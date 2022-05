Vijftig asielzoekers in Ter Apel krijgen alsnog een bed: bus uit Roosendaal haalt hen op

Het COA heeft volgens de woordvoerder alle moeite gedaan om vervoer te vinden, maar door problemen op het spoor waren in Noord-Nederland al extra bussen in gebruik. Ook kreeg het COA te horen dat veel bussen in gebruik waren voor schoolreisjes. Beeld Harry Cock

Voor het geval dat Ter Apel woensdag zijn maximumcapaciteit zou overschrijden, stonden in het Gelderse Beuningen en het Noord-Brabantse Roosendaal ‘crisisnoodopvanglocaties’ paraat met ieder ongeveer vijftig honderd bedden. Voor de asielzoekers die in Beuningen terecht konden, was het gelukt om vervoer te regelen, maar voor hen die naar Roosendaal zouden gaan niet. Daarom dreigde deze groep op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te moeten slapen.

Het COA had volgens een woordvoerder overdag alle moeite gedaan om vervoer te vinden, maar door problemen op het spoor waren in Noord-Nederland al extra bussen in gebruik. Volgens het Dagblad van het Noorden had de NS te weinig vervangend busvervoer geregeld voor de werkzaamheden aan het spoor tussen Zwolle en Groningen. In de regio zou geen bus meer beschikbaar zijn. Veel bussen zouden in gebruik voor schoolreisjes zijn geweest.

Aangespoord door de aandacht die diverse media aan de schrijnende situatie besteedden, meldde zich woensdagavond alsnog een busmaatschappij uit Roosendaal bij het COA om de vluchtelingen op te halen. Volgens de woordvoerder zou de bus rond 23.00 uur in Ter Apel aankomen en de vluchtelingen ’s nachts nog naar Roosendaal brengen, een busreis van zo’n drie uur.

Volgens Omroep Brabant is de bus door de gemeente Roosendaal gestuurd. ‘Toen de burgermeester hoorde dat de vluchtelingen nog een dag later zouden komen, vond hij dat onacceptabel’, laat een woordvoerder aan de omroep weten. ‘Als er geen bus van noord naar zuid kan, dan maar andersom.’

Overschrijding van de opvangcapaciteit al aangekondigd

Het COA, dat het centrale aanmeldcentrum van Nederland beheert, had eerder deze week al aangekondigd dat de instroom aan asielzoekers opnieuw te groot dreigde te worden. Terwijl volgens de laatste cijfers ruim achtduizend voor Oekraïense vluchtelingen bedoelde bedden niet gebruikt worden, heeft het aanmeldcentrum in Ter Apel aan zijn tweeduizend opvangplekken amper genoeg.

In de nacht van maandag op dinsdag moesten ook al zo’n dertig mensen de nacht doorbrengen op een stoel omdat in de centrale opvanglocatie geen plaats meer was. Een week eerder had Ter Apel het ruimtegebrek op dezelfde manier opgelost. Zo kon worden voorkomen dat asielzoekers buiten moesten slapen: voordat de wachtruimten opengingen, zaten asielzoekers buiten in het gras.

Premier Rutte zei afgelopen vrijdag dat hij zich diep schaamt voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Maatregelen om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen zijn volgens hem ‘onvermijdelijk’. De afgelopen dagen meldden verschillende gemeenten zich om met de opvang van honderd à tweehonderd vluchtelingen Ter Apel te ontlasten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) heeft gemeenten opgeroepen de bedden die klaarstaan voor de opvang van Oekraïners, voorlopig beschikbaar te stellen aan asielzoekers.