Vijf jaar cel voor Nederlandse drugshandelaren op Hongaars muziekfestival, justitie gaat in beroep

De twee Nederlanders die vorig jaar drugs verkochten op muziekfestival Sziget in Hongarije, zijn beiden veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.

Daarmee legde de rechtbank in Boedapest maandag veel lagere straffen op dan justitie eerder overeenkwam met de 23-jarige Gert Jan N. (10 jaar cel) en 22-jarige Roelf B. (8 jaar cel) uit Stadskanaal. Het Openbaar Ministerie gaat volgens bronnen in beroep tegen de straf, waardoor de zaak alsnog inhoudelijk zal worden behandeld en de twee jeugdvrienden een snelle terugkeer naar Nederland kunnen vergeten.

Het vonnis van vijf jaar cel kwam als een verrassing. B. en N. twijfelden aanvankelijk of ze akkoord zouden gaan met de straffen die justitie voorstelde. N. kreeg 10 jaar aangeboden, omdat hij volgens justitie de initiatiefnemer was van de drugshandel op het Sziget-festival. Het OM bood Roelf B. 8 jaar cel aan.

De rechtbank ging hier dus niet in mee en legde beiden dezelfde straf op. Voor N. was dat zelfs de helft van wat hij met justitie was overeengekomen.

Aanvechten

Dat Roelf B. het voorstel van justitie accepteerde, hadden zijn advocaat en vader eerder al aan deze krant bevestigd. Robert Malewicz, de Nederlandse advocaat van Gert Jan N., zei juist dat zijn cliënt de 10 jaar cel wilde aanvechten. Volgens hem zou zo’n forse straf het leven van iemand van 23 jaar ‘totaal ontwrichten’ en is N. ten onrechte aangewezen als de initiator van het drugsplan.

De vraag is nu of Malewicz op een lijn zat met N. en zijn Hongaarse advocaat. In de rechtbank bood N. zijn excuses aan en nam hij verantwoordelijkheid voor zijn rol in het drugsplan. Wel zei hij dat justitie zijn rol groter maakte dan deze in werkelijkheid was. Waar B. vlot en duidelijk schuld erkende in de rechtbank, aarzelde N. Hij overlegde geregeld met zijn advocaat, terwijl de rechter hem ondervroeg.

Op voorhand ontkende N. nog dat hij de initiatiefnemer van de drugshandel was, hoewel hij volgens justitie de drugs in Nederland aanschafte met als doel deze door te verkopen en jeugdvriend B. had ‘overgehaald’ hem te helpen. In de Volkswagen Caddy van N., op weg naar het Sziget-festival, gaven ze vervolgens hun plan om drugs te verkopen verder gestalte. De drugs hadden volgens justitie een straatwaarde van 300 duizend euro.

Te riskant

Zijn Nederlandse advocaat Rachel Imamkhan had Roelf B. op voorhand aangeraden het strafvoorstel te accepteren. ‘Verder procederen is vanuit juridisch perspectief veel te riskant. Voor een soortgelijk drugsdelict kun je in Hongarije zo 10 tot 15 jaar cel krijgen. Als hij niet akkoord gaat, kan de straf hoger uitvallen, omdat de zaak dan inhoudelijk wordt behandeld en dat kan nog jaren duren. Roelf wil graag terug naar Nederland om daar het resterende deel van zijn straf uit te zitten, maar die procedure kan alleen in werking worden gesteld als er een onherroepelijk vonnis is.’

Beveiligers van Sziget betrapten de twee twintigers uit Stadskanaal in augustus 2019, nadat ze vanuit hun tentjes een handel waren begonnen in xtc, joints en wiet. In de Volkswagen Caddy van N. waren ze met drugs naar Boedapest afgereisd.

De politie vond zevenduizend xtc-pillen en honderden voorgedraaide joints en zakjes wiet in hun tent, kluisje en auto. Vlak voor de arrestatie verkocht B. volgens justitie drugs uit een heuptas, terwijl N. het geld in twee portemonnees opborg. De twee zouden prijslijsten met daarop het mobiele nummer van N. hebben uitgedeeld, waarmee festivalgangers drugs konden bestellen.

Media-aandacht

De zaak trok veel media-aandacht, mede doordat Roelf B. een talentvolle sprinter was die bij de EK in 2017 de estafette liep met onder anderen topsprinter Churandy Martina. In een handgeschreven verklaring stelde B. later dat hij een ‘gigantische fout’ had gemaakt en nog nooit eerder iets met drugs te maken had gehad. Hij schreef dat hij N. had willen helpen. ‘Naïef en dom’, noemde hij dit.

Hongarije nam de drugshandel van de twee jeugdvrienden hoog op. Het land leek een voorbeeld te willen stellen met hun arrestatie en deelde uitgebreid foto’s en video’s waarop te zien was wat ze bij zich hadden.

Beide Nederlanders hebben schuld bekend, aldus een woordvoerder van het Hongaarse OM. ‘Ze hadden niet gedacht dat ze met een zware misdaad bezig waren, maar de feiten vertellen iets anders. Vooral de hoeveelheid drugs wordt hen zwaar aangerekend. En het zijn misschien geen zware criminelen, maar ze hadden het bijvoorbeeld met die prijslijsten goed georganiseerd.’

Aanbevelingsbrief

Roelf B. heeft bij het OM gepleit voor een lagere straf, door te wijzen op zijn blanco strafblad en goede gedrag in de gevangenis. Hij noemt het een ‘eenmalige vergissing die hij nooit zal herhalen’. De Nederlandse Atletiekunie schreef een aanbevelingsbrief over hem.

Maar justitie zegt de strafeis niet aan te passen. ‘We houden door dit voorstel ook rekening met hun persoonlijke omstandigheden. Als ze ons aanbod niet accepteren, kunnen ze ervoor kiezen om de rechtszaak af te wachten.’

Malewicz, de advocaat van Gert Jan N., zei voordat duidelijk was dat N. wilde schikken tegen de Volkskrant: ‘Er zal geen discussie zijn over de schuld. Het is ontzettend fout geweest en hij accepteert een straf. Hij heeft veel spijt en hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar wij vinden dat er wel discussie moet zijn over de vraag: is dit een eerlijke straf? Gert Jan wil daarom zijn verhaal doen tegenover de rechter.’

Volgens Malewicz zet justitie zijn cliënt ten onrechte neer als de initiatiefnemer van de drugshandel. ‘Roelf B. en hij zijn samen opgetrokken en ze zijn samen op het festival tot de verkoop van drugs overgegaan. Hun rol in dit verhaal is gelijkwaardig. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor, maar ik wil daar verder niet op ingaan. Ze verdienen een gelijke straf.’