Vijf Nederlanders vermist na noodweer Slovenië

Een beschadigde brug over de Sora-rivier in het dorp Medvode na het noodweer in Slovenië. Beeld AFP

Het ministerie deelt verder geen details over de vermissingen. Vermoedelijk hebben familieleden die geen contact kunnen krijgen met in Slovenië verblijvende Nederlanders contact opgenomen met het ministerie.

Aan de mensen die vermisten hebben opgegeven, wordt consulaire bijstand verleend. Dat houdt voornamelijk in dat de Nederlandse ambassade in Slovenië contacten onderhoudt met de lokale autoriteiten.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders zich nu in Slovenië bevinden, zegt een woordvoerder van het ministerie. Zij kunnen namelijk vrij reizen naar het land in de Europese Unie en zijn niet verplicht zich te melden bij de ambassade.

Vrijdag werd bekend dat twee Nederlanders uit Gouda zijn omgekomen in het land. Het zijn twee mannen, van 52 en 20 jaar uit Gouda, zo bevestigt een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In totaal zijn tot nu toe drie sterfgevallen gemeld, het derde slachtoffer is een bejaarde Sloveense man.

Sinds donderdagavond wordt het land, dat erg populair is onder Nederlandse toeristen, getroffen door hevige regenval. In 24 uur tijd viel in het noorden van Slovenië de hoeveelheid neerslag die doorgaans in een hele maand valt. Een belangrijke autoweg die de hoofdstad Ljubljana verbindt met het noorden van het land werd afgesloten.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een waarschuwing toegevoegd aan het reisadvies voor Slovenië. ‘Er is een hoog risico dat er meer overstromingen en aardverschuivingen ontstaan’, schrijft het ministerie. ‘De situatie kan snel veranderen. Op verschillende plekken zijn wegen, waaronder hoofdwegen, niet begaanbaar voor verkeer.’ Reizigers krijgen het advies om aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen en mediaberichten in de gaten te houden. Het reisadvies blijft ondanks de waarschuwing op groen.