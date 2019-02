Vijf redenen waarom u Benny Gantz moet leren kennen

Beeld Berto Martinez

Hij ontpopt zich als belangrijkste uitdager van Netanyahu

Na 38 jaar in het Israëlische leger presenteerde Benny Gantz zich eind januari als leider van een nieuwe politieke partij. Die streefde in opiniepeilingen prompt alle partijen voorbij – op één na, premier Benjamin Netanyahu’s Likoed. Deze week besloot hij de krachten te bundelen met een rechts-liberale oppositiepartij. ‘Blauw en Wit’ (naar de kleuren van de Israëlische vlag) heet de gematigd rechtse partij, die volgens de jongste peilingen Likoed kan verslaan bij de verkiezingen op 9 april. De nummers een en twee op de kandidatenlijst, Gantz en Yair Lapid, hebben een roulerend premierschap afgesproken indien ze er inderdaad in slagen viervoudig premier Netanyahu te onttronen.

Hij is de zoon van Holocaust-overlevenden

Benny Gantz (59) werd geboren in een moshaw, een coöperatieve landbouwgemeenschap van immigranten. Zijn ouders overleefden de Holocaust. Hij groeide in soberheid op tussen religieuze en seculiere Joden. De liefde voor de nog jonge staat Israël schiep volgens hem een sterke band: ‘We leefden zij aan zij.’ Van het Israël-van-toen is volgens Gantz weinig over, met dank aan Netanyahu: ‘Het huidige bewind moedigt ophitsing, corruptie en haat aan.’

Hij biedt Palestijnen een sprankje hoop

In zijn eerste toespraak beloofde hij de Gazastrook humanitaire hulp en economische (weder)opbouw. In een interview ging hij een stap verder. Doelend op de Palestijnen zei hij: ‘Ik wil over niemand heersen.’ Gantz juichte de eenzijdige Israëlische terugtrekking uit Gaza (2005) toe, ook al ging die gepaard met de ‘pijnlijke’ ontruiming van Joodse nederzettingen. Gantz suggereerde dat Israël zich, zij het gedeeltelijk, ook zou moeten terugtrekken uit de bezette Westelijke Jordaanoever. Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas noemde de uitspraken ‘bemoedigend’.

Hij wordt verketterd door (ultra-)rechts

Likoed en nog rechtsere partijen noemen Gantz ‘links’ (een favoriet scheldwoord van Netanyahu, want ‘links is zwak’). Gantz zou kolonisten uit hun huizen willen verdrijven. Fijntjes wees er hij erop dat Netanyahu destijds ook voorstander was van de Israëlische aftocht uit Gaza.

Hij was legerleider tijdens Israëls laatste oorlog

Gantz kreeg meer te maken met Gaza dan hem lief was: hij was legerleider tijdens de ‘zomeroorlog’ van 2014, waarin Israël en het Hamas-bewind in de kustenclave verwikkeld raakten. De meningen over zijn optreden lopen uiteen. Volgens de ene militaire analist hield hij het hoofd koel terwijl politici een zigzagbeleid voerden. Volgens een ander informeerde hij zijn politieke bazen, met name Netanyahu, onvoldoende over het gevaar van tunnels die Hamas had gegraven onder Israëlisch grondgebied. Likoed-politici hebben gedreigd belastende informatie over zijn leiderschap te openbaren aan de vooravond van de verkiezingen.