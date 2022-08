Vijftig jaar na de grootste kettingbotsing van Nederland: ‘Het was angstaanjagend stil’

Brandende vrachtauto’s en tankwagens op de rijksweg Breda-Rotterdam, ter hoogte van Prinsenbeek. Beeld ANP

Na honderden meters rijden zonder een hand voor ogen te zien, herkent wachtmeester Jan Rabelink de contouren van in elkaar gedeukte auto’s. Tientallen voertuigen zijn op die vrijdagochtend 25 augustus 1972 op de A16 bij Prinsenbeek tegen elkaar gereden. De botsing gaat de geschiedenis in als de grootste kettingbotsing in Nederland, met 13 doden en 26 zwaargewonden. Donderdag is het vijftig jaar geleden dat deze historische kettingbotsing plaatsvond. Rabelink: ‘Het blijft altijd in je koppie zitten.’

Het is ’s ochtends 6 uur als in het pension in de Beeksestraat in Prinsenbeek, waar de dan nog ongetrouwde 27-jarige Rabelink woont, de telefoon gaat. Het is de rijkspolitie met de vraag of Rabelink, die die nacht piketdienst heeft, op de A16 bij Prinsenbeek poolshoogte wil gaan nemen. Kort daarvoor had café-eigenaar Jan Klijsen, die langs de snelweg woont, het noodnummer gebeld. Hij had een klap gehoord en vanaf de snelweg kwamen ‘sinistere geluiden’, zoals hij het later aan de Haagsche Courant beschreef. Rabelink: ‘Ik wist verder nog niks, behalve dat daar iets aan de hand zou zijn.’

Rabelink maakt zijn jongere collega wakker, die ook in het pension slaapt, en vlug kleden ze zich aan. In plaats van de brommer waarmee ze normaal gesproken uitrukken, stappen ze in hun gloednieuwe Volkswagen kever. Als ze wegrijden, komt de zon net op en is de lucht helder. Maar zodra ze bij de A16 komen, trekt uit het niets een ‘dichte muur van mist’ op.

Als koekblikken in elkaar gedrukt

Terwijl zijn collega uit het raam hangt om te navigeren, rijdt Rabelink stapvoets de parallelweg naast de snelweg op. ‘Ik herinner me vooral de angstaanjagende stilte.’ Na een paar honderd meter treffen ze de eerste in de reeks betrokken auto’s aan. ‘De een na de andere auto was als een koekblik in elkaar gedrukt, er kwam geen einde aan.’ Via de autotelefoon die hij sinds kort tot zijn beschikking heeft, schakelt hij zijn collega’s in.

Hij ziet de platgedrukte Mercedes, die de grootte van deux-chevaux heeft gekregen, weer voor zich. En een kinderbeen dat uit een autodeur steekt. Als jonge agent had hij wel vaker ongelukken gezien, maar nooit zoiets als dit. ‘Die beelden blijven op je netvlies branden.’

‘Ik heb op dat moment een knop omgezet en ik heb zo snel mogelijk de situatie in kaart gebracht.’ Rabelink schrijft die ochtend zijn notitieboekje vol. Hij beschrijft de stand van de auto’s, noteert de nummerborden en de volgorde van de auto’s. Maar ook de details die zoveel indruk op hem maakten.

Minutieuze notities

Het is mede te danken aan deze minutieuze notities van de jonge wachtmeester der Rijkspolitie 1e klasse dat de dramatische kettingbotsing kon worden gereconstrueerd. Over een afstand van bijna een kilometer waren in totaal 40 personenauto’s, 14 vrachtwagens en 5 tankwagens op elkaar geknald. Drie daarvan bevatten brandbare vloeistoffen en vatten vlam, waardoor ook andere auto’s in brand vlogen en inzittenden levend verbrandden. Het ongeval bij Prinsenbeek vormde daarmee het dieptepunt van het rampzalige verkeersjaar 1972, met de meeste verkeersdoden uit de Nederlandse geschiedenis: in totaal ruim 3.000.

Dat het niet goed ging met de Nederlandse verkeersveiligheid, was al langer bekend. Al in 1963 had Koningin Juliana in haar Troonrede aandacht gevraagd voor de stijging van het aantal verkeersongelukken. Die toename werd veroorzaakt doordat de auto steeds populairder werd, terwijl de situatie op de weg daar nog niet op was aangepast, zegt Letty Aarts van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Automobilisten die in 1972 over de autosnelweg reden, deden dat regelmatig met een wegenkaart op het stuur voor zich geklemd. Snelheidslimieten op snelwegen waren er nog niet en hoewel de driepuntsgordel al sinds de jaren vijftig bestond, was die niet verplicht. Als het mistig was, kon je dat wel horen op de verkeersberichten die de ANWB via de radio verspreidde, maar van waarschuwingsborden boven de snelwegen was nog geen sprake. Het mistachterlicht werd pas 25 jaar later verplicht.

Nieuwe veiligheidsmaatregelen

Het ongeluk bij Prinsenbeek maakte diepe indruk. Volgens Aarts vormde het, samen met de andere ongelukken uit dat jaar, de katalysator voor een aantal veiligheidsmaatregelen. Zo werd in 1974 de maximumsnelheid van 100 km/uur ingevoerd op snelwegen, die ook was ingegeven door de oliecrisis. In de loop van de jaren zeventig kwamen daar nieuwe regels bij: de hoofdsteun werd verplicht om nekletsel te voorkomen, voorin moest een bestuurder een autogordel om en voor kinderen werd een kinderzitje verplicht.

Maar op die augustusdag in 1972 was daarvan nog geen sprake. Dat er ‘slechts’ 13 inzittenden bij zijn omgekomen, vindt Rabelink achteraf nog steeds een wonder. Iedere vrachtwagen die zich aansloot in de rij, drukte de auto’s nog verder in elkaar, vertelt hij. ‘Dat mensen snel zijn uitgestapt, heeft ze gered.’ Rabelink is het ongeluk nooit vergeten, maar hij heeft er geen trauma aan overgehouden. Waarschijnlijk doordat hij meteen alles zo precies noteerde, denkt hij. ‘En door de vele gesprekken die ik er daarna over heb kunnen voeren.’