Vijf redenen waarom Trump denkt dat er fraude is gepleegd (en waarom dat niet klopt)

President Trump komt thuis na een rondje op de golfbaan, waar hij zojuist heeft vernomen dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Beeld REUTERS

1. ‘Stembussen volgepropt’

Hoewel Trump en zijn campagne tot nu geen bewijs hebben kunnen overhandigen dat er substantiële fraude zou zijn gepleegd, blijft Trump er ook deze week weer op hameren dat er duizenden illegale stemmen zouden zijn uitgebracht op zijn rivaal Joe Biden. Trumps advocaten hebben inmiddels een dozijn rechtszaken aangespannen in vijf staten (sommige zaken zijn alweer verworpen). Daarnaast heeft Trumps minister van Justitie William Barr dinsdag toestemming gegeven aan federale aanklagers om onderzoek te doen naar mogelijke kiesfraude.

De achterdocht bij Trumps aanhangers wordt extra gevoed door enkele filmpjes en beelden die herhaaldelijk op sociale media opduiken. Zo is er een video die circuleert op Facebook en YouTube waarop te zien zou zijn hoe verkiezingswaarnemers uit Michigan een stembus volproppen met ongeldige stembiljetten. Het gaat in werkelijkheid om beelden uit Rusland.

2. ‘Dode stemmers’

Volgens Trump zijn er ook veel stemmen door dode kiezers uitgebracht. Bekende tweets die hierover gaan, en al honderdduizenden keren zijn gedeeld, zijn afkomstig van de rechtse commentator Austen Fletcher. Hij beweert onder meer dat ene William Bradley uit Michigan al was overleden in 1984, terwijl hij volgens de openbare registers wel gestemd zou hebben. In werkelijkheid draagt de zoon van deze overleden Bradley dezelfde naam. De zoon is springlevend en heeft inderdaad gestemd.

Ook in Pennsylvania zouden 21 duizend doden mensen hebben gestemd, beweerde de rechtse website Breitbart News vrijdag na de verkiezingen. De advocaat van Trump bereikte tienduizenden mensen op Twitter met dit bericht en meer dan 11 miljoen mensen op Facebook namen er kennis van. Volgens de openbaar aanklager, die de zaak onderzocht, is er geen enkel bewijs dat er namens dode personen is gestemd in Pennsylvania.

Het gerucht is volgens The New York Times vermoedelijk de wereld in gekomen vanwege een oude rechtszaak die een private organisatie in oktober al aanhangig maakte over dode stemmers die in 2016 en 2018 een stembiljet toegestuurd zouden hebben gekregen. Ook daarvoor is geen bewijs openbaar gemaakt. De zaak moet nog dienen voor de rechter.

Turns out 118 year old “William Bradley” voted via absentee ballot in Wayne County, Michigan. William Bradley died in 1984.



How long has this been going on?



Try it for yourself: https://t.co/UWupRTi0Rw pic.twitter.com/aOLSe1DXJo — Essential Fleccas 🇺🇸 (@fleccas) 5 november 2020

3. ‘Illegale stemmers’

De meeste van Trumps grieven gaan over veronderstelde illegale stemmers. Zo doet Trump alsof het stemmen per post illegaal is geweest, maar dat is volgens de Amerikaanse wet al jaren toegestaan. Dit jaar is er veel meer gebruik van gemaakt dan normaal om veilig te kunnen stemmen tijdens de coronacrisis.

In Pennsylvania heeft Trump desalniettemin een rechtszaak aangespannen over de gebruikelijke procedure dat poststemmen daar tot drie dagen na de verkiezingsdag worden geaccepteerd, zolang ze maar een poststempel van uiterlijk 3 november (verkiezingsdag) hebben. Daar is niets illegaals aan: het zijn geldig uitgebrachte stemmen die worden geteld.

In de staat Nevada zouden volgens Trumps advocaten ook illegale stemmers actief zijn geweest. Zo’n drieduizend van hen zouden niet meer in de staat wonen, maar daar toch hebben gestemd. Volgens lokale autoriteiten gaat het echter in de meeste gevallen om militairen die legaal hebben gestemd in Nevada, maar momenteel in een andere staat zijn gestationeerd, meldt The Wall Street Journal.

4. ‘Geen waarnemers toegelaten’

Deze week twitterde president Trump wederom dat Pennsylvania Republikeinen heeft ‘verhinderd om toezicht te houden op het stemmen tellen’. Volgens Trump is dit ‘ondenkbaar en illegaal’ in de VS. Maar er is geen enkel bewijs voor die stelling, vindt ook Twitter, die lezers een waarschuwing meegeeft bij het bericht. Lokale autoriteiten hebben ook geen melding gemaakt van grote onregelmatigheden bij de behandeling van verkiezingswaarnemers.

Wel was er één Republikeinse waarnemer die kortstondig werd geweigerd bij een stembureau in de stad Philadelphia, omdat er verwarring was of zijn pas geldig was in één of alle stembureaus. Toen het misverstand was opgelost, is de man alsnog toegelaten. Volgens een gemeentewoordvoerder die toezag op een ordentelijk verloop van de verkiezingen in de stad is het ‘nonsens’ dat waarnemers ‘overal in de stad’ zouden zijn geweigerd. Een verkiezingsrechter is inmiddels ook tot het oordeel gekomen dat waarnemers in Philadelphia correct zijn toegelaten.

Opmerkelijk is dat Trump voorafgaand aan de verkiezingen al voorspelde dat er ‘slechte dingen’ zouden gebeuren in Philadelphia. En dus riep de president zijn aanhangers in september al op om daar stembureaubewaker te worden. ‘Let goed op al het jatten en stelen en roven dat de Democraten doen. Dat is heel belangrijk.’ Maar in de praktijk kwamen op verkiezingsdag zelf weinig Republikeinen opdagen om de stembusgang te controleren, merkte Volkskrant-correspondent Michael Persson op.

🚨DEMOCRAT ELECTION OFFICIALS BANNING TRUMP POLL WATCHERS IN PHILLY. This is happening all over the City. The steal is on! https://t.co/sWS9lXL5vh — Mike Roman (@mikeroman) 3 november 2020

5. ‘Telfouten gemaakt’

Volgens Trump en zijn advocaten zijn er telfouten gemaakt in de staten Michigan, Georgia en Wisconsin. De president baseert zich onder meer op het feit dat zijn voorsprong in sommige staten de dag ná de verkiezingen ‘op magische wijze verdween’. De Democraten zouden vals uitgebrachte biljetten hebben toegevoegd, of gewoon de teller vooruit hebben gedraaid, ten gunste van Joe Biden.

De realiteit is dat Trumps voorsprong niet op magische wijze verdween, maar dat zijn voordeel verdween nadat de regulier uitgebrachte stemmen waren geteld en het tellen van de poststemmen begon. Vooral Democraten hebben gebruikt gemaakt van het stemmen per post, dus toen die stemmen een dag na de verkiezingen werden geteld, begon Joe Biden snel in te lopen op Trump.

Hetzelfde gebeurde in Wisconsin en Georgia. In die laatste staat is overigens nog geen winnaar aangewezen. Biden ligt daar momenteel ruim 12 duizend stemmen voor op Trump.

Tot slot: ‘Biden keurt de fraude goed’... maar is dat logisch?

De laatste bewering van het Trump-team is dat de Democratische winnaar Joe Biden de vermeende fraude zou hebben goedgekeurd, aldus Trump-woordvoerder Kayleigh McEnany maandagavond tijdens een persconferentie. De rechtse Amerikaanse nieuwszender Fox News – normaliter een steunpilaar van Trump – nam daarop de uitzonderlijke beslissing om de uitzending van de persconferentie te onderbreken. ‘Als ze geen verdere details heeft om dat te onderbouwen, kan ik dit niet met een goed geweten verder tonen’, zei Fox News-presentator Neil Cavuto.

De vermeende verkiezingsfraude is bovendien niet logisch, benadrukken pro-Biden commentatoren van CNN de afgelopen dagen. Want Trump verloor dan wel, maar veel Republikeinse congresleden wonnen. Ook hun namen stonden op 3 november op het stembiljet. Dus als er al gefraudeerd is met de stembiljetten, dan moet dat een complot zijn geweest van Democraten en officiële instanties om Trump te laten verliezen, maar tegelijkertijd wel de Republikeinse senatoren zoals Lindsay Graham en Mitch McConnell te laten winnen. Met als gevolg dat de Democraten straks wel een president in het Witte Huis hebben, maar moeilijk wetgeving kunnen doorvoeren omdat dit tegengehouden kan worden door een meerderheid aan Republikeinen in de Senaat. Die logica gaat er bij veel commentatoren niet in.



Het moeilijkste voor Trump om te accepteren is misschien wel dat zijn fraude-aantijgingen weinig verschil zullen maken. Want zelfs al zouden er enkele fraude-incidenten zijn geweest, dan zou het om enorme aantallen moeten gaan om de verkiezingen nog te kunnen beïnvloeden. Trump staat inmiddels met zoveel stemmen achter in de betwiste staten, dat alsnog winnen een utopie lijkt te zijn.