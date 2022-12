Virgil van Dijk viert hervatting Premier League met doelpunt

Virgil van Dijk (m) wordt gefeliciteerd met zijn doelpunt door Fabinho en Mohamed Salah die Liverpool eerder op een 1-0-voorsprong had gezet. Na de 2-0 van Van Dijk bracht Aston Villa de spanning terug, maar Liverpool bleef met 3-1 te sterk. Beeld Action Images via Reuters

En zo is de Premier League na een onderbreking van anderhalve maand verder gegaan waar het gebleven was. Liefst 133 spelers uit ‘s werelds populairste en lucratiefste voetbalcompetitie waren naar Qatar afgereisd. De bazen van de Premier League waren allerminst gelukkig met deze onderbreking in het midden van het seizoen en zouden uiteindelijk akkoord zijn gegaan op voorwaarde dat voetbal op Tweede Kerstdag niet in gevaar zou komen. Het recht van de Britse voetballiefhebber om op deze feestdag naar het voetbal te kunnen gaan dateert uit de 19de eeuw.

Voor sommige clubs was het traditionele voetbal op Boxing Day alweer het tweede duel na het WK. Reeds drie dagen na de finale in Doha stonden vijf van de zes WK-spelers van Brighton bijvoorbeeld op het veld van The Valley, voor een bekerduel tegen Charlton Athletic, Een dag later scoorden de grote WK-afwezigen Erling Haaland en Mohamed Salah in de bekertopper tussen Manchester City en Liverpool, die in 3-2 zou eindigen. City-coach Pep Guardiola heeft liefst zestien spelers onder zijn hoede die op het wereldkampioenschap hebben gespeeld.

Een vrij moderne kersttraditie is het gemopper van buitenlandse topcoaches op het drukke speelprogramma rond Kerst en Nieuwjaar. Dat het feestvoetbal zo snel na het omstreden Fifa-feest kwam, heeft de klachten versterkt. Voor de Londense derby tegen Brentford verklaarde Spurs-manager Antonio Conte ‘echt niet blij’ te zijn met de snelle hervatting. ‘Aan de ene kant heb ik spelers die vier weken echt goed hebben gewerkt,’ beweerde de Italiaan, ‘en aan de andere kant spelers die op de WK hebben gespeeld en nu niet op hun top zijn.’

Twee finalespelers

Tegen The Bees, die zes spelers op het WK hadden, moest hij het doen zonder de Argentijnse verdediger Cristian Romero, terwijl hij de Franse doelman Hugo Lloris op de bank hield. De finalespelers hadden zich op Eerste Kerstdag pas bij de selectie gemeld. Conte zei met een gevoel van vervreemding te hebben gekeken naar de ‘strafschoppenstrijd’ tussen Lloris en Harry Kane tijdens Frankrijk - Engeland. Nadat hij de eerste had benut, schoot aanvoerder Kane de tweede kort voor tijd over, waardoor Engeland een uitgelezen kans om ‘voetbal thuis te brengen’ misliep.

In West-Londen kon Tottenham ook niet beschikken over de Braziliaanse spits Richarlison die in Qatar een blessure had opgelopen. Conte zag zijn ploeg in het eerste uur lamlendig spelen. Na een kwartier kwam Brentford, dat vlak voor de WK-pauze Manchester City had verslagen. op voorsprong door een treffer van de Hamburger Vitaly Janelt. Tien minuten na rust scoorde spits Ivan Toney de 2-0. Zoals wel vaker dit seizoen wist Spurs onder leiding van Kane terug te komen na een schier hopeloze achterstand. Binnen tien minuten stond de 2-2 op het bord.

Het WK beïnvloedde ook de avondwedstrijd Aston Villa - Liverpool. Net zoals Conte zijn verdediger Romero moest missen, kon zijn Villa-collega Unai Emery niet beschikken over Emi Martinez, de Argentijnse doelman die afgelopen weken zoveel opzien had gebaard met zijn gedrag. Zijn vervanger, de Zweed Robin Olsen, kon in het eerste halve uur al twee keer de bal uit het doel vissen na treffers van Salah en Van Dijk. In de tweede helft bracht Ollie Watkins de spanning terug door 1-2 te scoren, alvorens het Spaanse talent Stefan Bajcetic de wedstrijd besliste.