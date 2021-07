Vijftien jaar cel voor vertrouweling Jordaans koningshuis voor couppoging

Er werd met geen woord gerept over de rol van prins Hamza zelf, van wie eerder gezegd werd gezegd dat hij achter de couppoging zou zitten.

Prins Hamza, de halfbroer van koning Abdullah, samen met zijn broer Hashem. Hamza is de voormalige kroonprins van Jordanië, maar koning Abdullah heeft hem deze titel in 2004 ontnomen. Beeld AP

‘De twee probeerden samen strijd en chaos binnen de staat en de samenleving te veroorzaken’, luidde de verklaring van de rechtbank.

De twee mannen, Bassem Awadallah en Sharif Hassan, zeggen dat zij onschuldig zijn. Volgens de Amerikaanse advocaat van Awadallah (die een Saoedisch en een Amerikaans paspoort heeft), is zijn cliënt gemarteld en is de hele rechtszaak, die achter gesloten deuren plaatsvond, ‘volkomen oneerlijk’ verlopen.

Prins Hamza

In april werden de twee mannen gearresteerd, en prins Hamza onder huisarrest geplaatst, omdat zij samen een complot zouden hebben beraamd tegen de koning. Hamza is de oudste zoon van de voormalige koning Hussein en diens vierde vrouw Noor, en gold als de favoriet van Hussein.

Bij diens dood in 1999 werd Hamza echter te jong geacht voor de troon. Zijn 19 jaar oudere halfbroer Abdullah werd koning, en Hamza werd benoemd tot kroonprins. Die titel werd hem in 2004 weer ontnomen, en doorgegeven aan Abdullah’s eigen zoon .

Populair

Hamza bleef echter populair bij verschillende stammen van de Jordaanse bevolking, en tijdens zijn huisarrest wist hij een video naar de BBC te sturen, waarin hij het koningshuis beschuldigde van corruptie en incompetentie. De internationale bondgenoten van het land sidderden bij deze ontwikkelingen, want uitgerekend Jordanië is een baken van rust in een gespannen regio.

Korte tijd later werd de broedertwist gesust: Hamza ondertekende een verklaring waarin hij trouw zwoer aan zijn halfbroer, en de grootste angel leek uit het conflict. De twee mannen die maandag zijn veroordeeld, draaien op voor alle schuld.

De advocaat van Awadallah wil de zaak onder de aandacht brengen van de Amerikaanse president Joe Biden - die een belangrijke bondgenoot is van Jordanië. Volgende week ontvangt Biden koning Abdullah op het Witte Huis.