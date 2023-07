Vietnam verbiedt Barbie-film vanwege ‘aanstootgevende’ wereldkaart, die de Zuid-Chinese Zee aan China toewijst

De Australische actrice Margot Robbie, hoofdrolspeler in de nieuwe film ‘Barbie’. Beeld AFP

Na 42 animatiefilms maakt de plastic pop Barbie deze zomer voor het eerst een uitstapje naar de ‘echte’ wereld. Als Barbie en Ken, gespeeld door Margot Robbie en Ryan Gosling, uit hun perfecte wereldje worden verbannen, maken ze zich wegwijs met een kaart waarop de zogeheten ‘nine-dash line’ is aangegeven. Met deze negen streepjes eist China sinds de jaren veertig bijna de gehele Zuid-Chinese Zee op.

Dat schoot niet alleen Vietnam in het verkeerde keelgat. China is in een langlopend conflict verwikkeld met zes Zuidoost-Aziatische landen die ook delen van de Zuid-Chinese Zee, een van de drukste handelsroutes ter wereld en ook nog eens rijk aan olie, als eigen grondgebied zien. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag verwierp in 2016 de Chinese claims, maar dat weerhoudt Beijing er niet van om riffen op te spuiten en zo militaire bases in de zee aan te leggen.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Om zich tegen de Chinese dreiging te verdedigen, kiezen veel landen voor nauwere samenwerking met de Verenigde Staten, maar de communistische Vietnamese regering is nog niet op Amerikaanse avances ingegaan. Wel spreekt Hanoi zich de afgelopen jaren steeds feller uit tegen Chinese activiteiten op zee en doet het er alles aan om de verspreiding van afbeeldingen met de ‘negenstrepenlijn’ tegen te gaan.

Chinese claim in het navigatiesysteem

Zo deed de regering in China geproduceerde auto’s in de ban met de U-vormige lijn door de Zuid-Chinese Zee in het ingebouwde navigatiesysteem. Om dezelfde reden verbood Hanoi in 2019 de Dreamworks-animatiefilm Abominable (Everest: de jonge yeti) en vorig jaar de actiefilm Uncharted. En nu is het de beurt aan de nieuwe Barbie-film van producent Warner Bros.

Het is opvallend dat de filmmakers de controversiële lijn weergeven, terwijl het net zo makkelijk was geweest om helemaal geen territoriale wateren in de Zuid-Chinese Zee in te tekenen. Vermoedelijk wilden de makers uit commercieel oogpunt de Chinese autoriteiten gunstig stemmen. Op de enorme Chinese markt valt veel geld te verdienen, maar China laat maar een beperkt aantal Westerse films toe.

Het gevolg is dat de verwachte kaskraker van deze zomer wel in China maar niet in Vietnam in de bioscoop verschijnt. De Vietnamese overheid is zeer kritisch op de filmmakers, die volgens Hanoi met de kaart de Chinese claim legitimeren. Het hoofd van het overheidsorgaan dat buitenlandse films toestaat, verbiedt of censureert, noemde de kaart die in verschillende scènes terugkeert maandag ‘aanstootgevend’.