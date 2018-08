Vijf mannen en één vrouw aangehouden na hartinfarct steward Johan Cruijff Arena

De politie onderzoekt of de hartaanval die een steward zaterdag kreeg tijdens het duel tussen Ajax en Heracles Almelo (1-1) in de Johan Cruijff Arena iets te maken heeft met een vechtpartij op de tribune.

Ooggetuigen melden dat de steward onwel raakte nadat hij aangevallen werd door voetbalsupporters die in een vechtpartij verwikkeld waren. De steward zou daarbij bij zijn keel gegrepen zijn. Een woordvoerder van de politie Amsterdam zegt bekend te zijn met deze verhalen. ‘We onderzoeken wat er exact gebeurd is en of er een verband is.’

Naar aanleiding van het incident zijn in en rond de Johan Cruijff Arena zes mensen aangehouden – vijf mannen en een vrouw.

De steward werd in het stadion gereanimeerd. Volgens de woordvoerder van Ajax is de toestand van de steward stabiel en ligt hij bij kennis in een ziekenhuis.