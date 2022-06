Vijf maanden na massale protesten stemt Kazachstan voor inperken presidentiële macht

Leden van een kiescommissie openen een doos met stembiljetten, gebruikt in een referendum in Kazachstan, de eerste in 27 jaar. Beeld REUTERS

Afgelopen zondag hield Kazachstan voor het eerst in 27 jaar een referendum. President Kassym-Jomart Tokajev bracht een reeks grondwetswijzigingen ter stemming die volgens hem een einde zullen maken aan het ‘superpresidentiële systeem’ en een ‘Tweede Republiek’ inluiden. De officiële uitslag laat zien dat de bevolking zijn voorstellen omarmt. Ruim 77 procent van de kiezers stemde voor.

Met de hervormingen zet de voormalige Sovjetrepubliek een democratische stap, vijf maanden nadat massale protesten in een bloedbad eindigden. In totaal zullen 33 artikelen, meer dan eenderde van de Kazachse grondwet, worden gewijzigd. De hervormingen betreffen onder meer de oprichting van een constitutioneel hof om wetgeving en de bevoegdheden van de president te controleren. Ook krijgen lokale en regionale bestuurders meer macht ten opzichte van de president en worden de privileges van voormalig president Noersoeltan Nazarbajev (81) geschrapt.

Trouwe bondgenoot

Kazachstan werd vanaf de onafhankelijkheid dertig jaar lang geleid door Nazarbajev. In 2019 droeg de autoritaire leider plots het stokje over aan Tokajev, een trouwe bondgenoot, maar door een reeks aan functies en privileges hield hij de touwtjes alsnog stevig in handen. In feite moest Tokajev voor vrijwel iedere belangrijke beslissing toestemming vragen aan zijn voorganger.

De speciale status van Nazarbajev als ‘Leider van de Natie’ staat binnenkort niet meer in de grondwet. Daarmee komt een einde aan zijn politieke invloed en zijn privileges zoals immuniteit. Een andere hervorming sluit uit dat familieleden van de president of van voormalige staatshoofden regeringsfuncties bekleden. Tot de crisis in januari bekleedden familieleden van Nazarbajev allerlei belangrijke posities. Zo werd zijn oudste dochter kort na zijn aftreden vicepresident.

Sluimerende onvrede

In het bijna 20 miljoen inwoners tellende land braken afgelopen januari grootschalige demonstraties uit. De directe aanleiding was een plotselinge verhoging van de brandstofprijzen door de regering, maar de onderliggende reden was de al langer sluimerende onvrede over het autocratische regime en de enorme welvaartsongelijkheid in het olierijke land. De protesten liepen uit op rellen, waarbij de betogers onder meer overheidsgebouwen in brand staken.

De regering sloot vrijwel direct het internet af, waardoor er nog altijd veel onduidelijk is over de crisis. Bij confrontaties tussen ordetroepen en demonstranten werden zeker 230 mensen gedood. Ook werden vele duizenden burgers gearresteerd. Tokajev had zijn veiligheidstroepen de opdracht gegeven om ‘zonder waarschuwing’ op de demonstranten te schieten. Uiteindelijk vroeg hij bondgenoot en buurland Rusland om troepen te sturen om een einde te maken aan de onrust.

Tokajev leek de crisis aan te grijpen om de macht naar zich toe te trekken. Zo liet hij vertrouwelingen van Nazarbajev arresteren en nam hij diens functie over als voorzitter van de Veiligheidsraad. Het is dan ook opvallend dat hij met de grondwetswijzigingen niet alleen afrekent met Nazarbajev, maar ook zelf macht inlevert. Volgens Tokajev zijn de hervormingen slechts een eerste stap. ‘We hebben laten zien dat we verenigd zijn in het bouwen van het nieuwe, rechtvaardige Kazachstan’, zei de president maandag.