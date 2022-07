Vijftien doden bij protesten tegen de VN in oostelijk Congo

Het lichaam van een man die tijdens een demonstratie werd neergeschoten, omringd door medestanders. Beeld Michael Lunanga / AFP

Er is de afgelopen maanden veel gevochten in het grondstofrijke oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), waar meer dan 120 militante groepen actief zijn. De rebellenlegers zijn in gevecht met elkaar, maar ook met het Congolese leger. Door een onlangs gestart offensief van rebellenbeweging M23 raakten al meer dan 170 duizend mensen ontheemd.

Ook de Verenigde Naties zijn actief in het gebied, met vredesmissie ‘Monusco’. Hoewel het met 14 duizend vredeshandhavers een van de grootste VN-veiligheidsmissies ter wereld is, wordt de blauwhelmen verweten dat ze te weinig doen om de decennialange strijd tussen rebellengroepen in het oosten van het land een halt toe te roepen.

In de oostelijke stad Goma gingen maandag en dinsdag daarom honderden Congolezen de straat op. De demonstranten zijn boos dat de VN niet meer doen om geweld tegen burgers te voorkomen, en eisen een onmiddellijke terugtrekking van de VN-troepen.

Traangas

Op maandag bestormden de demonstranten het hoofdkwartier en een logistieke basis van de VN-vredesmissie in Goma. De ruiten van het magazijn werden stukgeslagen en waardevolle spullen geplunderd. Bij het hoofdkwartier vlogen helikopters af en aan om het VN-personeel te evacueren, terwijl de demonstranten met traangas op afstand werden gehouden. Er zijn maandag ook al zeker zes mensen bij de protesten om het leven gekomen.

Op dinsdag zouden de blauwhelmen volgens ooggetuigen met scherp op een ‘grotendeels vreedzame menigte’ hebben geschoten. Een journalist van Reuters getuigde dat twee demonstranten door VN-handhavers werden doodgeschoten.

Bij soortgelijke anti-VN-protesten in de oostelijke stad Butembo stierven zeven betogers en drie VN-vredessoldaten. Dat maakte de Congolese politie dinsdagavond bekend. Bij de blauwhelmen gaat het om twee Indiërs en een Marokkaan.

‘Geschokt en ontzet’

Op Twitter zei regeringswoordvoerder Patrick Muyaya dat er in Goma waarschuwingsschoten zijn gelost ‘om de demonstranten uiteen te drijven en elke aanval op Monusco te voorkomen’. Hij stelt dat er bij de protesten van dinsdag ‘minstens vijf doden’ zijn gevallen. De VN hebben nog niet op de berichten over doodgeschoten demonstranten gereageerd.

In een eerdere verklaring zei Khassim Diagne, het waarnemend hoofd van de missie, dat de VN ‘geschokt en ontzet’ zijn door de ‘contraproductieve’ aanvallen van de demonstranten. ‘Monusco heeft een mandaat van de VN-Veiligheidsraad om de autoriteiten te ondersteunen bij het beschermen van burgers’, stelde hij. ‘Met chaos, verwarring en verdeeldheid zullen we geen vooruitgang boeken in het streven naar stabiliteit en vrede.’