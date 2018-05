Vijf redenen waarom u Stacey Abrams moet kennen

Foto Berto Martinez

1. Ze kan de eerste vrouwelijke zwarte gouverneur van Amerika worden

Met een verpletterende meerderheid werd Stacey Abrams dinsdag in de Democratische voorverkiezingen gekozen als kandidaat voor het gouverneurschap in de zuidelijke staat Georgia. Het is de eerste keer dat een zwarte vrouw in de Verenigde Staten zo’n nominatie in de wacht sleept. In november moet ze het opnemen tegen de traditioneel door de lokale Republikeinen afgevaardigde witte man – een strijd die straks niet alleen zal bepalen wie gouverneur van Georgia wordt, maar ook iets zal zeggen over de stand van de emancipatie van Amerika.

2. Ze herbergt de kracht van het nieuwe zuiden

Georgia is een voormalige plantagestaat waar op het platteland nog steeds vlaggen van de opstandige Confederatie wapperen. Maar Georgia is ook de metropool Atlanta, een van de historische zwarte mekka’s van het land, een regio die de afgelopen jaren is geëvolueerd tot een welvarende (multi)culturele magneet, waar behalve zwarte en witte Amerikanen ook veel latino’s en Aziaten naartoe trekken. Abrams probeert die minderheden te mobiliseren, onder meer met fanatieke campagnes om kiezers te registreren.

Ze kent het klappen van de zweep

‘Ik ben een trotse dochter van het diepe zuiden’, zei Abrams dinsdag in haar overwinningsspeech. Abrams is een van de zes kinderen van een arbeider op een scheepswerf en een bibliothecaresse uit Mississippi. Later werden haar ouders predikanten in Atlanta. Abrams schopte het tot een rechtenstudie aan de elite-universiteit Yale, kon als eerste in haar familie een eigen huis kopen en werd leider van de Democraten in het parlement van Georgia, maar is haar achtergrond nooit vergeten. ‘Ik heb diep respect voor hen die vroeg opstaan en laat thuiskomen, moe maar nog in staat om hun kinderen voor te lezen – of families die alleen maar thuiskomen om zich om te kleden voor hun tweede baan’, zei ze dinsdag.

Stacey Abrams. Foto Anp

4. Ze heeft een onverholen progressieve agenda, maar is niet vies van de Republikeinen

Abrams gelooft nog in de Amerikaanse droom en wil meer geld voor onderwijs, in Amerika nu vaak het voorportaal van de klassenmaatschappij. Ook de verwaarloosde plattelandsziekenhuizen staan hoog op haar agenda. Ze strijdt voor immigranten en lhbt-rechten, maar ook voor een goed draaiend bedrijfsleven: de Kamer van Koophandel rond Atlanta geeft haar een stevige aanbeveling. Als oppositieleider werkte ze constructief samen met de Republikeinse machthebbers in Georgia. Toch blijft het de vraag of ze ook genoeg witte twijfelaars in de voorsteden kan overhalen op haar te stemmen.

5. Ze heeft een alter ego

Abrams schreef onder de naam Selena Montgomery acht driestuiverromans met titels als Hidden Sins en The Art of Desire. De romantische thrillers bieden enig inzicht in het gevoelsleven van Abrams, die ongetrouwd en kinderloos is.