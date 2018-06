Vijf redactiegebouwen in Amsterdam krijgen cameratoezicht nadat auto op gevel Telegraaf inrijdt

De gemeente Amsterdam gaat cameratoezicht instellen bij de gebouwen waar de redacties van De Telegraaf , Panorama , Nieuwe Revu , AT5 , Het Parool , de Volkskrant , Trouw en NRC zijn gehuisvest. Vannacht reed een man met een witte bestelwagen in op de gevel van het gebouw waar onder andere de redactie van De Telegraaf is gevestigd.

Onderzoekers van de politie bij de plek waar de bestelbus vannacht inreed op de gevel van De Telegraaf. Foto EPA

De burgemeester van Amsterdam, justitie en politie weten nog niet wat het motief achter het incident is, maar houdt er rekening mee dat het te maken heeft met publicaties over georganiseerde criminaliteit. Eind vorige week werd het gebouw waar Nieuwe Revu en Panorama zijn gevestigd beschoten met een raketwerper. Amsterdam biedt het cameratoezicht, naast verscherpte politie-controle, aan bij redacties die regelmatig publiceren over georganiseerde criminaliteit.

Lees ook: persoonsbeveiliging, safe houses en nu aanslagen. Verhardt de strijd tegen de media? Journalisten hebben macht en dat roept tegenkrachten op. Redacties van Panorama en De Telegraaf werden kort achter elkaar getroffen door een aanslag. Meerdere journalisten worden continu beveiligd. Wat doet deze intimidatie met de journalistiek? ‘Dit is een aanslag op de democratie.’

De politie gaat ervan uit dat er twee daders zijn betrokken bij het inrijden op het gebouw van De Telegraaf vanmorgen. De bestuurder van de bestelwagen is vermoedelijk ingestapt in een donkerkleurige Audi en gevlucht.

Nadat de auto op de pui van de redactie was ingereden, ontstond een flinke brand. ‘De brandweer was snel ter plaatse, maar er is wel aanzienlijke schade aan het pand’, aldus een politiewoordvoerder. ‘Meerdere ruiten zijn door de hitte gesprongen.’ Er zijn geen gewonden gevallen. De politie kondigde al snel aan uit te gaan van opzet.

Op door De Telegraaf vrijgegeven beelden (zie de video hieronder) is te zien hoe de witte Caddy tussen de bloembakken doorrijdt en de pui ramt. Vervolgens rijdt de bestuurder achteruit om nog een keer op het pand in te rijden. Nadat de neus van de auto het gebouw heeft doorboord, stapt de chauffeur uit met een jerrycan in zijn hand. Die legt hij achterin de bestelwagen. Hij gooit iets brandbaars in de laadruimte en rent hard weg, waarop direct een explosie volgt. De auto brandt uit.

‘Aanslag’

‘Alles wijst op een aanslag’, zegt Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen. ‘Dit kan geen noodlottig ongeval zijn geweest. Je moet echt moeite doen om bij de pui te geraken, dus het kan niet zomaar een bestuurder zijn die de macht over het stuur is verloren. Ik heb inmiddels videobeelden gezien en die bevestigen dat de brand moedwillig is gesticht.’ De politie doet momenteel onderzoek en kan niks bevestigen over de oorzaak van de brand.

De bloembakken voor het pand waren onderdeel van extra veiligheidsmaatregelen die de redactie heeft genomen na de aanslagen op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. ‘We zullen de veiligheidsmaatregelen opnieuw tegen het licht houden’, aldus Jansen.