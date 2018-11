Vincent T. wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag, is hij echt een rechts–extremistische terrorist of is het stoerdoenerij?

Vincent T. Beeld Jeroen Nissen

‘Ik ben stout geweest’, schrijft de 44-jarige Vincent T. uit Doornenburg begin dit jaar in een chatbericht aan een vrouwelijke kennis, ene Marion. ‘Net een wapen gekocht en 1.800 kogels.’

‘Wat moet je ermee?’ vraagt Marion hem.

‘Linkse kopstukken afknallen’, antwoordt T. en noemt drie linkse opponenten die hij uit de weg zou willen ruimen: Volkert van der Graaf, Sylvana Simons en Christa Soeters, een activiste die strijdt tegen Zwarte Piet.

‘Ik zou Christa Soeters eerst een beurt geven, vastbinden en er dan met twintig man overheen gaan’, schrijft T. ‘Haar emotioneel kapot maken.’

En wat als Soeters ook na zo’n verkrachting weigert haar activisme op te geven?, vraagt Marion.

‘Dan is er lood voor haar’, antwoordt T.

Zijn dit de teksten van een rechts-extremist met politiek gemotiveerde terreurplannen, of is hier een fantast aan het woord die met stoere taal indruk probeert te maken? Die vraag stond vrijdag centraal in een rechtszaak tegen T., die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De officier van justitie in de Zutphense rechtbank eiste 40 maanden celstraf tegen T. , met aftrek van zes maanden voorarrest. Op 7 december doet de rechtbank uitspraak.

‘Grootdoenerij’

‘Het is all talk’, verdedigde T. zich in de rechtbank. ‘Grootdoenerij. Het is zo overtrokken waar ik van beschuldigd word. Misschien was ik iets te amicaal met sommige mensen op internet, maar uiteindelijk ben ik gewoon een aardige jongen.’

Afgelopen april deed de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) een ambtsbericht over T. de deur uit. T., oprichter van de Facebookgroep Anti Terreur Brigade (ATB), waarop openlijk antimoslimgeweld werd toegejuicht, zou mogelijk tot gewelddadige actie tegen moslims willen overgaan. Ook waren er volgens de AIVD aanwijzingen dat T. over explosieven beschikte. Naar aanleiding hiervan viel een arrestatieteam T.’s ouderlijk huis binnen – T. is nog woonachtig bij zijn ouders – waar er 1.800 kogelpatronen en een alarmpistool werden aangetroffen. De politie vond ook een handgeschreven brief met daarin een recept voor kaliumnitraat. In combinatie met glycerine vormt kaliumnitraat een krachtig explosief.

Vuurwapen

Daarnaast waren er chats waarin T. zijn geweldfantasieën over moslims en linkse figuren de vrije loop laat en naar vuurwapens zoekt. Zo vraagt hij aan een Belgisch contact, ene Davy, of die hem kan helpen aan een Colt 1911, een pistool.

‘Ik kan er wel een voor je regelen’, antwoordt Davy. ‘Twee weken geleden heb ik nog een Smith & Wesson geregeld.’

‘Lekkerrrr’, antwoordt T. ‘Ik weet al waar mijn vakantiegeld naartoe zal gaan.’

Van een aanschaf van de Colt 1911 is het echter nooit gekomen. Meer dan een alarmpistool, dat T. mogelijk wilde bewerken om er kogelpatronen ermee af te schieten, heeft hij niet in bezit gehad.

Wat ook ontbrak: een concreet doel voor een aanslag. Bij T. is nooit een uitgedacht terreurplan tegen personen of objecten aangetroffen. Vooral dit laatste gaf voeding aan het idee dat T. inderdaad vooral ‘all talk’ is en nooit echt tot een terroristische aanslag had willen overgaan. Dit werd in de rechtbank herhaaldelijk benadrukt door T.’s advocaat Frans Huijbers, in de verklaringen van getuigen die in contact stonden met T., en door T. zelf. Rechts-extremistische kennissen van T. die door de politie zijn verhoord, schetsten het beeld van een ‘doorsneegast met fantasieën’, iemand wiens gewelddadige retoriek ‘niet serieus’ te nemen viel. Volgens T.’s raadsman had de Doornenburger zich vooral bezondigd aan ‘dikdoenerij’ , en niets meer. T. zelf vatte zijn gewelddadige chats samen met ‘bla bla bla.’

Radicaliseringsproces

Voor het OM was er geen sprake van onschuldige stoerdenerij. T. zou al ver zijn afgegleden in zijn radicaliseringsproces. Van het uiten van gewelddadige teksten op internet zou T. langzaam zijn opgeschoven richting het verzamelen van munitie en het benoemen van mogelijke doelwitten. Dat zijn strafbare voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf, stelde het OM.

Psychiatrische rapportages gaven geen uitsluitsel over T.’s bereidheid tot geweld. Wel werd hij gediagnosticeerd met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. T. zou zijn eigen prestaties en talenten overdrijven. Zo heeft hij jarenlang tegen zijn ouders de leugen opgehangen dat hij deel uitmaakt van de militaire commandotroepen en in die hoedanigheid geregeld werd ingezet om Turken en Marokkanen ‘in het gareel’ te houden.

‘Het is allemaal grootspraak’, hield T. voet bij stuk in de rechtbank. ‘Wat ik in die chats zeg, dat is gewoon het opblazen van verhalen. Figuurlijk gesproken dan.’