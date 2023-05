Vijfde explosie binnen een week tijd bij filiaal geldwisselkantoor Suri-Change, nu in Den Haag

Politie-agenten doen zaterdag onderzoek bij een vestiging van geldwisselkantoor Suri-Change in Rotterdam, nadat daar een explosief was afgegaan. Beeld ANP

Het is het vijfde incident bij hetzelfde bedrijf binnen een week. In Amsterdam gingen vorige week drie explosieven af bij vestigingen van Suri-Change. Burgemeester Femke Halsema besloot daarop om de vestigingen minstens een half jaar te sluiten, uit vrees voor de openbare orde. Ze ziet risico dat de panden opnieuw worden getroffen.

In Rotterdam ontplofte in de nacht van zaterdag op zondag een explosief bij een filiaal, ondanks extra politiesurveillance en het plaatsen van een camera in reactie op de eerdere explosies in Amsterdam. In januari ging er bovendien al een explosief af bij een andere vestiging van Suri-Change in Rotterdam, die ook werd beschoten. Burgemeester Aboutaleb ging toen over tot sluiting.

Wie er achter de aanslagen zit en wat hun motieven zijn, is onduidelijk. Mogelijk zijn de explosies onderdeel van een strijd die wordt uitgevochten in het drugsmilieu, net als tientallen andere explosies in grote steden. In Rotterdam gingen dit jaar al meer dan vijftig explosieven af bij verschillende panden. Doel daarvan is waarschijnlijk intimidatie; de explosies veroorzaken meestal slechts schade, maar er vallen geen gewonden.

Vijf aanhoudingen bij inval geldwisselkantoor

Suri-Change is sinds eind maart officieel onderwerp van onderzoek van het Openbaar Ministerie. Toen werden bij een inval bij het hoofdkantoor in Rotterdam vijf mensen aangehouden. Dat ging onder meer om de eigenaar en twee van zijn zoons, van wie de oudste de hoofdverdachte is. De politie legde beslag op het vermogen van de familie achter Suri-Change. Het gaat om 42 woningen met een waarde van zo’n 25 miljoen euro.

Het OM vermoedt dat via de kantoren van Suri-Change drugsgeld wordt witgewassen. Wie een storting doet bij een van hun geldwisselkantoren, kan dat geld in het buitenland gemakkelijk opnemen. Suri-Change rekent daar een vergoeding voor. In totaal heeft Suri-Change negen vestigingen in Nederland, waarvan zes in Amsterdam, twee in Rotterdam en één in Den Haag.

In 2014 legde De Nederlandsche Bank al een boete van 20 duizend euro op aan Suri-Change. Het bedrijf hield zijn administratie niet goed bij en deed bij grote stortingen onvoldoende onderzoek naar de herkomst van het geld. Die onderzoeken zijn bedoeld om onder meer witwassen te voorkomen.