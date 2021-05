Vijf vragen over het keuzemenu voor scholen om corona-achterstanden in te halen

Een docent van een middelbare school in Haarlem staat voor de klas met een mondkapje. Beeld ANP

Wat staat er zoal op het keuzemenu?

Scholen kunnen kiezen uit een divers aanbod van zo’n twintig interventies, die tot doel hebben om de achterstanden uit het afgelopen coronajaar recht te trekken. Zo is er de mogelijkheid om de schooldag te verlengen of extra lestijd aan te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Ook remedial teaching, één-op-één-instructie, sportactiviteiten en cultuureducatie staan op de lijst.

Hoe bepalen scholen wat het beste voor hen werkt?

Scholen worden geacht voor het nieuwe schooljaar de achterstanden van hun leerlingen in kaart te hebben gebracht. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke methode het meest effectief is. Critici wijzen erop dat het lastig is om dit vooraf vast te stellen. Onder meer de leraar en de klassensamenstelling zullen bepalen of een methode aanslaat.

Vanwege de korte termijn waarbinnen het bedrag moet worden besteed (2,5 jaar) bestaat bovendien het gevaar dat scholen plannen maken zonder dat er een duidelijk beeld bestaat van de behoeften. ‘Het risico is dat scholen in de haast met verkeerde partijen in zee gaan’, zei onderwijsonderzoeker Thijs Bol eerder al in de Volkskrant.

Wat is het doel van de gepresenteerde interventies?

De menukaart is onderdeel van het in februari gelanceerde Nationaal Onderwijs Programma, dat zich richt op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Onderwijsminister Arie Slob wil leerlingen en studenten daarmee dezelfde kansen geven ‘als generaties die niet met een pandemie te maken hebben’.

De Onderwijsinspectie kwam vorige maand in de Staat van het Onderwijs, het belangrijkste onderwijsrapport van het jaar, tot de conclusie dat met name leerlingen met een lage of gemiddelde sociaaleconomische achtergrond de dupe zijn van het afgelopen coronajaar: zij liepen gemiddeld anderhalf keer zoveel achterstand op in spelling, lezen en rekenen. De kansenongelijkheid in het onderwijs is daarmee nog verder vergroot.

De verwachting is dat het effect van de tweede lockdown op basisscholen minder groot is dan de eerste. Dit zal eind mei duidelijk moeten worden, als de uitslagen van de eindtoetsen in groep 8 bekend worden.

Hoe wordt het bedrag van 8,5 miljard besteed?

Het bedrag wordt over het hele onderwijsveld verdeeld. Het gros, zo’n 6 miljard, gaat naar basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs. Zij mogen dit geld uitsluitend besteden om leerachterstanden weg te werken. Gemiddeld wordt per leerling 700 euro uitgetrokken. Scholen met veel kwetsbare leerlingen kunnen meer geld krijgen, mits er een duidelijk plan ligt. ‘Zonder plan geen geld’, benadrukte Arie Slob.

Opvallend is dat een deel van het geld wordt vrijgemaakt om middelbare scholen te bewegen ‘brede brugklassen’ op te zetten, terwijl hier nog volop discussie over is. Het idee is om leerlingen niet na groep 8, maar pas na drie jaar voortgezet onderwijs op te delen in verschillende niveaus. Concreet komt het erop neer dat leerlingen met een vmbo-advies in dezelfde klas komen te zitten als leerlingen met een havo-advies. Volgens de Onderwijsinspectie is dit een belangrijke troef in de strijd tegen kansenongelijkheid.

Het kabinet stelt dat de methoden ‘bewezen effectief’ zijn. Waar komt die stelligheid vandaan?

De menukaart is tot stand gekomen in samenwerking met leraren, schoolleiders en onderwijsorganisaties. De voorgestelde methoden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat wordt gesproken van ‘bewezen effectiviteit’. In Nederland is overigens weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende methoden om basisvaardigheden in het onderwijs te verbeteren. Daarom leunt het kabinet vooral op internationale kennis, onder meer uit Engeland.