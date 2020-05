Vijf jaar na zijn comeback boet de wolf in hoog tempo in aan populariteit

Een schaapskudde in Heerde. Beeld Marcel van den Bergh

111 schapen en 1 geit zijn in de eerste drie maanden van dit jaar doodgebeten, blijkt uit de meldingen die BIJ12 bijhoudt, een organisatie die werkt voor de twaalf samenwerkende provincies. Recentelijk waren voornamelijk Brabantse schapenhouders het slachtoffer. Land- en tuinbouworganisatie LTO roept op het wolvenbeleid te herzien en daarbij de jacht mogelijk te maken. De afdeling Noord-Brabant van Forum voor Democratie, sinds kort in het provinciebestuur, vraagt zich af of die wolven niet beter elders overlast kunnen opleveren en wil ze ‘naar een ander gebied verplaatsen’. Ook de Brabantse VVD, bestuursgenoot, roept op tot een debat over het wolvenbeleid, om te beginnen in de Tweede Kamer.

CDA-Kamerlid Maurits von Martels springt daarop in met Kamervragen aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Von Martels vraagt zich af of het dichtbevolkte Nederland wel geschikt is voor wolven. Ook wil hij van Schouten weten of het toch niet mogelijk zou zijn om overlastgevende wolven af te schieten, zoals in Duitsland gebeurt.

Van oorsprong

Frank Wassenberg, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren en bioloog, reageert niet enthousiast. ‘Het is een beschermde diersoort, daarvoor zou je de wet moeten veranderen. Bovendien hoort de wolf van oorsprong bij de Nederlandse natuur en wat mij betreft is dat nog steeds het geval.’

Hij ziet liever dat de omgeving wordt aangepast aan de wolf. ‘Het gaat de wolf nu behoorlijk makkelijk af, je bent ze nu aan het conditioneren. Je moet die wolven afleren om schapen te pakken, door de schapen te beschermen met elektrische netten en hekken. Het kabinet zou daar een rol bij moeten spelen.’

Zou het niet efficiënter zijn om alleen de lone wolves die schapen doodbijten uit te schakelen, in plaats van bij iedere schapenhouderij schrikdraad te plaatsen? Wassenberg wijst erop dat bijna alle overlast van rondzwervende wolven komt. ‘Die zullen de komende jaren misschien nog in aantal groeien. Dan kun je ze beter zo conditioneren dat ze hun territorium zoeken in een bos.’

Gps-zender

‘Ik snap het sentiment, maar de wolf kan hier zijn, ook zonder zoveel schade aan te richten’, zegt ook Glenn Lelieveld, ecoloog en coördinator wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. Verplaatsen is onuitvoerbaar, waarschuwt hij. ‘In Europees onderzoek waarbij ze een gps-zender op een wolf proberen aan te brengen, zijn ze honderden uren bezig om één wolf te vangen. Bovendien, als je er een vangt, waar laat je die dan?’

Ook Lelieveld zoekt de oplossing in het ondersteunen van boeren, vooral financieel, bij het plaatsen van elektrische hekken en netten. ‘En we moeten misschien ook af van het beeld van alles beheersbaar houden. In het buitenland zeggen ze niet voor niets ‘God created the world and the Dutch created The Netherlands.’ Ik zou nooit zomaar accepteren dat een wolf een schaap doodbijt, maar jaarlijks sneuvelen er veel meer door toedoen van een hond.’