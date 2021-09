Vijfde dode migrant gevonden in niemandsland tussen Polen en Belarus, EU spreekt zorg uit

Poolse soldaten bouwen een hek aan de grens met Belarus, dat migranten naar de grens stuurt uit wraak voor Europese sancties. Beeld REUTERS

De Europese Commissie heeft haar zorg uitgesproken over het lot van de migranten die vastzitten in het grensgebied. In een poging de EU te destabiliseren stuurt Belarus migranten naar de grens met Letland, Litouwen en Polen. Hiermee neemt Belarus wraak voor de sancties die de EU afkondigde na de gewelddadige onderdrukking van de protesten tegen de frauduleus verlopen verkiezingen van augustus 2020.

Polen weigert mensen toe te laten en stuurt ze terug naar Belarus, dat ze niet wil opnemen. Daardoor komen migranten vast te zitten in een niemandsland. De EU erkent dat Polen in een moeilijke situatie verkeert, maar vindt dat de grens bewaakt moet worden zonder mensenlevens in gevaar te brengen of migranten de noodzakelijke zorg te onthouden, zei een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag. Het terugsturen van migranten, zonder ze de mogelijkheid te geven asiel aan te vragen, is in strijd met Europese en internationale verdragen.

De Europese Commissie heeft Polen gemaand de hulp van het Europese agentschap voor grensbewaking Frontex te accepteren. Frontex is al actief in Letland en Litouwen. Polen gaat daar vooralsnog niet op in. Het land heeft de noodtoestand uitgeroepen en het grensgebied met Belarus afgesloten voor media en ngo’s. Twee agentschappen van de Verenigde Naties eisten de afgelopen week toegang tot het gebied.