Vies water dwingt Van der Weijden tot solo Elfstedenzwemtocht, zelf kan hij ‘buikgriep wel dragen’

Maarten van der Weijden zal tijdens Elfstedenzwemtocht van komend weekend alleen zwemmen. De recreanten die hem op gedeelten van de 200 kilometer lange route zouden vergezellen mogen niet het water in. De waterkwaliteit is daarvoor te slecht, oordeelden het waterschap en de GGD. Olympisch zwemkampioen Van der Weijden zelf mag zaterdagochtend wel aan zijn monstertocht beginnen.

Langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden komt aan in de Entrepothaven bij het event Like@Swim. Foto ANP

Van der Weijden zwemt de Elfstedenroute om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Het was de gedachte dat in elk van de elf steden recreanten een deel met hem op zouden zwemmen om daarmee ook een bedrag op te halen voor het goede doel. Duizend zwemmers hadden zich aangemeld.

Uit metingen bleek vrijdagmiddag echter dat op grote delen van de route te hoge concentraties van de darmbacteriën E.coli en enterokokken aanwezig zijn. Die kunnen tot flinke maag- en darmklachten leiden en zijn bovendien een teken dat er nog veel meer schadelijke bacteriën in het water zitten.

‘ Het gaat niet om zwemmen ’

Daarop besloten de betrokken gemeenten de vergunningen voor het meezwemmen in te trekken. ‘Stel je voor dat twintig man ziek worden’, zegt Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en woordvoerder namens de Elfstedengemeenten. ‘Dat moet je niet willen.’ Hij raadt zwemmers dan ook sterk af alsnog het water in te duiken. ‘Doe het niet. Het gaat niet om het zwemmen. Het gaat om het doel.’

Volgens Oeds Bijlsma, directeur van Wetterskip Fryslân, waren eerdere metingen in juli nog ‘heel bemoedigend’, maar is door de hete zomerdagen van de afgelopen anderhalve maand de waterkwaliteit achteruitgehold. ‘Dat is teleurstellend, maar niet verbazend.’

Desastreus

Van der Weijden baalde van de situatie. ‘We hadden ermee rekening gehouden dat het wellicht in een aantal steden niet zou kunnen, maar dat de maatregel zo desastreus zou zijn, daar had ik niet bij stilgestaan.’

Hijzelf vreest de slechte waterkwaliteit niet. Voor iemand zo fit als hij is het slechtste scenario een paar dagen buikgriep. ‘Dat kan ik dan wel dragen, al kan het invloed hebben op het volbrengen van de tocht.’

Van der Weijden begint zaterdagochtend om 4.30 uur in Leeuwarden aan de zwemtocht en hoopt maandag tussen 19.00 en 20.00 uur in de Friese hoofdstad terug te keren.