Vietnam zet alles op alles om eerste coronadode te voorkomen

Vietnamese inwoners van het dorp Dong Cuu, dichtbij Hanoi, vieren op 14 mei het einde van hun quarantaine. Beeld Reuters

Dokter Nguyen Tri Thuc van het Cho Ray-ziekenhuis in Ho Chi Minh City geeft maandag de laatste stand van zaken in het gevecht om het leven van ‘patiënt 91’, de enige coronapatiënt in Vietnam wiens toestand kritiek is. Bij de patiënt, een 43-jarige Brit die al ruim een maand aan de beademing ligt, is nu ook een bacterie in de longen geconstateerd. Sinds het weekend krijgt hij daarom een combinatie van drie antibiotica. De patiënt is nog altijd niet bij kennis, meldt Nguyen. ‘Hij heeft nog niet gekucht en zich ook nog niet bewogen.’

Het is in grote lijnen dezelfde pessimistische update als de dagen en weken ervoor, maar dat maakt niet uit: de Vietnamezen willen elk nieuw detail weten over de gezondheidstoestand van de Brit, een piloot van de nationale luchtvaartmaatschappij Vietnam Airlines. Op 18 maart liepen hij en veertien anderen het virus op in een bar in Ho Chi Minh City. In het ziekenhuis ging het snel bergafwaarts: zijn nieren zijn beschadigd en zijn longcapaciteit ligt tussen de 10 en 30 procent.

Sindsdien zet een team van artsen en medische experts alles op alles om de man te redden en leven veel Vietnamezen mee. Met het leven van de piloot staat namelijk ook een imposante statistiek op het spel: Vietnam telt tot nu toe geen enkele coronadode, een van de redenen waarom het land volgens het Amerikaanse medium Politico het beste coronabeleid ter wereld voert.

Quarantaine

Zeker is dat het 97 miljoen inwoners tellende Vietnam bijzonder snel en streng reageerde op de verspreiding van het virus. Al in januari ging de grens met China dicht en een paar weken later kwam geen enkele buitenlander meer het land binnen. Vietnamezen die in contact waren geweest met een besmet persoon moesten in quarantaine, evenals burgers die terugkwamen uit het buitenland. In totaal werden een kwart miljoen mensen geïsoleerd, onder meer in overheidsbarakken. Binnenlandse uitbraken zoals die in het nachtleven van Ho Chi Minh City werden door het omvangrijke staatsapparaat kordaat aangepakt met testen, traceren en isoleren. Inmiddels is al langer dan een maand geen binnenlands besmettingsgeval vastgesteld. Scholen en kantoren zijn weer open en het binnenlandse vliegverkeer komt weer op gang. De tussenstand: 326 besmettingen, nul doden.

Het communistische bewind is vastbesloten deze score vast te houden, inclusief de nul sterfgevallen. ‘We mobiliseren onze beste artsen en experts voor de behandeling van patiënt 91’, zei regeringswoordvoerder Le Thi Thu Hang medio maart. ‘We hopen echt dat hij herstelt.’ Dat was niet overdreven. Artsen haalden zelfs speciale medicijnen uit het buitenland om klonteringen in het bloed van de piloot te verhelpen. De kosten tot nu toe: zo’n 180 duizend euro. Dat bedrag gaat nog met een ruim een halve ton oplopen, want tijdens een vergadering op het ministerie van Volksgezondheid besloten artsen onlangs dat de enige manier om patiënt 91 te redden een longtransplantatie is.

Trots

De vraag is waarom het land zo ver gaat om te voorkomen dat er één coronadode valt. Dat heeft met trots te maken, zei Vietnamkenner en hoogleraar Alexander Vuving tegen de Financial Times. ‘Nu Vietnam met zijn lage aantal besmettingen en nul doden in internationaal opzicht een zeldzaamheid is geworden, hebben Vietnamezen er een gevoel van nationale trots aan verbonden’. Volgens Vuving ziet de regering in de aanpak van de crisis een kan om ‘in binnen- en buitenland zijn legitimiteit te vergroten’.

Niet alleen de autoriteiten bekommeren zich om het lot van de Brit. Al zestig Vietnamezen, onder wie een 70-jarige veteraan en enkele artsen en verplegers, meldden zich om een deel van hun longen af te staan. ‘De donoren zeiden dat ze de patiënt wilden helpen en zo een bijdrage wilden leveren in het landelijk gevecht tegen de corona pandemie’, zei Nguyen Hoang Phuc, vicedirecteur van het nationale centrum voor orgaantransplantaties tegen de krant Tuoi Tre.

De bereidwilligheid gaat de patiënt niet helpen, omdat volgens de wet alleen organen mogen worden gebruikt van geregistreerde donoren die zijn gestorven of hersendood zijn. ‘We zijn geraakt door de goede bedoelingen van deze mensen, maar de reglementen verbieden het ons om op hun aanbod in te gaan.’

Er is ook nog een andere juridisch obstakel. Tot dusver is het nog niet gelukt om familieleden van de piloot op te sporen. Volgens de Vietnamese wet moet elke operatie goedgekeurd worden door een patiënt of zijn vertegenwoordiger. De vraag is dan ook, als nieuwe longen zich aandienen, wie gaan het goedkeuringsformulier voor de transplantatie ondertekenen?

Intussen blijven de Vietnamezen uitkijken naar goed nieuws, zoals over patiënt 161, een 88-jaar oude vrouw uit de provincie Hung Yen. De vrouw raakte half maart besmet toen ze in het ziekenhuis herstelde van een hersenbloeding. Artsen vreesden het ergste, maar na een periode op de intensive care en ondanks enige longschade werd ze begin deze maand ontslagen uit het ziekenhuis.