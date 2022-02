Vijftien maanden cel voor man die persfotograaf in greppel duwde met shovel

De auto van persfotograaf Timothy in de greppel bij Lunteren, Gelderland. Beeld Fotobureau Heitink

De rechtbank veroordeelde de 34-jarige Albert E. niet voor doodslag, omdat ‘uit niets blijkt dat hij tijdens het bedienen van de shovel het doel voor ogen heeft gehad om de slachtoffers te doden’, zo valt in de uitspraak te lezen. De kans dat de slachtoffers zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen, was aanmerkelijk. Daarmee is E. veroordeeld voor poging tot zware mishandeling. Zeven maanden van zijn straf zijn voorwaardelijk.

Het incident vond in april 2021 plaats na een autobrand in de Gelderse plaat Lunteren. Persfotograaf Timothy (31), die niet met zijn naam in de media wil vanwege eventuele bedreigingen, reageerde op een melding van de brandweer. Hij reed met zijn vriendin naar Lunteren, waar een groep mannen hen meteen belaagde. Daarop trokken ze zich terug in de auto.

Op de beelden die de dashboardcamera van Timothy vastlegde, is te zien hoe vier mannen daarop met stokken in sloegen op de wagen, waarbij ze onder meer de ruiten vernielden. Terwijl de fotograaf 112 belt, duwt E. met een shovel de auto op zijn kop in een sloot. De slachtoffers raakten lichtgewond.

E. zei tijdens de rechtszaak niet te hebben geweten dat Timothy een persfotograaf was, maar dacht dat het een omstander was die het leed van een ander vast wilde leggen en online verspreiden. Twee andere betrokkenen verschijnen later nog voor de rechter.