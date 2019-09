Vijfsterrenbeweging akkoord: Italië krijgt linkse regering

Graziano Delri, fractieleider van de PD in de Kamer van Afgevaardigden, komt dinsdag terug van overleg met kandidaat-premier Conte. Beeld Filippo Monteforte / AFP

Het verbond tussen beiden partijen, tot een paar weken geleden nog gezworen vijanden, wordt vooral gesloten om de rechts-nationalistische Matteo Salvini van de macht te houden. Zijn partij de Lega zou bij nieuwe verkiezingen vrijwel zeker de grootste worden.

Hoewel de PD en de Vijfsterrenbeweging vorige week al tot onderlinge overeenstemming kwamen, wilde die laatste partij eerst haar leden om toestemming vragen. De Vijfsterrenbeweging, aanhangers van een zo direct mogelijke democratie, doet dat wel vaker. Zo waren er recent online stemmingen over het programma voor de Europese verkiezingen, wat te doen met de bootvluchtelingen aan boord de Diciotti en het maximaal aantal termijnen voor Vijfsterrenpolitici. Ook de huidig partijvoorzitter Luigi Di Maio werd in 2013 dankzij een online stemming vanuit het niets het Italiaanse parlement ingestemd. Hij ontving toen 189 stemmen.

Online stemming

Vanwege dat meestal lage aantal deelnemers werd ook de stemming van dinsdag met argusogen bekeken. Opeens was het aan een paar duizend Vijfsterrenleden om via een weinig transparante website te beslissen of er wel of geen nieuwe verkiezingen zouden komen in Italië. President Sergio Mattarella, die genoeg heeft van de al weken durende regeringscrisis in Italië, had immers al voor de stemming aangekondigd nieuwe verkiezingen uit te schrijven bij een nee-stem.

Het bleek niet nodig, want volgens de Vijfsterrenbeweging stemde 79 procent van de eigen leden in met de vooraf opgelegde partijlijn, en dus vóór een coalitie met de PD. Aanstaand premier Giuseppe Conte zal daarom woensdag met een lijst van mogelijke ministers naar president Mattarella gaan waarna het nieuwe kabinet waarschijnlijk donderdag al wordt ingezworen.

Regeerakkoord

Hoewel de financiële markten dinsdag positief reageerden op het nieuws dat Matteo Salvini nu definitief tot de oppositie is veroordeeld, zal het nieuwe, 26 punten tellende regeerakkoord in Brussel niet meteen met gejuich zijn ontvangen. Hoewel de regering Conte-II veel minder geld belooft uit te geven dan Conte-I, staat ook ditmaal zwart op wit dat de EU de ‘excessieve rigiditeit’ van haar eigen begrotingsregels moet versoepelen voor Italië.

Om de economie te stimuleren wil de nieuwe Italiaanse regering immers vooral extra investeren in onder andere het onderwijs en de zorg. Ook moet er een speciale, publieke bank komen die het economisch achtergestelde zuiden van Italië van extra financiële impulsen kan voorzien. Die uitgaven zullen deels bekostigd worden door een verhoogde belasting voor multinationals.

‘Elkaar respecteren’

De vraag blijft echter hoeveel van deze voornemens het daadwerkelijk tot wet zullen schoppen. De plannen van de regering Conte-I bleven grotendeels onvervuld omdat de coalitie al na veertien maanden klapte, en ook over de stabiliteit van Conte-II bestaan op voorhand twijfels. Leden van de Vijfsterrenbeweging en de PD waren niet alleen tot voor kort gezworen vijanden, ook tijdens de afgelopen coalitieonderhandelingen sloeg de vlam nog geregeld in de pan. Vorige week nog dreigde Di Maio er de stekker weer uit te trekken als hij geen vicepremier mocht worden. Dat dreigement trok hij pas in toen hij publiekelijk terecht werd gewezen door partijoprichter Beppe Grillo, die zei dat hij ‘uitgeput’ begon te raken van alle ruzies. Partijleider Nicola Zingaretti van de PD gaf Grillo gelijk. Hij zei dat de tijd nu echt is aangebroken ‘elkaar te respecteren’.