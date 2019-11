Vijf redenen waarom beurzen wereldwijd records breken

Beurshandelaren op de New York Stock Exchange maandag. Ook op Wall Street werden deze week records gebroken. Beeld AFP

Deze week kwamen de Dow Jones en de Standard & Poor’s 500 op nieuwe historische hoogtepunten. En de AEX-index van de beurs van Amsterdam doorbrak de barrière van 590, de hoogste stand sinds juni 2001. Donderdag opende de AEX op 593,09 punten en kwam ze aan het eind van de dag zelfs op 594,9. Vijf factoren kunnen de beursrecords verklaren.

1. Handelsvrede

In de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog is sprake van een bestand. Beide partijen zijn aan het de-escaleren na een lange periode van escalatie. Er wordt zelfs gespeculeerd over een officiële vrede. Deze week meldden Amerikaanse media dat president Trump de importheffingen van 112 miljard dollar op Chinese goederen zou willen schrappen, ook vanwege klachten van Amerikaanse winkeliers met het oog op de feestmaanden. Trump zou zelf bezig zijn met de presidentsverkiezingen van volgend jaar en wil daarbij geen vijanden maken. Er zou al een deelakkoord liggen, waarbij de Chinezen bereid zijn hun importheffingen op Amerikaanse landbouwprojecten – waarover onder meer de sojaboeren in de VS klagen – af te schaffen. Ook zou China meer willen doen om het intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven te beschermen. President Trump en president Xi Jinping moeten het akkoord echter nog met een handtekening bekrachtigen. Niettemin lopen de financiële markten erop vooruit. De Chinese munt steeg tot minder dan 7 yuan voor 1 dollar. De handelsoorlog heeft niet alleen weerslag op de Amerikaans-Chinese handel, maar op de gehele wereldhandel. Zo kunnen ook Aziatische landen en Duitsland minder goederen naar China verschepen.

2. Brexit op koers

Ook bij de eindeloze Brexitgesprekken is er enig licht aan het einde van de tunnel. De Britse premier Boris Johnson ligt in de peilingen (38 procent tegen 26 procent voor Labour) ruim voor. Als dit de uitkomst wordt op 12 december, kan hij de deal die hij met Brussel heeft gesloten probleemloos door het parlement loodsen. Dat zal een einde maken aan alle onzekerheid. In dat geval zal Groot-Brittannië uiterlijk op 31 januari 2020 met een deal de EU verlaten. Er komt een transitieperiode, waarbij voorlopig alles hetzelfde blijft en de EU en Groot-Brittannië gaan onderhandelen over een handelsakkoord. ‘Zowel de handelsoorlog als de Brexit waren onzekerheden waar beleggers heel lang tegen aangehikt hebben. En die vallen nu langzaam weg’, zegt Corné van Zeijl, analist van Actiam Vermogensbeheer.

3. Derde-kwartaalcijfers beter

Het overgrote deel van de bedrijven heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Van de 500 grote Amerikaanse ondernemingen, die zijn opgenomen in de beursindex S&P 500, heeft 76 procent in de periode van 1 juli tot 1 oktober de vooruitzichten van analisten over de winst per aandeel overtroffen. ‘De winstgevendheid van de Amerikaanse bedrijven is verrassend goed’, schreef de bank JP Morgan in een overzicht. Van Zeijl zegt dat de Nederlandse beursfondsen in het derde kwartaal nog een winstdaling hadden van ‘tussen de 1 en 5 procent’. ‘Dat is echter geen verdere verslechtering. En, veel belangrijker, de bedrijven zijn niet met sombere berichten zijn gekomen over het vierde kwartaal. En daarvoor was wel gevreesd.’

4. Economische indicatoren in de plus

Veel lichten zijn de laatste weken weer van oranje op groen gesprongen. Neem de Amerikaanse index die de verwachtingen weergeeft van de dienstensector, goed voor tweederde van de Amerikaanse economie. Die steeg in oktober naar 54,7 (boven de 50 procent duidt op groei), 2 procentpunten hoger dan in september. Ook het Amerikaanse banencijfer van afgelopen vrijdag – 128 duizend banen erbij in de vorige maand – overtrof alle verwachtingen.

De Duitse economie is in het derde kwartaal vrijwel zeker gekrompen, zodat het land formeel in een recessie verkeert. Maar de voortekenen voor het laatste kwartaal zijn beter. De orders voor de Duitse industrie zijn in september met 1,3 procent gestegen, zo werd woensdag door het Duitse ministerie van Economische Zaken gemeld. In augustus daalden de orders nog met 0,4 procent. Van jaar tot jaar daalden de orders nog met 5,4 procent, maar die daling was lager dan de verwachte 6,2 procent. Het geeft hoop dat het dieptepunt van de Duitse economische terugval achter de rug is. Donderdag werden in de eurozone de verwachtingen voor de dienstensector gepubliceerd. De zogenoemde ‘PMI Services’ voor de hele eurozone stegen in oktober naar 52,2 van 51,6 in september. ‘Alleen Spanje deed het slechter dan verwacht. Maar de vrees dat we verder wegzakken is niet terecht gebleken’, aldus Van Zeijl.

5. Lage rente en veel liquiditeit

De centrale banken zijn nog altijd bezig de rente te verlagen en de geldmarkt te verruimen. In de VS zou mogelijk dit jaar nog een nieuwe renteverlaging plaatsvinden. De Europese Centrale Bank koopt sinds 1 november weer voor 10 miljard euro per jaar obligaties op, nadat het programma vorig jaar nog werd gestopt. De lage rente is gunstig voor bedrijven die willen investeren, en voor consumenten die woningen of auto’s of andere goederen op afbetaling willen kopen. Beleggers zitten allemaal met enorme bedragen aan geld die ze ergens in moeten steken. Alleen al het fonds Bershire Hathaway van Warren Buffett meldde afgelopen weekeinde 128 miljard dollar in cash te hebben liggen voor investeringen.