Vijf vermiste Nederlanders na noodweer Slovenië terecht, 85 worden gerepatrieerd

Een beschadigde brug over de Sora-rivier in het dorp Medvode na het noodweer in Slovenië. Beeld AFP

De vijf Nederlanders met wie zaterdagochtend geen contact te krijgen was na noodweer in Slovenië, zijn inmiddels terecht. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagavond weten. Het ministerie zoekt nog contact met enkele Nederlanders in het gebied, aldus de woordvoerder, die geen exact aantal noemt. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse gewonden gevallen.

Het ministerie wil nog geen conclusies verbinden aan het feit dat ze met een aantal Nederlanders nog geen contact heeft kunnen krijgen. ‘Mensen in het getroffen gebied zijn nu eenmaal moeilijk bereikbaar. Autoriteiten zijn hard aan het werk om alle verbindingen weer te herstellen en het elektriciteitsnetwerk weer op poten te krijgen’, aldus de woordvoerder. ‘Maar als bijvoorbeeld je telefoon is weggespoeld, is het lastig contact te leggen.’

Zaterdagavond zijn bussen vertrokken uit Nederland om 85 Nederlanders te repatriëren die getroffen zijn door de overstromingen, meldt SOS International. Zij kunnen niet zelf terugrijden, omdat hun auto te erg is beschadigd of in sommige gevallen zelfs is weggevoerd door de modder. De bussen komen zondagochtend aan in het noorden van Slovenië, en keren zondagavond terug naar Nederland.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders nu in Slovenië zijn. Zij kunnen namelijk vrij reizen naar het land in de Europese Unie en zijn niet verplicht zich te melden bij de ambassade. Waarschijnlijk gaat het om een flink aantal, omdat het land erg populair is onder Nederlandse toeristen. Vele honderden Nederlanders werden al geëvacueerd van verschillende campings. Bij Nederlandse alarmcentrales kwamen ongeveer honderd hulpverzoeken binnen uit Slovenië, onder meer vanwege kapotte voertuigen.

Vier sterfgevallen

Vrijdag werd bekend dat twee Nederlanders uit Gouda zijn omgekomen in het land. Het zijn twee mannen, van 52 en 20 jaar uit Gouda, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een Sloveense reddingsorganisatie gaat het om een vader en een zoon die een tocht maakten door de bergen. Het is onduidelijk hoe zij precies zijn omgekomen. In totaal zijn tot nu toe vier sterfgevallen gemeld door de politie.

Sinds donderdagavond wordt Slovenië getroffen door hevige regenval. In 24 uur tijd viel in het noorden van het land net zoveel neerslag als doorgaans in een hele maand valt. Meerdere rivieren traden buiten hun oevers. Een belangrijke autoweg die de hoofdstad Ljubljana verbindt met het noorden van het land werd afgesloten. Inmiddels trekt het water zich langzaam terug, maar nog altijd staat een groot deel van het land onder. Bovendien is het nog niet overal gestopt met regenen.

Dorp afgesloten

De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in te schatten. Sommige plaatsen zijn inmiddels vrijwel geheel van de buitenwereld afgezonderd. Volgens premier Robert Golob is tweederde van Slovenië getroffen door ‘de ergste natuurramp’ in de geschiedenis van het land.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een waarschuwing toegevoegd aan het reisadvies voor Slovenië. ‘Er is een hoog risico dat er meer overstromingen en aardverschuivingen ontstaan’, schrijft het ministerie. ‘De situatie kan snel veranderen. Op verschillende plekken zijn wegen, waaronder hoofdwegen, niet begaanbaar voor verkeer.’ Reizigers krijgen het advies om aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen en mediaberichten in de gaten te houden. Het reisadvies blijft ondanks de waarschuwing groen.

De Nederlandse ambassadeur is inmiddels gearriveerd in het getroffen gebied en staat daar Nederlanders bij, laat het ministerie weten.