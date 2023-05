Vijf miljoen babyoesters uitgezet in Noordzee voor rifherstel

Een ketting van speciale korven is het begin van een nieuw oesterrif.

Een schip op de Noordzee had vorige week een opvallende groep passagiers aan boord: 5 miljoen babyoesters. Een voor een plonsden de oesterkorven, aan elkaar verbonden met een ketting, vanaf het achterdek naar de bodem van de zee. De actie is een initiatief van ARK Rewilding en windmolenparkbouwer Ørsted, met als doel dat deze oesterlarven zich op termijn ontwikkelen tot levende riffen.

‘Echt een ervaring’, noemt Marijke van de Staak, projectleider schelpdierbanken bij ARK, de dag op zee. Gespannen keek ze met haar team toe, gekleed in reddingsvest en kaplaarzen, hoe de korven van het dek gleden. ‘We zijn al jaren aan het experimenteren, maar dit is de eerste keer dat we het op deze schaal kunnen aanpakken.’

De oesters zijn uitgezet in de Voordelta, een ondiep zeegedeelte bij de kust van Zuid-Holland en Zeeland. De oesterlarven hebben zich gehecht aan oude oesterschelpen, die zijn samengebonden in korven van afbreekbaar materiaal. Houten pallets houden korven bij elkaar en de roofdieren op afstand. Op een gegeven moment zijn de oesters zo groot, dat ze uit die beschermende constructie barsten en, zo is de hoop, een volwassen rif vormen.

Bij deze pilot zijn Europese platte oesters gebruikt. De bodem van de Noordzee was begin vorige eeuw nog bedekt met riffen vol met deze inheemse soort, maar door intense visserij en het gebruik van sleepnetten is daar slechts een fractie van over. ‘De bodem lijkt nu meer op een akker die steeds wordt omgeploegd, zo krijgen riffen geen kans zich te ontwikkelen’, zegt Van de Staak. ‘Terwijl ze de basis vormen van al het zeeleven: riffen bieden onderdak, voedsel, bescherming en functioneren als een kraamkamer.’

Pauline Kamermans is onderzoeker mariene ecologie bij Wageningen Marine Research en ‘oesterspecialist’. Ze is niet betrokken bij dit project, maar is enthousiast over het initiatief. ‘Het herstel van platte oesters in de Noordzee ontwikkelt zich sterk de laatste jaren’, zegt Kamermans. ‘Juist de techniek die nu wordt gebruikt, waarbij de schelp wordt bezet met larven, heeft bij eerdere, kleinschalige experimenten al mooie resultaten laten zien. Doordat het nooit eerder op zo’n grote schaal is toegepast, is het spannend wat de uitkomst wordt.’

Biodiversiteit versterken

Ørsted, die windparken bouwt en ontwikkelt op zee, steunt het project financieel. Het bedrijf heeft bij zijn windparken Borssele 1&2 al kunstmatige riffen geïnstalleerd, gericht op de ontwikkeling van de kabeljauw en kreeft, zegt een woordvoerder. ‘Dat ziet er veelbelovend uit. Door deze initiatieven te steunen, hopen we de biodiversiteit te versterken en meer van dit soort projecten te ontwikkelen in onze toekomstige windparken, in Nederland of in het buitenland.’

Het blijft spannend of de babyoesters zullen overleven. Een flinke storm of een bezoek van vijandige krabben kan het rif in ontwikkeling deels verwoesten. Oesters hebben ongeveer twee jaar nodig om zich te reproduceren, zegt Van de Staak. ‘Dan weten we of ze zich voortplanten. De natuur moet het nu zelf oppakken.’