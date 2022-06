Vijf keer levenslang geëist tegen Ridouan T. en medeverdachten, ‘levens zijn verwoest’

Beveiliging bij de gerechtsbunker voorafgaand aan het slotbetoog in het monsterproces Marengo. Het OM sloot vandaag zijn requisitoir af. Beeld Evert Elzinga / ANP

Qua medeverdachten van Ridouan T. gaat het om de broers Mao en Mario R. (47 en 42), Mohamed R. (40) en Achraf B. (29). Zij waren volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij meerdere moorden dan wel pogingen daartoe of zaten hoog in de criminele organisatie. De strafeis tegen de veronderstelde rechterhand van T., Saïd R., volgt op een later moment in de strafzaak.

‘Bij het opleggen en eisen van levenslang is terughoudendheid geboden’, zei een van de officieren van justitie. ‘Maar in Marengo gaat het om een volstrekt gewetenloze moordorganisatie, die achteloos en onverschillig mensen om het leven heeft gebracht. Het geweld van deze organisatie is ontwrichtend gebleken.’

‘Spoor van verwoesting en verdriet’

Ridouan T. is de onbetwistbare leider van de bende, zette het OM uiteen in het requisitoir, dat uiteindelijk negen dagen heeft geduurd en ongeveer achthonderd pagina’s telt. ‘Hij is de opdrachtgever van alle moorden en pogingen tot moord, en is nauw betrokken bij de uitvoering. Bij hem komen alle lijntjes samen. Hij heeft een spoor van verwoesting en verdriet achtergelaten.’

Volgens een officier van justitie waren de moorden voor T. een middel om angst te zaaien en zijn positie in het criminele milieu veilig te stellen. ‘Hij heeft zich kunnen handhaven door het uitoefenen van totale controle en terreur. Getuigen zijn benaderd en bedreigd, zodat zij hun verklaringen in zouden trekken. Niet wetende dat als die verklaringen ingetrokken zouden worden, T. hen alsnog wilde laten vermoorden.’ Hij was bijzonder volhardend: ‘Eenmaal op een dodenlijst, komt iemand daar niet meer vanaf.’

T. nam nooit het risico zelf op de plaats delict te zijn, betoogde het OM. ‘Dat risico heeft hij bij uitvoerders neergelegd. Daar zitten jonge mannen tussen, die twintigers zijn als zij de gevangenis ingaan. Mannen die bereid zijn voor een klein bedrag iemand dood te schieten of iemand te spotten. Mannen die – als het misgaat bij zo’n moord – zelf het risico lopen in opdracht van T. te worden vermoord.’

Mensenleven als wegwerpartikel

De criminele organisatie van T. ‘meende te kunnen beschikken over het leven van anderen’, zei een officier. ‘Op kille wijze, zonder enige vorm van gevoel. Het is schokkend hoe verdachten hun vreugde over een geslaagde moord deelden, met kreten als ‘Whoop Whoop’. Een mensenleven behandeld als wegwerpartikel.’

Het monsterproces begon in maart 2018 met een eerste inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend over een kroongetuige te beschikken. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van T. hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af in ruil voor strafvermindering. Vanwege deze verklaringen heeft het OM zijn strafeis gehalveerd tot 10 jaar.

Volgens het OM heeft B. ‘vooral uit eigenbelang een overeenkomst met de staat gesloten. Maar dat neemt niet weg dat mede door zijn verklaringen een reeks van moorden opgelost kon worden. Opdrachtgevers en andere betrokkenen bij die moorden konden worden vervolgd en berecht.’

Tegen tien anderen eiste justitie straffen van bijna 6 tot ruim 26 jaar: ‘Elke verdachte vormde een onmisbare schakel in de organisatie die het plegen van moorden tot doel had. Ieder leverde zijn bijdrage, als uitzetter van moorden, tussenpersoon of door het regelen en vervoeren van vuurwapens, auto’s, safehouses, peilbakens of pgp-telefoons.’

Broer, advocaat én adviseur Nabil B. vermoord

Het OM verwijt de verdachten dat ze niet of nauwelijks openheid van zaken hebben gegeven en geen blijk gaven van medeleven. ‘Levens zijn verwoest. Niet alleen van de slachtoffers, ook van degenen die achterbleven en hun geliefde moeten missen. En die soms hebben gezien of gehoord hoe hun geliefde om het leven werd gebracht. Dat zijn trauma’s voor het leven.’

Nog geen week na de zitting in maart 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. Deze drie moorden maken geen deel uit van het Marengo-proces.

Na het requisitoir is het de beurt aan de advocaten voor de pleidooien. Daar zijn de maanden september tot en met december voor uitgetrokken. Wanneer er uitspraak wordt gedaan, is nog onduidelijk. De rechtbank houdt rekening met medio volgend jaar.