Vijf keer levenslang geëist tegen Ridouan T. en medeverdachten

Beveiliging bij de gerechtsbunker voorafgaand aan het slotbetoog in het monsterproces Marengo. Het OM sloot vandaag zijn requisitoir af. Nu is de beurt aan de advocaten. Beeld ANP

T. is de onbetwistbare leider van de bende, zette het OM dinsdag uiteen in het requisitoir, dat uiteindelijk negen dagen heeft geduurd en zo’n achthonderd pagina’s telt. ‘Hij is de opdrachtgever van alle moorden en pogingen tot moord, en is nauw betrokken bij de voorbereidingen. Bij hem komen alle lijntjes samen. Moorden waren een middel om angst te zaaien en zijn eigen positie veilig te stellen.’

Volgens een officier van justitie meenden de verdachten meenden te kunnen beschikken over het leven van anderen. ‘Op een kille wijze, zonder enige vorm van gevoel. Het is schokkend hoe ze hun vreugde over een moord deelden, met woorden als Whoop Whoop. Een mensenleven als wegwerpartikel.’

Het monsterproces begon in maart 2018 met een eerste inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend over een kroongetuige te beschikken. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van Taghi hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering. Vanwege deze verklaringen heeft het OM zijn strafeis gehalveerd tot 10 jaar.

Justitie verwijt de anderen — tegen wie straffen van 5 tot 27 jaar werden geëist — dat ze gedurende het proces niet of nauwelijks openheid van zaken hebben gegeven, en geen blijk gaven van medeleven. ‘Levens zijn verwoest. Niet alleen van de slachtoffers, ook van degenen die achterbleven en hun geliefde moeten missen. En die soms hebben gezien of gehoord hoe hun geliefde om het leven werd gebracht. Dat zijn trauma’s voor het leven.’

Moorden op broer kroongetuige en Peter R. de Vries

Nog geen week na de zitting in maart 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. Deze drie moorden maken geen deel uit van het Marengoproces.

Na het requisitoir is het de beurt aan de advocaten voor de pleidooien. Daar zijn de maanden september tot en met december voor uitgetrokken. Wanneer er uitspraak wordt gedaan, is nog onduidelijk. De rechtbank houdt rekening met medio volgend jaar.