Vijf besmettingen coronavirus in Duitsland, Italië roept noodsituatie uit

Het coronavirus in de Chinese miljoenenstad Wuhan blijkt overdraagbaar van mens tot mens en grijpt sneller om zich heen dan verwacht. Wat weten we tot nu toe? Kunnen we nog wel op reis naar China? Hier leest u de nieuwste ontwikkelingen.

31 januari – Vijf besmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn inmiddels vijf mensen besmet met het coronavirus. Vier van de vijf zijn medewerkers van een Beiers bedrijf, Webasto, dat stoffen daken voor cabriolets produceert, veelal voor de Chinese markt. Zij werden direct aangestoken door een vrouw uit Wuhan die vorige week in Duitsland op bezoek was voor een seminar. De vrouw werd pas bij terugkomst in China positief op het virus getest. Zij had het virus opgelopen bij haar ouders.

De vijfde Duitse zieke is geen medewerker van Webasto, en is dus besmet door een van de Duitse medewerkers. Het is de eerste persoon buiten China die niet direct door een Chinese patiënt is aangestoken.

De verspreiding van het virus in Beieren toont eens te meer de hoge besmettelijkheid van het virus en hoe gecompliceerd de bestrijding is, aldus Duitse autoriteiten. Noch de Chinese vrouw, noch de medewerker die later iemand aanstak ervoer gezondheidsklachten op het moment dat de besmetting moet hebben plaatsgevonden. Bovendien hebben vier van de vijf Duitse patiënten überhaupt geen symptomen, en kwamen ze de ziekte alleen op het spoor omdat ze preventief werden getest.

Uit voorzorg hebben de Beierse autoriteiten ruim honderd personen thuis in quarantaine geplaatst omdat zij de afgelopen dagen contact hebben gehad met medewerkers van het bedrijf.

Volgens Duitse media is de snelle verspreiding van het coronavirus in Duitsland voor de WHO een belangrijke reden geweest om de noodtoestand uit te roepen.

31 januari – ‘Totale oorlog’ van Zuid-Korea tegen virus

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben een ‘totale oorlog’ tegen de verspreiding van het coronavirus afgekondigd. In de stadsbussen van Seoul hingen vrijdag flesjes ontsmettingsgel bij de deur, zodat iedereen bij het in- en uitchecken zijn handen kon ontsmetten. De schrik zit goed in, nu al elf landgenoten zijn besmet met het virus. Vier van hen zijn in Zuid-Korea zelf besmet geraakt door contact met besmette personen die op dat moment nog niet geïdentificeerd waren. Een van hen heeft na terugkomst uit China contact gehad met zeker 95 landgenoten, zo maakten de autoriteiten bekend.

In de steden Asan en Jincheon kwam het deze week tot felle protesten, tot duidelijk werd dat de overheid daar quarantainecentra had ingericht, bedoeld voor de zevenhonderd Zuid-Koreanen die deze week per chartervliegtuig uit Wuhan worden gehaald. Een minister die het plan kwam verdedigen, kreeg eieren naar zijn hoofd gegooid.

Vrijdag bleef het echter rustig, toen het eerste vliegtuig met 368 evacués was geland en het gros van hen naar de quarantaine-centra werd gebracht, waar ze veertien dagen moeten blijven. Een persoon was bij vertrek geweigerd omdat hij koorts had. Achttien anderen bleken aan boord symptomen van het virus te vertonen, hoewel ze door de Chinese autoriteiten virusvrij waren verklaard. ‘We hebben andere controlestandaarden dan de Chinezen’, aldus een woordvoerder. ‘We hebben hen tijdens de vlucht in isolatie gehouden op de bovenverdieping van het vliegtuig.’

Onder Zuid-Koreanen is de angst voor besmetting groot. De meeste mensen op straat en in het openbaar vervoer dragen mondkapjes. Scholen hebben hun excursies geschrapt en talenscholen met Chinese studenten hebben hun lessen opgeschort.

Ook Noord-Korea is in de hoogste staat van paraatheid. Het regime heeft eerder deze week de noodtoestand uitgeroepen en de grens met China gesloten. Ook zijn diverse vluchten naar China opgeschort. Alhoewel nog geen besmettingen zijn vastgesteld, zijn de autoriteiten zeer behoedzaam, alleen al omdat de pover uitgeruste Noord-Koreaanse ziekenhuizen een uitbraak niet goed op zouden kunnen vangen. Op verzoek van Pyongyang is een gezamenlijk grenskantoor waar Noord- en Zuid-Korea dagelijks contact hebben, tijdelijk gesloten.

In de ‘totale oorlog’ tegen het virus heeft de Zuid-Koreaanse regering naar eigen zeggen ook last van veel nepnieuws. Zo ging het gerucht rond dat een besmette Zuid-Koreaanse scholier ergens vrij rondliep. Dat bleek niet te kloppen. Vrijdag moest het ministerie van Volksgezondheid het gerucht de wereld uithelpen dat het eten van kimchi - gefermenteerde, gekruide kool dat in Korea standaard bij de maaltijd wordt geserveerd - bescherming biedt tegen besmetting met het virus.

31 januari - Italië roept noodtoestand uit

De Italiaanse regering heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen, nadat in Rome twee besmettingen met het coronavirus werden geconstateerd. Het betreft een echtpaar uit de Chinese stad Wuhan dat bezig was aan een rondreis door Italië. Het koppel ligt momenteel in quarantaine in een Romeins ziekenhuis.

Ook de achttien reis- en landgenoten van het stel zijn onder controle geplaatst, net als een medewerker van het hotel. Ook is een scholier uit de noordelijke stad Treviso, net terug van een reis naar China, mogelijk besmet.

De noodtoestand houdt zes maanden aan en betekent dat er voor lokale overheden extra geld beschikbaar is (in eerste instantie 5 miljoen euro) voor extra controles en eventuele quarantaines. Vanwege de noodtoestand zijn alle vluchten tussen China en Italië per direct geannuleerd, behalve een aanstaande repatriëringsvlucht voor de zestig Italiaanse staatsburgers die momenteel in Wuhan verblijven.

Hoewel premier Giuseppe Conte donderdagavond zei dat er ‘geen reden was voor paniek of alarm’ was, ontstond er vrijdag een fikse run op mondkapjes. Ook ontvangen Chinese restaurants nauwelijks nog bezoekers, net als winkels die door Chinezen worden gerund. In de haven van Civitavecchia, nabij Rome, bleven donderdag zesduizend passagiers urenlang noodgedwongen aan boord van hun cruiseschip vanwege een vals alarm over het virus.

In Italië wonen 30 duizend Chinezen en jaarlijks doen er plusminus vijf miljoen Chinese toeristen het land aan. Een aantal van hen was volgens lokale media betrokken bij incidenten in treinen, waarbij andere passagiers weigerden naast hen plaats te nemen. Ook werden kinderen thuis gehouden omdat een van hun klasgenootjes van Aziatische komaf was. In Venetië werden twee Chinese toeristen bespuugd door een groep kinderen, in Turijn drie van hun landgenoten uitgescholden in een restaurant en in Pompeii zou een toerist zijn geweigerd het archeologische park te betreden.

Tegen de Britse krant The Guardian zei gemeenteraadslid Marco Wong uit Prato, de stad met de grootste Chinatown van Italië, ‘helaas is xenofobie een van de onvermijdelijke bijwerkingen van dit virus’. Zo veroorzaakte de directeur van een van de oudste muziekscholen van Rome woensdag ophef nadat hij zijn Chinese, Japanse én Zuid-Koreaanse studenten opdroeg eerst een dokter te bezoeken voor naar school te komen.

31 januari - Wat betekent de noodtoestand van de WHO?

De internationale gezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van het coronavirus donderdagavond uit tot internationale noodsituatie. De organisatie doet dat vooral vanwege de verspreiding vanuit China naar ander landen. In dit artikel legt de chef van de wetenschapsredactie Tonie Mudde uit waarom de WHO dit heeft gedaan.

31 januari - Eerste twee gevallen in Engeland

Bij twee mensen in het Verenigd Koninkrijk is het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat zegt het nationale hoofd van de medische diensten. Het zijn de eerste twee gevallen in het land.

De twee patiënten zijn lid van dezelfde familie. Ze krijgen specialistische medische hulp. Het is niet bekendgemaakt of deze mensen onlangs in China zijn geweest. Er worden tests uitgevoerd om te kijken of er meer mensen zijn besmet met het longvirus.

Vrijdag komen 83 Britten terug uit Wuhan, waar het virus uitbrak. In het vliegtuig zitten ook negentien Spanjaarden, een Pool, een Chinees, vier Denen en een Noor.

Wereldwijd hebben ruim 9770 mensen het virus, meer dan 9600 van de gevallen zijn in China vastgesteld. Al zeker 213 mensen zijn overleden aan het nieuwe coronavirus.

31 januari - Nu meer besmettingen coronavirus dan sars

Het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus is dat van de uitbraak van het SARS-virus in 2002/2003 voorbijgeschoten. Dat blijkt uit cijfers van de gezondheidscommissie in China.

Dat meldde vrijdag dat er 9692 mensen met het nieuwe coronavirus besmet zijn, terwijl er 213 patiënten zijn overleden. De SARS-epidemie trof destijds 8096 mensen en doodde 774 mensen. Het nieuwe coronavirus is verwant aan SARS.

31 januari - Aantal besmettingen nadert de 10 duizend

Het aantal mensen dat besmet is nadert de 10 duizend. Volgens de Chinese autoriteiten zijn er nu 9.692 mensen besmet in het virus, een stijging van 25 procent ten opzichte van gisteren. Dan zijn er ook nog eens 15 duizend verdachte gevallen. Alleen al in de provincie Hubei, waarin de stad Wuhan ligt, kwamen er donderdag 1220 besmettingen bij. Daar zijn bijna 6000 gevallen bekend.

Buiten China zijn zo’n 100 gevallen van het virus bekend in achttien landen. Veel landen hebben in de afgelopen dagen burgers teruggehaald uit de Chinese miljoenenstad Wuhan.

213 zijn inmiddels overleden aan het virus, ook een stijging van 25 procent.

Update #coronavirus #China (vrijdag 9u lokale tijd):

- 9720 bevestigde gevallen (+25% tov gist)

- 15238 verdachte (+25%)

- 213 doden (+25%)

- ik heb een raar gevoel over deze getallen. Overal netjes 25% erbij, dat is wel heel toevallig... — leen vervaeke (@leenvervaeke) 31 januari 2020

31 januari - Verenigde Staten geven negatief reisadvies voor heel China

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor heel China. ‘Reis niet naar China als gevolg van het nieuwe coronavirus, dat als eerste werd vastgesteld in Wuhan China’, aldus een verklaring op de website van het departement. Ook adviseert het ministerie Amerikanen die momenteel in China zijn, om het land te verlaten.

31 januari - Britten halen landgenoten uit Wuhan

Een door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken gecharterd vliegtuig is vrijdagmorgen (lokale tijd) vertrokken uit Wuhan met 83 Britten en 27 mensen met een andere nationaliteit aan boord. Het toestel landt naar verwachting rond het middaguur op de Engelse luchtmachtbasis Norton. Volgens het ministerie zijn ook medici meegestuurd om de gerepatrieerden te onderzoeken en indien nodig te behandelen.

31 januari - Eerste twee gevallen in Italië

In Italië zijn de eerste twee gevallen van het coronavirus geconstateerd. Het gaat om Chinese toeristen in Rome. De Italiaanse minister-president Conte heeft gezegd dat al het vliegverkeer tussen China en Italië uit voorzorg wordt stilgelegd.

30 januari - Wall Street veert op na opmerkingen WHO

De aandelenbeurzen in New York hebben donderdag opgelucht gereageerd op de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ze hadden de hele dag flink in het rood gestaan.

De WHO noemde de uitbraak van het nieuwe coronavirus weliswaar een internationale noodsituatie, maar verklaarde tegelijkertijd dat beperkingen van handel of reizen niet nodig zijn.

30 januari - ‘Situatie in andere landen dan China belangrijkste reden voor uitroepen noodsituatie’

De situatie in China is niet de belangrijkste reden om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot een internationale noodsituatie. ‘Het gaat om de situatie in andere landen’, zegt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De WHO-chef prees het optreden van de Chinese autoriteiten. ‘Maar we weten niet wat voor schade dit virus zou kunnen aanrichten in een land met een zwakker gezondheidsstelsel’, legde hij uit op een persconferentie. ‘We moeten nu handelen om landen te helpen met de voorbereidingen op die mogelijkheid.’

Informatie over het coronavirus op de luchthaven van Berlijn.

Volgens Tedros is het aantal ziektegevallen buiten China vooralsnog relatief beperkt gebleven. Het gaat om 98 besmettingen in achttien landen buiten China, waar het virus het leven heeft gekost aan zeker 213 mensen. In het land zijn 9692 mensen besmet.

Tedros zei vertrouwen te hebben in het vermogen van China om de uitbraak onder controle te krijgen. Hij beklemtoonde ook dat er geen reden is om ‘maatregelen te nemen die het internationale reisverkeer en de handel onnodig verstoren’.

De directeur-generaal kwam ook met een serie aanbevelingen. Hij stelde dat het noodzakelijk is om landen met zwakke gezondheidssystemen te helpen. Ook moet de ontwikkeling worden versneld van vaccins en mogelijkheden om te testen op het virus. Tedros zei ook dat de verspreiding van geruchten en desinformatie over het virus moet worden tegengegaan.

I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV, not because of what is happening in #China, but because of what is happening in other countries.https://t.co/HNrxyGeoBA — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 30 januari 2020

30 januari - WHO: uitbraak coronavirus is internationale noodsituatie

De uitbraak van het coronavirus is uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdagavond bekend gemaakt.

Het is de zesde keer dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Voor een dergelijke stap moet de bedreiging van de gezondheid zeer ernstig zijn, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht.

Eerder vond de WHO het nog te vroeg om de situatie als zodanig te bestempelen. Nu dat wel is gebeurd, kan er bijvoorbeeld extra geld beschikbaar worden gesteld om te crisis te beteugelen.

Een comité van de WHO bepaalt wanneer de gezondheidsrisico’s erg uitzonderlijk zijn en niet aan één bepaald land gebonden. Het comité is opgezet na de uitbraak van het sars-virus in de jaren 2002 en 2003, die veel onrust veroorzaakte. In 2009 werd vanwege de varkensgriep of Mexicaanse griep een internationale noodsituatie uitgeroepen. De voorlaatste keer was afgelopen jaar vanwege ebola in Kivu in het noordoosten van Congo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO.

30 januari - ‘Eerste mens op mens besmetting in de VS’

De Amerikaanse autoriteiten melden dat er een zesde persoon in de Verenigde Staten besmet is geraakt met het coronavirus. Het zou gaan om een man uit Chicago die is besmet door zijn echtgenote. Daarmee zou het de eerste besmetting van persoon op persoon op Amerikaanse bodem zijn.

De vrouw zou het virus in China hebben opgelopen, maar de man is niet in het land geweest. Beide patiënten zijn in de zestig en bevinden zich in quarantaine.

30 januari - Buitenlandse Zaken scherpt reisadvies aan

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor China aangescherpt: voor het hele land geldt nu het advies ‘alleen noodzakelijk reizen’ en voor de provincie Hubei ‘niet reizen’.

Voorheen gold voor Hubei, de provincie die wordt beschouwd als het epicentrum van het nieuwe coronavirus, de code oranje, oftewel, ‘niet noodzakelijk reizen’. Buitenlandse Zaken meldt dat China vergaande maatregelen heeft genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Daardoor ligt het openbare leven in China zo goed als stil. ‘U kunt de stad Wuhan en andere grote steden in de provincie Hubei niet over de weg, met de trein en door de lucht in- of uitreizen’, aldus het ministerie.

De Nederlandse ambassade in Beijing volgt de situatie op de voet. Nederlanders die zich nog in Hubei bevinden, wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de ambassade.

Reisadvies #China: Reis niet naar de provincie Hubei. U kunt Wuhan en andere grote steden in de provincie Hubei niet in- of uitreizen. Reis alleen naar andere delen van China als dit noodzakelijk is. #Coronavirus



Lees hier het reisadvies: https://t.co/2iVQDqB7se pic.twitter.com/CFFUEoqpQu — 24/7 BZ (@247BZ) 30 januari 2020

30 januari - KLM stopt met al haar vluchten naar China

Na het weekeinde stopt KLM met al haar vluchten naar China. Tot in elk geval volgende week zondag zal er geen toestel meer die kant op gaan.

In totaal waren er in die periode 25 vluchten gepland. Om zo veel mogelijk klanten nog wel de kans te geven om vanuit Shanghai en Beijing naar Amsterdam terug te reizen, gaan de vluchten die op zondag 2 februari vanaf Schiphol vertrekken, vooralsnog gewoon door.

KLM reageert met deze beslissing op de adviezen van nationale en internationale instanties zoals de WHO. Het bedrijf neemt contact op met klanten van wie de reis niet doorgaat.

Ook zustermaatschappij Air France schrapt haar vluchten op China tot en met 9 februari. Air France-KLM haalt jaarlijks ruim 1,4 miljard euro van zijn omzet uit de vluchten naar China. Dat is ongeveer 6 procent van het totaal.

KLM-toestellen op Schiphol. KLM stopt met al haar vluchten naar China.

30 januari - Besmettingen nu in Azië, Europa, Noord-Amerika en Midden-Oosten

Volgens de laatste cijfers zijn meer dan 7.800 mensen wereldwijd besmet met het coronavirus. In China gaat het om 7.711 gevallen. In Hongkong hebben tien personen het virus opgelopen en in Macau vijf. Behalve in Azië, hebben ook burgers in Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten het virus opgelopen.

Dit zijn de landen waar is vastgesteld dat burgers het coronavirus hebben: Thailand (14), Singapore (13), Japan (11), Taiwan (9), Maleisië (8), Australië (7), Zuid-Korea (6), Frankrijk (5), Vietnam (5), de VS (5), Duitsland (4), Canada (3), Verenigde Arabische Emiraten (4), India (1), Filipijnen (1), Finland (1), Nepal (1), Cambodja (1) en Sri Lanka (1).

Op het vliegveld in Tokio staan ambulances klaar om Japanners op te vangen die werden gerepatrieerd vanuit het Chinese Wuhan.

30 januari – Meer maatschappijen schrappen vluchten naar China

Meer en meer vliegmaatschappijen nemen maatregelen om het vliegverkeer met China te beperken. Een dag nadat British Airways de vluchten tussen Groot-Brittannië en China stopzette, besloot Air France donderdag hetzelfde te doen. De opschorting geldt voorlopig tot 9 februari. Egyptair heeft besloten alle vluchten naar China tot nader order te annuleren.

Vanaf vrijdag komen ook de drie wekelijkse vluchten van Iberia tussen Madrid en Shanghai te vervallen. Iberia zegt dat de opschorting geldt voor de hele maand februari en mogelijk zal worden verlengd. Spanje treft voorbereidingen om twintig Spaanse burgers in Wuhan te evacueren. Na terugkeer in Spanje, zullen ze twee weken worden ondergebracht in een ziekenhuis om te onderzoeken of ze het coronavirus hebben opgelopen.

#ÚltimaHora 🔴 Iberia suspende sus vuelos con Shanghai https://t.co/iaWFhQXwrp — EL MUNDO (@elmundoes) 29 januari 2020

30 januari – Duizenden passagiers mogen niet van Italiaans cruiseschip

Zo’n zesduizend passagiers van een Italiaans cruiseschip mogen het schip niet verlaten omdat vermoed wordt dat twee Chinese toeristen het coronavirus hebben. Artsen deden donderdag enkele onderzoeken om vast te stellen of het tweetal inderdaad besmet is met het virus.

Het echtpaar kwam zaterdag aan in Italië waarna ze in de haven van Savona aan boord gingen van het cruiseschip Costa Smeralda. Tijdens de cruise bleek dat ze last hadden van koorts en ademhalingsproblemen. In de afgelopen dagen bezocht het schip de havens van Marseille, Barcelona en Palma de Mallorca. Op donderdag kwam de Costa Smeralda aan in de haven van Civitavecchia, ten noorden van Rome.

#NSTworld: The Costa Smeralda cruise ship of Costa Crociere, carrying around 6,000 passengers, is docked at the Italian port of Civitavecchia after a health alert due to a Chinese couple and a possible link to coronavirus on board, in Civitavecchia, Italyhttps://t.co/qqbMHdiiIv — New Straits Times (@NST_Online) 30 januari 2020

30 januari – Vliegtuig onderweg naar China om Europeanen op te halen

Vanuit Portugal is donderdag een A380-toestel vertrokken om enkele honderden Europeanen op te halen in China. Volgens de Portugese regering is de vlucht een initiatief van de EU. Aan boord bevinden zich alleen de bemanning en een medisch team. De artsen en verplegers werden opgehaald in Parijs. Het vliegtuig vertrok vanuit de voormalige militaire luchthaven Beja.

De kapitein zei dat het de bedoeling is om 350 Europeanen te evacueren. Het is niet duidelijk of het toestel weer zal terugkeren op Beja of ergens anders zal landen in Europa na terugkeer uit China. Ook moet nog worden bekendgemaakt hoe lang de Europeanen in quarantaine zullen blijven. Een paar honderd Amerikanen die dinsdag in Californië landden, moeten voorlopig drie dagen op een militaire basis blijven, waar ze uitgebreid worden onderzocht.

30 januari - Aantal doden loopt op

Het aantal doden is in China opgelopen tot 170. Van de slachtoffers vielen er 37 in de provincie Hubei en 1 in de provincie Sichuan. Dat meldt persbureau AFP op basis van cijfers van de Chinese overheid. In Tibet is inmiddels het eerste geval van het virus bevestigd. Ook hebben drie Japanners die vanuit Wuhan zijn teruggekeerd naar hun thuisland, het virus opgelopen.

De Zweedse meubelgigant IKEA sluit tijdelijk al zijn dertig winkels in China. Het betreffende personeel zit voorlopig thuis, met behoud van loon. De winkelketen had eerder woensdag al aangekondigd ongeveer de helft van het aantal winkels tijdelijk te sluiten. Het filiaal in de de stad Wuhan, waar het virus uitbrak, was al gesloten.

Meerdere grote internationale ketens zijn overgegaan tot grote winkelsluitingen in China. Koffieketen Starbucks sloot de afgelopen periode al tweeduizend filialen voor onbepaalde tijd. McDonald’s heeft besloten al zijn filialen in de provincie Hubei dicht te houden.

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen schorten vluchten van en naar China op. American Airlines vliegt vanaf Los Angeles niet meer naar Shanghai en Peking. British Airways stopt met alle vluchten naar China.

29 januari – WK indoor atletiek van de baan

Het WK indoor atletiek dat gehouden zou worden in Nanjing, gaat niet door. De organisatie noemt het vanwege de uitbraak van het coronavirus niet verantwoord om sporters naar China te laten komen. De internationale atletiekunie IAAF heeft daarop het evenement geschrapt. Het zal nu in maart volgend jaar worden gehouden.

29 januari – KLM schrapt toch aantal vluchten naar China

Luchtvaartmaatschappij KLM haalt vluchten naar de Chinese steden Chengdu, Xiamen en Hangzhou tijdelijk uit de dienstregeling. Ook wordt het aantal wekelijkse vluchten naar Shanghai teruggebracht. Cabine- en grondpersoneel van KLM kan op verzoek mondkapjes dragen en de luchtvaartmaatschappij brengt verder hygiënemaatregelen extra onder de aandacht. De wijzigingen zijn volgens KLM niet het gevolg van het coronavirus, maar vooral van teruglopende boekingen. De wijzigingen gelden voor een maand. Vluchten naar Chengdu en Hangzhou worden per donderdag gestaakt. Dan wordt ook het aantal vluchten naar Shanghai teruggebracht van elf per week naar zeven per week. De vluchten naar Xiamen gaan vanaf vrijdag niet meer door.

29 januari – Correspondent Leen Vervaeke fietst door verlaten Wuhan

China-correspondent Leen Vervaeke van de Volkskrant, die vorige week vrijdag Wuhan binnenkwam, pakte woensdag de fiets om te kijken hoe de stad ervoor stond. Op de zevende dag van de quarantaine, zag ze met een collega hoe een stad van dertien miljoen inwoners compleet veranderde. Zoals langs de Yangtze-rivier. ‘Dit prachtige uitzicht hadden we voor ons alleen’, meldt ze bij een foto van de rivier en de boulevard. Er is geen boot te zien. Voorbijgangers ook niet.

Fietsen in de lege straten van de miljoenenstad noemt Vervaeke een ‘surrealistische ervaring’. Vervaeke: ‘Midden op straat fietsen, over grote ringwegen en door tunnels, allemaal geen probleem.’ Ze ziet dat de tunnel onder de Yangtze, die het zwaar getroffen stadsdeel Hankou met het minder getroffen Wuchang verbindt, is afgesloten. Hier is geen auto te bekennen.

Wel open is de auto- en spoorbrug over de Yangtze. Vervaeke: ‘Hier zag ik drukste verkeer in heel Wuhan: zowat 10 auto’s per minuut, waaronder 1 ambulance en 2 opgevorderde taxi’s voor zieken- of goederenvervoer.’

Fietsen in #Wuhan is op dit moment een redelijk surrealistische ervaring. Midden op straat fietsen, over grote ringwegen en door tunnels, allemaal geen probleem. Alleen trapt @askimono zich helemaal rot op dat kleine deelfietsje. pic.twitter.com/w8jVvZcnnG — leen vervaeke (@leenvervaeke) 29 januari 2020

29 januari – Reisorganisatiekoepel ANVR adviseert stop op Chinareizen, KLM blijft vliegen

De koepel van Nederlandse reisorganisaties ANVR wil dat de reizen naar China voor een maand worden gestopt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Met dit advies voor de reisorganisaties kwam de ANVR woensdag. De ANVR adviseert de driehonderd aangesloten organisaties tot en met 29 februari geen Chinareizen meer te organiseren. Zo’n zestig reisorganisaties verzorgen reizen naar het land.

De KLM maakte eerder op de dag juist bekend dat het gewoon door blijft vliegen naar de diverse bestemmingen in China. De KLM reageerde op berichten dat diverse maatschappijen hun vluchten naar China hadden opgeschort. Zo hebben British Airways, de Indonesische maatschappij Lion Air en IndiGo uit India besloten de reizen naar China te annuleren.

KLM vliegt onder andere zeven keer per week op Beijing en elf keer op Shanghai. Ook zijn er vluchten naar Chengdu, Hangzhou, Xiamen en Hongkong. De vliegmaatschappij maakte woensdagmiddag nog reclame voor voordelige pakketreizen naar Beijing, Shanghai en Hongkong.

29 januari – Chinese toeristen besmetten Japanners

Elk uur nemen wereldwijd de berichten toe over personen die besmet zijn met het coronavirus, of mogelijk het virus hebben opgelopen. Het regionale bestuur van Osaka in Japan meldde woensdag dat een vrouw die werkte op een bus, besmet is met het virus. De bus vervoerde onlangs toeristen uit Wuhan die op bezoek waren in de Japanse stad.

Op dinsdag was al bevestigd dat de chauffeur van diezelfde bus het virus heeft opgelopen. Hij was de eerste persoon in Japan die met het coronavirus was besmet. In de Verenigde Arabische Emiraten blijken vier toeristen uit China het virus te hebben. Het gaat om een familie uit Wuhan die op 16 januari de Emiraten binnenkwam. De autoriteiten hebben iedereen onderzocht die sindsdien in contact is geweest met het gezin. Niemand blijkt besmet te zijn.

Soedan meldde woensdag dat het vermoedt dat twee Soedanezen die onlangs zijn teruggekeerd uit China, het virus hebben. Zij verbleven nabij Wuhan.

29 januari – Wuhanvirus besmet meer Chinezen dan Sars

Het aantal mensen in China met de nieuwe longziekte heeft het aantal Sars-patiënten overtroffen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de Chinese gezondheidsdienst bekend heeft gemaakt. Op het Chinese vasteland is het corononavirus nu bij 5.974 mensen officieel vastgesteld. Van Sars waren er in China destijds 5.327 bevestigde gevallen.

Uit de nieuwe statistieken blijkt ook dat de Wuhankoorts veel minder dodelijk is dan Sars. Met 123 doden bedraagt de sterfte nu ruwweg 2 procent; bij Sars overleefde haast 10 procent de ziekte niet. Wereldwijd is Sars, met destijds ruim 8.000 gevallen, in de statistieken nog altijd een slagje groter dan de nieuwe ziekte.

In zijn nieuwe overzicht presenteert de Chinese gezondheidsdienst ook dit grafiekje, waarin te zien is dat het aantal nieuwe gevallen wel iets afneemt (in rood de bevestigde, en in blauw de vermoede gevallen):

Maar dat zegt niets, benadrukt desgevraagd hoogleraar virologie Marion Koopmans (Erasmus MC). Zo kan de afname er ook op duiden dat de testkits opraakten, of op een vertraging in de meldingen. ‘Zo zien deze curves er midden in een uitbraak altijd uit’, schrijft de Londense epidemioloog Amrish Bajdjoe op sociale media:

This is how most epicurves look midst of an outbreak, this decline usually caused by reporting delays/diagnostic cap being overloaded (No idea on lab stocks/reagents and such, nor clinical capacity, tired clinicians/ micros), careful in drawing conclusions on trends. — Amrish Baidjoe (@Ammer_B) 29 januari 2020

29 januari – Toestel met Amerikanen naar militaire basis Californië

Een vliegtuig met aan boord 210 Amerikanen uit Wuhan, landt woensdag op de militaire basis March in Californië. Het toestel werd dinsdag door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gecharterd om de groep op te halen in Wuhan. Na een tussenlanding in Alaska, vloog het toestel door naar Californië.

Op de basis zullen de Amerikanen uitgebreid worden onderzocht of ze de symptomen van de ziekte hebben. Ook tijdens de vlucht werd hun gezondheid nauwgezet in de gaten gehouden door medewerkers van de gezondheidsdienst CDC. De Amerikanen zullen zeker twee weken op de militaire basis bij de stad Riverside moeten blijven.

Ze waren dolblij toen het toestel in Alaska landde. ‘Het hele vliegtuig begon te juichen toen de bemanning zei: ‘Welkom terug in Amerika’, aldus Anne Zink, de hoogste gezondheidsfunctionaris van Alaska.

29 januari – Minister Blok: meeste Nederlanders willen weg uit Wuhan

Een groot deel van de twintig Nederlanders die zich nog in Wuhan bevinden, wil weg uit de stad. Dit heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken woensdag gezegd. Wanneer ze kunnen vertrekken, is nog onduidelijk. Nederland stuurt geen vliegtuig naar Wuhan, zoals de VS dinsdag hebben gedaan. Wel werkt Den Haag samen met andere Europese landen om Europese burgers te evacueren.

Blok zei te verwachten dat woensdag een eerste Europese vliegtuig zal vertrekken naar Wuhan, waar de uitbraak van het coronavirus begon. ‘Maar ik kan nog niet zeggen of daar dan ook Nederlanders mee zullen terugreizen’, aldus de bewindsman.

29 januari – Chinese president noemt bedwingen virus ‘ingewikkelde’ klus

De Chinese president Xi Jinping heeft woensdag erkend dat het bedwingen van het coronavirus een ‘zware en ingewikkelde’ klus is. Dit meldt de Chinese staatstelevisie. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het virus dat Xi zich zo pessimistisch heeft uitgelaten over de crisis.

De president zei dinsdag nog dat China er volledig vertrouwen in had dat de strijd tegen het virus kon worden gewonnen. Xi sprak toen tijdens een ontmoeting met directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

29 januari – British Airways schrapt met onmiddellijke ingang alle vluchten naar China

Luchtvaartmaatschappij British Airways heeft met onmiddellijke ingang alle vluchten van en naar China geschrapt. Het bedrijf doet dat in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De Britse maatschappij heeft directe verbindingen met de Chinese steden Beijing en Shanghai. Die zijn tot maart stilgelegd, aldus het bedrijf. Groot-Brittannië adviseerde dinsdag zijn burgers niet naar China te reizen als dat niet absoluut noodzakelijk is. Nederland hanteert dat reisadvies vooralsnog alleen voor de regio Hubei waar ook de stad Wuhan in ligt.

28 januari – Wuhanvirus woedde al langer, nadert omvang Sars

De uitbraak van het Wuhan-coronavirus is ernstiger dan die van Sars in 2002-2003. Een dezer dagen maakt de WHO waarschijnlijk bekend dat het aantal patiënten de 8.098 heeft overschreden. Een magische grens, want dat is het totaal aantal mensen dat destijds Sars opliep.

Officieel is nu bij 4.515 mensen het nieuwe coronavirus vastgesteld, maar China test nog duizenden patiënten met ziekteverschijnselen op het virus. Wel is het aantal dodelijke slachtoffers veel lager dan bij Sars: 774 destijds, tegenover net meer dan 100 nu.

27 januari – Een corona-vaccin komt eraan (maar of het op tijd is, weet niemand)

Het wordt spannend. In sneltreinvaart werken wetenschappers overal ter wereld aan een vaccin tegen het nieuwe coronavirus uit Wuhan. De eerste dierproeven staan zelfs al op het punt van beginnen. Het vaccin zou er wellicht eind april kunnen zijn. Minpuntje: het virus heeft een flinke voorsprong.