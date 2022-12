‘Vijand van het vaderland’ Ilja Jasjin voor de rechter: ‘Ze willen dat ik zwijg, maar zolang ik leef leg ik me daar niet bij neer’

Met een indrukwekkend slotwoord nam de Russische politicus Ilja Jasjin afscheid van de Moskouse rechtbank waar hij wegens het verspreiden van ‘nepnieuws’ terechtstaat. Negen jaar strafkolonie is er tegen hem geëist, woensdag is de uitspraak.

Een luid applaus vult de Moskouse rechtszaal na een vlammend betoog van advocaat Vadim Prochorov. De rechter, geïrriteerd, dreigt de zaal te ontruimen. ‘We zijn hier immers om het laatste woord te horen van Ilja Valerjevitsj’, spreekt ze vermanend tegen de pakweg honderd mensen die zijn gekomen om politicus Ilja Jasjin een hart onder de riem te steken.

Jasjin, gekleed in een beige trui, beziet het glimlachend en uiterlijk kalm vanuit zijn glazen kooi. De openbare aanklager heeft zojuist negen jaar strafkolonie tegen hem geëist voor het verspreiden van ‘nepnieuws’. De zaal reageert geschokt. De uitspraak is woensdagmiddag. Jasjin zegt zich geen illusies te maken.

‘Edelachtbare, natuurlijk verwacht ik hier geen wonder’, zegt hij in zijn slotwoord tot rechter Oksana Gorjoenova. ‘U weet dat ik onschuldig ben en ik weet dat dit systeem u onder druk zet. Het is zonneklaar dat uw vonnis ‘schuldig’ moet luiden. Maar ik veroordeel u daarvoor niet.’

Wel roept hij de rechter op ‘alles te doen wat in uw vermogen ligt’ om het recht te laten zegevieren. ‘Van uw besluit hangt niet alleen mijn persoonlijke lot af. Het is een vonnis over dat deel van onze samenleving, dat vreedzaam en beschaafd wenst te leven. Dat deel van de samenleving, waartoe mogelijk ook u behoort, Oksana Ivanovna.’

Verboden woord ‘oorlog’ gebruikt

Jasjin (39), tot voor kort gemeenteraadslid en al sinds zijn tienerjaren actief binnen de Russische oppositie, kreeg eerder dit jaar al meerdere boetes wegens het ‘in diskrediet brengen’ van de Russische strijdkrachten. Hij zei toen die vervolging op te vatten als een duidelijke hint dat hij maar beter kon vertrekken, iets dat hij consequent heeft geweigerd. Eind juni werd hij in Moskou gearresteerd tijdens een avondwandeling.

Volgens de openbaar aanklager heeft hij op 7 april via zijn YouTube-kanaal met opzet ‘nepnieuws’ verspreid over het Russische leger, een vergrijp waarop vijf tot tien jaar gevangenisstraf staat. Jasjins collega Aleksej Gorinov (61) werd al tot zeven jaar strafkolonie veroordeeld wegens het gebruik van het verboden woord ‘oorlog’ tijdens een raadsvergadering om Ruslands ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne aan te duiden.

In de video besprak Jasjin de gebeurtenissen in het Oekraïense stadje Boetsja, vlakbij Kyiv, waar kort daarvoor tientallen burgers dood waren aangetroffen na het vertrek van de Russische troepen. Jasjins woorden stonden haaks op de officiële verklaring van het Russische ministerie van Defensie, dat iedere betrokkenheid ontkende en de beelden van dode lichamen in de straten van Boetsja ‘fake’ noemde. Hij citeerde bovendien enkel media uit ‘onvriendelijke landen’ die het ‘regime in Kyiv’ steunden, aldus de procureur.

Advocaat Prochorov veegt in de rechtbank de vloer aan met de aantijgingen. Jasjin citeerde in zijn videostream zeker niet alleen westerse media, zoals de BBC, maar ook Indiase en andere bronnen, inclusief het Russische ministerie van Defensie. Prochorov citeert ook uitgebreid uit een verslag van de VN-commissaris voor Mensenrechten, waarin de betrokkenheid van Russische troepen bij oorlogsmisdaden zwart op wit staat gedocumenteerd.

‘Welke dreiging ging er uit van Jasjins stream?’

Jasjin uitte zijn mening en de staat mag alleen de vrijheid van meningsuiting beperken in geval van een concrete dreiging, gaat Prochorovs collega Michail Birjoekov verder. ‘Maar welke dreiging ging er uit van Jasjins stream? We hadden gehoopt dat de aanklager dat zou ophelderen. Maar meer dan dat Jasjin een ‘vijand van het vaderland’ is hebben we niet gehoord.’

In zijn slotwoord haalt Jasjin uit naar president Poetin (’U voert niet alleen oorlog met de Oekraïners, maar ook met uw eigen landgenoten’) en dankt hij de rechter, omdat ze het proces liet plaatsvinden in een grote zaal en ‘met aandacht’ heeft geluisterd naar de verdediging. Het lijkt even of ze glimlacht. ‘U heeft zo op het oog niets bijzonders gedaan, want zo horen processen te verlopen in ieder normaal land. Maar op de verschroeide aarde van de Russische rechtspraak oogt dit proces als heel levendig. En gelooft u mij, dat waardeer ik.’

Jasjin zegt geen moment te betreuren dat hij in Rusland is gebleven. ‘Ze willen dat ik zwijg, maar zolang ik leef zal ik me daarbij niet neerleggen’, besluit hij. ‘Beter tien jaar achter de tralies doorbrengen en een eerlijk mens blijven, dan zwijgend door de grond zakken van schaamte voor het bloed dat onze regering vergiet.’ Onder het scanderen van zijn naam wordt hij de zaal uitgeleid.