Vindicat-leden niet meer welkom in sociëteit na feest in Friese partybus

Studentenvereniging Vindicat aan de Grote Markt in Groningen. Beeld ANP

Donderdag lekten beelden uit van studenten in een partybus die dicht op elkaar aan het dansen en het zingen waren, zonder mondkapje op. De voorzitter van het bestuur van Vindicat, Wessel Giezen, zei tegen tv-programma Hart van Nederland dat hij er ‘piswoest’ over is. ‘Dit gaat tegen alle normen in.’ Volgens Giezen was het feestje niet georganiseerd door Vindicat, maar door twee jaarclubs.

De partybus is van Kooistra Reizen uit het Friese Franeker. Eigenaar Nico Kooistra beweert dat hij toestemming van de Veiligheidsregio Friesland had om met de bus de weg op te gaan. Die ontkent dat. ‘Het is zeker dat wij geen toestemming geven voor dergelijke busritten’, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Kooistra zegt dat de uitgelekte foto’s een vertekend beeld geven. Volgens hem was het een momentopname. ‘Verder ging alles prima en hielden we ons aan de coronamaatregelen.’

Een woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling van Groningen noemt het feestje een ‘oerdomme actie’. Hij houdt Vindicat daar niet voor verantwoordelijk. ‘Net als dat de burgemeester niet alle inwoners aan een touwtje heeft, geldt dat ook voor de Senaat van Vindicat.’ Vindicat kwam eerder in opspraak door ontsporingen tijdens ontgroeningsrituelen.