Vijf minuten de tijd? Lees dit artikel en u bent bij over het nieuws van vandaag

Nederland moet zich ‘schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag’. Die waarschuwing gaf koning Willem-Alexander in de Troonrede die hij vandaag uitsprak in de Grote Kerk in Den Haag. Door de strijd tegen het coronavirus ‘werd dit voorjaar ineens alles anders’.

Gemiddeld gaat iedereen er volgend jaar 0,9 procent op vooruit, aldus de prognose van het kabinet. Maar achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil. Bovendien: door de coronacrisis is de prognose nog onzekerder dan anders.

’s Middags bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aan. Daarin staat dat de werkloosheid in 2021 naar verwachting tot zo’n 6 procent oploopt. Starters krijgen voordeel op de woningmarkt. De arbeidskorting stijgt sneller dan eerder gepland, terwijl de zelfstandigenaftrek verder omlaag gaat. De zorgpremie gaat licht omhoog. Zorgmedewerkers die strijden tegen het coronavirus krijgen een extra bonus van 500 euro.

Bedrijven gaan betalen voor te veel uitgestoten CO 2 . De voorgenomen verlaging van het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting is van de baan. En medio 2022 gaat de gaswinning uit de Groningse bodem naar nul.

... zien de Verenigde Naties de natuur verslechteren.

Geen van de biodiversiteitsdoelen die tien jaar geleden door de Verenigde Naties zijn gesteld, is gehaald. Biodiversiteitsbehoud is cruciaal voor het realiseren van voedselzekerheid en schoon drinkwater. Slechts zes van de twintig zogeheten Aichi Biodiversity Targets zijn gedeeltelijk gehaald.

Dat staat in de vijfde editie van de Global Biodiversity Outlook, een rapport van de United Nations Convention on Biological Diversity, het biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties. Het rapport wordt eind deze maand besproken op een VN-top in New York.

Er is nog hoop, maar het roer moet op alle fronten om. Het rapport stelt acht drastische, samenhangende ‘transities’ voor. Anders komt zelfs de overleving van de menselijke soort in gevaar. VN-secretaris-generaal António Guterres ziet juist nu kansen om de relatie tussen mens en natuur te herzien.

Op Prinsjesdag volgen de Algemene Politieke Beschouwingen. Woensdag en donderdag bespreekt de Tweede Kamer het beleid en de begroting van het kabinet. Voor politieke partijen is dit de eerste mogelijkheid om eigen verkiezingsthema’s op de voorgrond te krijgen. Zo werpen de verkiezingen van maart 2021 hun schaduw vooruit.

De oppositiepartijen zullen proberen duidelijk te maken dat Nederland toe is aan een nieuwe minister-president. PVV en Forum voor Democratie kunnen voortbouwen op de onvrede onder hun kiezers over het regeringsbeleid. Linkse partijen moeten meer moeite doen om zich te onderscheiden. GroenLinks, SP en PvdA presenteren samen een tegenbegroting.

Coalitiepartijen richten zich op thema’s die los staan van het regeerakkoord. Het CDA zet zich af tegen het ‘doorgeslagen marktdenken’. D66 wil af van de ‘peilingenpolitiek’. En de VVD? Die teert zo lang mogelijk op de populariteit van Rutte als staatsman in crisistijd.

- Het RIVM meldt vandaag 1.379 nieuwe coronabesmettingen. De afgelopen week werden in totaal 9.194 nieuwe positieve gevallen gevonden. Dat is ruim 85 procent meer dan in de eerste week van september (4.917). In 7 van de 25 veiligheidsregio’s ligt het weekgemiddelde hoger dan de zogeheten ‘signaalwaarde’ van het coronadashboard.

- Duitsland zou 1.500 vluchtelingen uit het vluchtelingenkamp Moria willen opnemen. Dat melden diverse media.

- Het Britse parlement heeft maandagavond goedkeuring gegeven aan de plannen van premier Boris Johnson om te breken met sommige bepalingen van de vorig jaar ondertekende Brexitdeal.

- In de VS is meer dan de helft van de veroordelingen die later onterecht bleken, te wijten aan wangedrag van onder meer agenten en het OM. Zij vervalsten bewijs of hielden ontlastend bewijs achter.

- Mercedes Benz heeft een schikking van 1,5 miljard dollar getroffen met de Amerikaanse autoriteiten. De autofabrikant maakte, net als concurrent Volkswagen, tijdens uitstoottests gebruik van illegale software.

- In de eerste helft van dit jaar is in de Verenigde Staten meer geld verdiend aan de verkoop van vinyl dan van cd’s. Dat is voor het eerst sinds 1986.

- De Schotse schrijver Ali Smith en haar vertalers Karina van Santen en Martine Vosmaer hebben met de roman Lente de Europese Literatuurprijs gewonnen. De prijs van de studentenjury – nieuw dit jaar – ging naar Meer dan een broer van de Senegalees-Franse David Diop, vertaald door Martine Woudt.

- In de Tour de France-karavaan zijn op de tweede rustdag bij 785 coronatests geen positieve coronagevallen gevonden.

Welke rol speelt afkomst in het leven van Nederlanders met een dubbele nationaliteit? Een lastige – zeker voor hen die hier geen ervaring mee hebben. Daarom bouwde schrijver Robert Vuijsje in de rubriek Land van herkomst wekelijks een heel interview rond deze vraag. In zes jaar tijd sprak hij driehonderd Nederlanders. Nu blikt hij terug.

Vuijsje constateert dat twee elementen tijdens de gesprekken steevast werden genoemd: automatisch te laag worden ingeschat – bijvoorbeeld bij het schooladvies na groep 8 – en een vaak even automatisch verzet tegen de slachtofferrol. ‘Het is een trieste constatering dat hele generaties Nederlanders opgroeien met als eerste focus hun niet-Nederlandse afkomst.’

In de laatste aflevering bevestigt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib Vuijsjes woorden. ‘Voor Kamerleden met een andere etnische afkomst geldt hetzelfde mechanisme als voor vrouwen: als het niet goed gaat, straalt dat af op iedereen uit die groep.’

