik daar nu mee stoppen? Toen heb ik gezegd: nee.’

Je mede-OMT-lid Jan Kluytmans, die aanvankelijk ook veel op televisie was, zei op een gegeven moment: ik stop ermee.

Marion: ‘Vanwege persoonlijke bedreigingen, ja.’

Die kreeg jij ook. Maar jij bleef.

Marion: ‘Ja, want als je stopt: then they win. Communicatie is cruciaal, dat is evident. Daarom ga ik ook naar Lowlands, en naar café zus-en-zo om uitleg te geven. Moet je anders zeggen: als je van het OMT bent, mag je niks meer doen in de media?’

Het is toch ook onvermijdelijk dat er mensen zijn die zeggen: donder op met je maatregelen?

Mischa: ‘Natuurlijk, en meningsverschillen zijn prima. Maar mensen die zeggen: je doet dit omdat je een nazi bent... Dan heb je het heel ergens anders over.’

Die emoties komen natuurlijk wel ergens vandaan. In de beginfase werd het OMT nadrukkelijk op het podium gehesen.

Marion: ‘Dat heb ik dus nooit zo ervaren, hè? Jij noemt dat zo.’

Letterlijk: Jaap van Dissel stond naast Mark Rutte op het podium. De OMT-adviezen zijn heilig, zei het kabinet. Hadden jullie als OMT nooit de neiging om te zeggen: kabinet, houd ons een beetje op afstand, doe die persconferenties zonder Van Dissel?

Mischa: ‘Dat zou naïef zijn. Ik denk dat er zeker die eerste maanden gewoon een brug nodig was tussen de media en de wetenschap: wat zijn de laatste ontwikkelingen?’

Marion: ‘Misschien is het mijn makke, maar dat het kabinet vraagt: kun je meedoen met de persconferentie, dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Ik heb het eerder met de H1N1-griep meegemaakt. Dan was er een persbriefing met een paar wetenschappers erbij, voor wie vragen had. En na een paar keer kwamen er geen journalisten meer, want het was niet meer boeiend.’

Mischa: ‘Het is achteraf ook makkelijk om je de negatieve dingen te herinneren. Maar ik zie vooral dat mensen over de hele linie ontzettend hun best hebben gedaan.’

Wat hebben jullie over elkaar geleerd dat jullie nog niet wisten?

Mischa: ‘Best een paar dingen eigenlijk. De echt grote gebeurtenissen wist ik natuurlijk wel. Maar sommige kleinere dingen... Dat je een vriend had in Gambia bijvoorbeeld, of dat je als kind aangereden dieren van de weg schraapte, dat wist ik helemaal niet. En veel context. Ik snapte ineens: o wacht, die periode dat je het ineens zo druk had, dat was dus met sars.’

Marion: ‘Ik ken Mischa als iemand die zijn weg zoekt in Londen, die met allerlei dingen bezig is. Maar nu ben je echt aan het werk samen. Heel verfrissend. Voor mij was dit ook: het volwassen worden van onze relatie.’

