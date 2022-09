Vijf jaar na moord op journalist wil Maltese regering persvrijheid in grondwet opnemen

Journalist Daphne Caruana Galizia schreef over corruptie tot in de hoogste regeringskringen. Zij overleed op 16 oktober 2017 na een aanslag met een autobom. Beeld AFP

Als het Maltese parlement het voorstel van de minister van Justitie Jonathan Attard aanneemt, zullen de media en hun rol als waakhond officieel in de grondwet worden opgenomen als vierde pijler van de democratie – naast de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Daarmee wordt ook de bescherming van journalistieke bronnen onderdeel van de grondwet.

Met het opnemen van persvrijheid in de grondwet zullen misdrijven tegen journalisten zwaarder worden bestraft. Ook zullen rechtszaken die bedoeld zijn om journalisten te frustreren of om publicaties tegen te houden, vaak ingezet door machtige Maltezen, worden ontmoedigd. Met hogere kosten voor de aanklager en de mogelijkheid voor rechtbanken om zulke rechtszaken in een eerder stadium af te wijzen als bewijs ontbreekt.

Voordat de persvrijheid in de grondwet kan worden opgenomen, moet tweederde van het parlement instemmen. Volgens de krant Times of Malta is die ruime meerderheid aanwezig. Wanneer over het voorstel wordt gestemd, is nog niet bekend.

Moord op journalist

De versteviging van de persvrijheid in EU-lidstaat Malta is het directe gevolg van de moord op Daphne Caruana Galizia. De journalist, die schreef over corruptie tot in de hoogste regeringskringen, overleed op 16 oktober 2017 na een aanslag met een autobom. De moordenaar moest vijftien jaar de cel in. Hij noemde onder anderen een toenmalige minister en stafchef als opdrachtgever, maar zij zijn nooit veroordeeld en ontkennen elke betrokkenheid.

Namens de Raad van Europa drong de Nederlandse parlementariër Pieter Omtzigt lang aan op een onafhankelijk onderzoek naar de moord op Caruana Galizia. Daar verzette toenmalig premier Joseph Muscat zich tegen, maar nadat hij in 2019 onder druk van straatprotesten opstapte, kwam het onderzoek er toch.

De onderzoekscommissie concludeerde vorig jaar dat de moord op Caruana Galizia gelieerd was aan haar journalistieke werk. De Maltese overheid nam de ernstige bedreigingen aan haar adres niet serieus en is daarmee medeverantwoordelijk voor haar dood. De regering stelde in reactie op dit rapport een commissie van journalisten en mediaexperts samen. Het voorstel om de persvrijheid in de grondwet op te nemen, komt voort uit de aanbevelingen van deze commissie.

Aangifte van smaad

De familie van Caruana Galizia moet nog regelmatig voor de rechter verschijnen, omdat de machtige mensen over wie schreef, onder wie voormalig premier Muscat, haar postuum aanklagen voor smaad. In het voorstel van de Maltese regering kan dat niet meer.

Advocaat en voormalig oppositiepoliticus Therese Comodini Cachia is kritisch op het voorstel. ‘In de praktijk verandert dit niets aan de persvrijheid voor journalisten’, zei ze op Twitter. ‘FOI’s (het equivalent van een Wob-verzoek, red.) zullen nog steeds worden afgewezen, de premier zal nog steeds geen interviews aan onafhankelijke media geven en journalisten zullen nog steeds worden aangevallen.’