Vijftien jaar na zijn pensioen wint oud-premier verkiezingen in Maleisië, maar wordt hij ook echt beëdigd?

Het woord 'historisch' is in Maleisië nog nooit zo vaak gevallen als de afgelopen nacht. Na meer dan 60 jaar heeft de oppositie de verkiezingen gewonnen, en de 92-jarige Mahathir Mohamad wordt de oudste premier in de geschiedenis.

Mahathir heeft, vijftien jaar nadat hij eigenlijk met pensioen was gegaan, zijn vroegere protégé Najib Razak van de troon gestoten. Onder Mahathirs leiding is gebeurd wat zelfs woensdag nog bijna niemand hardop durfde dromen: de oppositie heeft een einde gemaakt aan het bewind van 'Barisan Nasional', de coalitie die het land sinds 1957 onafgebroken heeft geregeerd.

Op straat vierde een menigte feest. Mensen zwaaiden met vlaggen en verlichte mobieltjes en worstelden met hun ongeloof. Ze hadden nog nauwelijks de tijd gehad om aan het idee te wennen, en waren nog niet echt toegekomen aan de vraag: 'wat nu?' De Maleisiërs krijgen vier dagen de tijd om daarover na te denken. Zij krijgen donderdag en vrijdag vrijaf van de winnaar. Tijd die Mahathir Mohamad zelf niet heeft, zegt hij. 'Jullie hebben vier dagen vrij, maar wij niet. Dat krijg je als je wint. Dan moet je aan de slag.'

Dat loopt donderdag meteen al anders dan Mahathir zich had voorgesteld. Zijn voorgenomen beëdiging, om halftien 's ochtends in het koninklijk paleis, gaat niet door. De koning, Sultan Muhammad V, laat via zijn staf weten dat er geen beëdiging op de agenda staat. Een reden wordt niet gegeven maar iedereen weet dat Mahathir Mohamad en de Maleisische koningshuizen geen vrienden van elkaar zijn. Mahathir was namelijk de premier die de macht van die koningshuizen heeft beknot: in 1983 nam hij ze het vetorecht op nieuwe wetten af, en in 1993 ontnam hij ze ook nog hun immuniteit voor strafvervolging. In 2016 kwam daar nog een ruzie bij, waarin Mahathir de koninklijke eretitels die hij ooit had gekregen teruggaf.

Aanhangers van Mahathir Mohamad vieren zijn overwinning. Foto REUTERS

Plannen van de koning

Deze keer heeft Mahathir de koning nodig, maar de koning heeft andere plannen. Welke, dat weet niemand. Misschien heeft hij toch nog een andere premier in gedachten. Najib Razak, de verslagen premier, zaait daarover donderdag nog wat extra twijfel. Terwijl half Maleisië feestviert omdat 'de coalitie' heeft gewonnen, zegt Najib dat 'geen enkele partij de absolute meerderheid heeft behaald' (Pakatan Harapan is een coalitie, en geen partij), en dat 'het 't recht van de koning is een premier aan te wijzen die het vertrouwen van het parlement heeft'. Zou dat iemand anders kunnen zijn dan Mahathir Mohamad?

De koning laat zich daar niet over uit. Wel geeft hij een audiëntie aan Wan Azizah, de echtgenote van de gevangen oppositieleider Anwar Ibrahim. Over wat de twee besproken hebben wordt niets meegedeeld. Waarschijnlijk hebben zij het gehad over Anwar's vrijlating. De koning is de enige die hem gratie kan verlenen. Dat is het plan dat Mahathir donderdagochtend opnieuw ontvouwt op een persconferentie: Anwar zal gratie krijgen en wordt daarna premier, en hij, Mahathir, zal opnieuw met pensioen gaan.

Mahathir Mohamad (rechts) spreekt met de pers nadat hij de verkiezingsoverwinning heeft geclaimd. Foto EPA

Bolwerken en vaste zetels

Maleisië wacht het af. Voor de aanhangers van de oppositie is het belangrijkste dat Najib Razak is verslagen. Dat is al veel meer dan iedereen had verwacht. Bijna alle peilingen, media en deskundigen zaten er woensdag naast. De meesten hadden voorzichtigjes een kleine overwinning voor Najib Razak voorspeld. De premier zou het, net als in 2008 en 2013, wel weer redden. Een andere uitslag was gewoon ondenkbaar. Razak had immers het machtige partij-apparaat achter zich, zijn traditionele achterban, zijn bolwerken en vaste zetels. Waarnemers meldden bovendien grootschalig geknoei met kieslijsten, en iedereen verwachtte niet anders dan dat de regering op verkiezingsdag ook verder alles uit de kast zou halen om de oppositie de voet dwars te zetten.

Als dat al is gebeurd, dan heeft het niet geholpen. Barisan Nasional kreeg een tsunami over zich heen, en die heette 'Pakatan Harapan' ('Alliantie van de hoop'). In de loop van de avond duikelde het ene na de andere Barisan-kopstuk van zijn zetel. Ministers verdwenen uit het parlement, en regeringsbolwerken vielen om. De regering leed de ene na de andere onwaarschijnlijke nederlaag, zelfs op plaatsen waar dat onmogelijk werd geacht. Uiteindelijk veroverde de oppositiecoalitie niet alleen de meerderheid in het parlement, maar ook de helft van de deelstaten van het land. Zelfs in de rijke deelstaat Johor kreeg de oppositie de meerderheid. De regering had sinds de onafhankelijkheid nog nooit verloren in Johor. Johor was de kroon op de overwinning van de oppositie.

113 zetels

Het tellen van de stemmen duurde tergend lang. De officieuze tellingen wezen al halverwege de avond op een goed resultaat van de 'Alliantie van de Hoop' ('Pakatan Harapan'), en ruim vóór middernacht eiste Mahathir de overwinning al op. Het duurde echter tot diep in de nacht tot de kiescommissie eindelijk het verlossende woord sprak: de oppositiecoalitie 'Pakatan Harapan' had officieel de grens van 112 zetels bereikt, en daarmee de absolute meerderheid in het 222 zetels tellende parlement gewonnen.

Het volk op straat kon eindelijk juichen, opgelucht omdat de uitslag nu vast lag, en omdat er ook verder niets was gebeurd, ondanks berichten over oproerpolitie en wegversperringen, en geruchten over een dreigende Staat van Beleg.

De 112 zetels zijn er uiteindelijk 113 geworden, twee meer dan de helft. Barisan Nasional duikelde van 133 zetels naar een schamele 79 zetels. Najib Razak noemde dat nog steeds een 'mandaat' en een 'duidelijke uitspraak van de kiezers' maar hij had een halve dag nodig gehad om dat uit zijn mond te krijgen.

Mahathir Mohamad Foto EPA

Doorgeefluik van miljarden

De ex-premier heeft niet alleen zijn verkiezingen verloren, maar waarschijnlijk ook zijn vrijheid. Als premier genoot hij bijna totale immuniteit. Zijn macht en zijn positie vrijwaarden hem van vervolging, toen bekend werd dat hij het middelpunt was van een corruptieschandaal waar miljarden euros mee waren gemoeid. Hij overleefde zelfs het nieuws dat er 681 miljoen dollar op zijn privé-rekening waren gestort, geld dat vermoedelijk afkomstig was uit het investeringsfonds '1MDB'. Dat fonds bleek een doorgeefluik van miljarden te zijn geweest.

In plaats van winst te maken bouwde het een schuld op van miljarden euro. Volgens de Amerikaanse justitie zijn zeker 4 miljard euro privé gebruikt, onder andere voor de aanschaf van een jacht, onroerend goed in de VS, aanschaf van een Picasso en de productie van de film 'The Wolf of Wall Street' met Leonardo DiCaprio. In de nasleep van dit schandaal zijn twee Singaporese filialen van Zwitserse banken gesloten en diverse bankmedewerkers zijn gearresteerd. Zeker zes landen onderzoeken nog steeds de duistere geldstromen van 1MDB. Premier Najib Razak waste steeds zijn handen in onschuld en gebruikte daar zijn eigen hoofdofficier van justitie voor. Die verrichtte een eigen onderzoek, dat de premier uiteraard vrijpleitte van alle schuld.

Het schandaal was de belangrijkste reden voor zijn val. Voor Mahathir was de schaamteloosheid en de omvang van de corruptie duidelijk de druppel die de emmer deed overlopen. Er moest een einde komen aan de 'kleptocratie' van Najib Razak, vond Mahathir. Hij meende het, en had er alles voor over om dat voor elkaar te krijgen. Op zijn 92e trok hij opnieuw ten strijde. Hij sloot zelfs een pact met zijn oude vijand, Anwar Ibrahim, om Najib af te zetten.

Nu het zover is, klinkt Mahathir bijna mild als hij antwoordt op de vraag wat er nu met Najib gaat gebeuren: 'We zijn niet uit op wraak, wij willen alleen herstel van gerechtigheid. Maar wie de wet heeft overtreden zal zich voor een rechtbank moeten verantwoorden.' De oppositieleiders om hem heen schieten in de lach. Eén ding is dus wel duidelijk: de toekomst van Najib Razak ziet er donker uit.