Vijfvoudig beste restaurant ter wereld Noma wordt ‘voedsellab’ en stopt met dagelijks gasten ontvangen

In de keuken van Noma, links chef René Redzepi. Beeld Julius Schrank/ de Volkskrant

Hoewel je voor een menu bij Noma zo’n 3.500 Deense kronen (470 euro) moet neertellen, is dat niet voldoende om het restaurant rendabel te maken. Niet als je alle werknemers eerlijk wilt betalen en de kwaliteit van je keuken overeind wilt houden, zegt René Redzepi (45) tegen The New York Times. ‘We moeten deze industrie volledig opnieuw uitvinden. Dit is te moeilijk en we moeten anders werken.’

Noma wordt alom bejubeld om de innovatieve manier van koken. De naam staat voor ‘Nordisk mad’, oftewel Noordelijk eten. In de praktijk betekent het dat Noma alleen werkt met producten die lokaal en in het huidige seizoen te verkrijgen zijn: goed voor de lokale economie én duurzaam. Bij Noma krijg je geen olijfolie, paprika of zelfs peper, maar rendiertong, zeekomkommer en wildpluk. In de winter serveert Noma vis, in de zomer groenten en in de herfst vlees.

Het leverde Noma vijf keer de hoogste plaats op in de lijst van The World’s 50 Best Restaurants, voor het laatst in 2021, en drie Michelin-sterren. Redzepi opende het restaurant in 2003. In 2017 ging het een jaar dicht om een nieuwe formule te ontwikkelen. De ‘New Nordic Cuisine’ staat inmiddels in hoog gastronomisch aanzien, niet in de laatste plaats door Noma.

Een gerecht in het visseizoen van Noma. Beeld Els Zweerink

Onbetaalde arbeid

In het laagje verantwoord vernis waarmee Noma zich presenteert, zitten wel scheurtjes. De bijna honderd werknemers draaien onder hoge druk extreem lange dagen. Vijf dagen per week zestien uur per dag werken, is geen uitzondering. Ook voor stagiairs, die tot afgelopen oktober geen enkele vergoeding kregen voor hun werk. Het restaurant is in grote mate afhankelijk van die zo goed als onbetaalde arbeid. Op elk moment zijn er twintig tot dertig stagiaires in de keuken actief.

Bovendien scheldt en schreeuwt Redzepi tegen zijn personeel, zo gaf hij in 2015 al toe, en hij noemt zichzelf ‘een pestkop’. Hij heeft geprobeerd zijn gedrag aan te passen, maar er zijn recente verhalen waar stagiairs en werknemers zeggen dat Redzepi’s keuken geen veilige omgeving is. Datzelfde geldt overigens voor veel andere restaurants in het topsegment.

‘Onhoudbaar’, noemt Redzepi de situatie in The New York Times. ‘Zowel financieel als emotioneel. Het werkt niet. Niet als werkgever en niet als mens.’

Idealiter zouden zijn werknemers vier dagen werken: ‘Het probleem is hoe je hen genoeg kunt betalen zodat ze zich kinderen, een auto en een huis in een buitenwijk kunnen veroorloven.’ De beslissing eind vorig jaar om zijn stagiairs toch een vergoeding te geven, levert een extra kostenpost van zo’n 50 duizend euro per maand op.

Plezier hebben

Bij Noma 3.0, zoals Redzepi de toekomst van zijn bedrijf omschrijft, moet het er anders aan toe gaan: ‘Ons doel is om een duurzame organisatie te creëren die baanbrekend werk doet in de voedselindustrie.’ Daarnaast wil hij ‘herdefiniëren’ hoe een restaurant te werk gaat: ‘Een plek waar je kunt leren, risico’s kunt nemen en kunt groeien!’

Omdat er nog voorbereidingen nodig zijn, gaat het nieuwe Noma pas over twee jaar van start. De producten die zijn voedsellab ontwikkelt zullen ook online te koop zijn. ‘En als we genoeg ideeën en smaken hebben verzameld, zullen we een seizoen draaien in Kopenhagen. Gasten bedienen zal nog steeds onderdeel zijn van wie wij zijn, maar het zijn van een restaurant zal ons niet meer definiëren.’

Redzepi wil met zo’n zestig tot zeventig fulltime-werknemers doorgaan. ‘Ik hoop dat we kunnen bewijzen dat je oud kunt worden in deze industrie, creatief kunt zijn en plezier kunt hebben. In plaats van dat het hard, afmattend, onderbetaald werk is, onder slechte omstandigheden die mensen uitputten.’