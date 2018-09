Vincent T. blijft vastzitten in Vught voor voorbereiding terreuraanslag tegen moslims

De 43-jarige Vincent T. uit het Gelderse Doornenburg die eind mei werd opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een geweldsmisdrijf met een terroristisch oogmerk tegen moslims, had geen concrete plannen voor een aanslag. Toch blijft hij voorlopig vastzitten op de terroristenafdeling van de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught. Dat bleek vrijdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Zutphen.

Een politiewagen naast de gevangenis in Vught. Foto ANP

Een voorlopige invrijheidstelling – zoals bepleit door zijn advocaat Frans Huijbers – zat er echter niet in voor T. De rechtbank acht de ernstige verdenkingen tegen T. namelijk nog steeds van kracht. Op 23 november start de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Eerder meldde het Openbaar Ministerie al dat er ‘vooralsnog geen aanwijzingen’ zijn gevonden dat T. op het punt stond een aanslag te plegen. Verder onderzoek heeft evenmin bewijs opgeleverd dat T. van een concrete terreurdaad is afgehouden. Wel werd duidelijk op basis van welk bewijs op 23 mei tot arrestatie van T. werd overgegaan.

Op 3 april liet de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een ambtsbericht uitgaan waarin gemeld werd dat T. het plegen van een aanslag op moslims gerechtvaardigd vindt en dat er indicaties waren dat T. een terroristisch misdrijf voorbereidde.

Belastend materiaal

Naar aanleiding hiervan viel een arrestatieteam T.’s ouderlijk huis binnen – T. is nog woonachtig bij zijn ouders – en trof een aanzienlijke hoeveelheid belastend materiaal aan. T. had achttienhonderd scherpe kogelpatronen en een alarmpistool. Ook vond de politie een handgeschreven brief met daarin een recept voor kaliumnitraat. In combinatie met glycerine vormt kaliumnitraat een krachtig explosief.

Het nalopen van T.’s digitale sporen leverde ook ander materiaal op dat de verdenking versterkte dat de Doornenburger terroristisch kwaad in de zin had. Op internet zou hij hebben gezocht naar vuurwapens en filmpjes hebben bekeken over het maken van een bom. Daarnaast zou T. op zijn gsm chatgesprekken hebben gevoerd met ene ‘Davy’ over het verkrijgen van een vuurwapen: ‘Ik zoek een colt. Wel een echte, geen omgekatte.’ In een chatgesprek met een vrouw zou T. het over het ‘afknallen’ van personen hebben gehad. Ook bleek T. de oprichter van de Facebookgroep Anti Terreur Brigade (ATB) te zijn geweest. Op deze Facebookpagina werd openlijk gediscussieerd over geweld tegen moslims. ‘ATB is alles wat ik zoek in mijn strijd tegen islam’ schrijft een ATB-lid. ‘We hebben mensen nodig die skills hebben of die willen leren.’

Praatjesmaker

‘Uit niets blijkt dat er een concreet plan was om een terroristisch misdrijf te plegen’, reageerde T.’s advocaat. ‘Mijn cliënt krijgt van alles ten laste gelegd: brandstichting, opblazen van gebouwen, mensen vermoorden. Dat klinkt niet heel erg gericht.’

Volgens Huijbers zouden getuigen hebben verklaard dat T. vooral een praatjesmaker is. Bovendien zou T. iemand zijn die op school, noch in zijn carriere in staat was tot het behalen van grote doelen. Het bedenken en het uitvoeren van een terroristisch misdrijf zou te hoog gegrepen zijn.

Daar bracht het OM tegenin dat het bezitten van achttienhonderd scherpe kogelpatronen ‘niet niks’ is, wat eventuele getuigen ook mogen beweren over T. ’s ongevaarlijke bravoure. ‘Ik wil het feit onderstrepen dat ik nooit de doelstelling heb of had om een aanslag te plegen, dat zit er gewoon niet in’ aldus T. ‘Daar blijf ik bij.’