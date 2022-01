Vijftien gewonden en zeventig arrestaties bij coronarellen in Brussel

De demonstratie in Brussel begon vreedzaam, maar liep uit op een confrontatie tussen actievoerders en de politie. Beeld REUTERS

Zeker zeventig betogers werden gearresteerd. Een deel van de relschoppers zocht doelbewust de confrontatie met de Brusselse politie, aldus een woordvoerder. ‘Er werd met projectielen gegooid en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken.’ Agenten werden bij metrostation Merode bekogeld met dranghekken, voetzoekers en vuilnis. Ook werden er ruiten ingegooid en brandjes gesticht. Het vlakbij het metrostation gelegen Jubelpark, waar de in totaal 50.000 demonstranten rond één uur ’s middags samenkwamen, is in de namiddag door de politie ontruimd.

Veel betogers van buiten België

Op de demonstratie kwamen volgens Vlaamse media veel betogers van buiten België af, bijvoorbeeld uit Nederland. Het protest werd onder meer georganiseerd door Europeans United, een ook in Nederland actieve Belgische beweging die zegt op te komen voor vrijheid, democratie, mensenrechten en respect voor de grondwet.

‘Wij zijn op zich niet tegen de coronamaatregelen’, liet Europeans United-voorzitter Tom Meert voor de betoging optekenen. ‘We kanten ons vooral tegen de ondemocratische manier waarop die tot stand komen.’ Meert doelde daarmee op de Belgische ‘Pandemiewet’, waarmee de Belgische regering, vergelijkbaar met de Nederlandse coronawet, versneld noodmaatregelen kan doorvoeren.

Demonstraten tegenover de politie. Vijftien mensen raakten gewond. Beeld AFP

De Belgische premier Alexander de Croo sprak zondag zijn afschuw uit over de rellen. ‘Vrijheid van meningsuiting is één van de fundamenten van onze samenleving. Iedereen is vrij om zijn mening te geven. Maar onze samenleving zal blind geweld nooit aanvaarden, zeker niet tegen onze ordediensten. De betrokkenen van vandaag zullen vervolgd worden.’