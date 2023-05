Vijfmaal is scheepsrecht: Bulgarije krijgt regering, na 2 jaar en 5 verkiezingen

Mariya Gabriel, oud-Eurocommissaris, wordt de nieuwe premier van Bulgarije. Zij slaagde erin een coalitie te smeden van twee onverzoenlijke tegenpolen. Beeld ANP

De nieuwe regering, onder leiding van oud-Eurocommissaris Mariya Gabriel, moet een einde maken aan de politieke impasse waarin Bulgarije nu al ruim 2 jaar verkeert. In die tijd zijn er vijf verkiezingen gehouden, maar die hadden tot maandag steeds geen coalitie opgeleverd die het langer dan een paar maanden volhield.

Gabriel werd uit Brussel teruggehaald om de onderhandelingen te leiden. Haar partij GERB kwam na de laatste verkiezingen, op 2 april, net als in oktober 2022 als grootste uit de bus: ze behaalde 69 van de 240 parlementszetels. De pro-Europese anti-corruptiepartij ‘Wij gaan door met de verandering’ (PP), van Kiril Petkov, werd tweede met 64 zetels. Petrov was tussen de vorige twee verkiezingen dik een halfjaar premier.

Petkovs veranderingspartij wilde eigenlijk onder geen beding samenwerken met GERB. De leider van GERB, Bojko Borisov, was al drie keer premier van Bulgarije geweest, en PP had haar hele campagne juist gericht tegen de corruptie van diens centrumrechtse regering. Uiteindelijk kozen beide partijen toch voor samenwerking, waarbij over een jaar van premier zal worden gewisseld.

Ratjetoe

Veel keus hadden ze overigens niet: de andere partijen waren een ratjetoe van een etnisch Turkse partij, een socialistische partij, een ‘anti-elitepartij’ en een pro-Russische partij. De diepe verdeeldheid tussen al deze partijen had al twee jaar lang elke poging om tot een stabiele coalitie te komen getorpedeerd.

Gevreesd werd dat ook de huidige besprekingen weer op niets zouden uitlopen, en dat Bulgarije eind dit jaar voor de zesde keer in tweeëneenhalf jaar naar de stembus zou moeten. Gabriel wist de impasse met het roterend premierschap te doorbreken.

Gabriel heeft beloofd dat de nieuwe regering ‘stabiel’ zal zijn. Dat is hard nodig om het land weer vlot te trekken: omdat de afgelopen twee jaar niet echt kon worden geregeerd, moest onder meer de invoering van de euro worden uitgesteld. Ook kon Bulgarije niet beschikken over geld uit het Europese herstelfonds voor de schade die de pandemie aanrichtte. Vooral dat laatste leidde tot grote onvrede in het land, dat toch al kampt met een kwakkelende economie.