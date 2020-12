Vindicat krijgt tik op de vingers van universiteit en hogeschool: ‘onvoldoende cultuurverandering’

Toegang tot het verenigingsgebouw van Vindicat in de stad Groningen. Beeld Remko de Waal / ANP

De universiteit en hogeschool kwamen tot het besluit omdat zij vinden dat een gewenste cultuurverandering bij de studentenvereniging onvoldoende op gang komt. Het is een fikse tik op de vingers voor Vindicat, een club die negatief in het nieuws blijft komen. Twee weken geleden doken beelden op van leden van twee jaarclubs van Vindicat die ondanks de coronamaatregelen onbekommerd een feestje bouwden in een party-bus.

Vanwege misstanden in de vereniging liep Vindicat ook in 2019 al de accreditatie mis. Het bestuur van Vindicat kwam toen met maatregelen voor verbeteringen. De maatregelen hebben nog niet hebben geleid tot een cultuurverandering, concluderen de onderwijsinstellingen. Ook zou de senaat (het bestuur) van de vereniging ‘onvoldoende regie tonen in het voorkomen van incidenten tijdens de coronacrisis’. De colleges van bestuur hebben daarom besloten Vindicat tot 15 september 2021 niet uit te nodigen voor officiële gelegenheden.

Veranderingen

Na een reeks incidenten bij studentenverenigingen in 2016 hebben de onderwijsinstellingen in Groningen een accreditatiesysteem opgezet, met als doel de gewenste veranderingen bij de clubs in gang te zetten. De ‘kroegcultuur’ moest worden omgevormd ‘tot een cultuur die meer ruimte biedt voor de academische vorming van studenten’.

De accreditatiecommissie mist nu bij Vindicat ‘het urgentiegevoel om overmatig alcoholgebruik binnen de vereniging aan te pakken’. Vindicat heeft nog steeds een ‘zuipcultuur’, blijkt uit interne enquêtes. De studentenvereniging zegt zelf dat het lastig is om bijvoorbeeld het introductiekamp alcoholloos te houden, omdat er dan nauwelijks vrijwilligers te werven zijn, die het kamp moeten begeleiden.

Het stoort de commissie dat de studentenvereniging alleen achteraf reageert op incidenten. Beter zou het zijn als de vereniging maatregelen neemt om dergelijke incidenten te voorkomen, vindt zij. Ook neemt de commissie het Vindicat kwalijk dat de club de onderwijsinstellingen niet op de hoogte heeft gesteld van een incident in november. Daarbij waren zo’n honderd mensen in een huis aan het feesten. De onderwijsinstellingen moesten het uit de media vernemen. In 2020 zijn meermaals leden van de vereniging betrapt op het overtreden van de coronaregels.

Sommige dingen gaan wel beter, zegt de commissie. De vereniging schenkt tegenwoordig ook alcoholvrij bier en er is meer aandacht voor diversiteit.