Viert de Navo feest in Londen? ‘Dat wordt moeilijk, de eerste woordbeschietingen zijn al begonnen’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel nabij 10 Downing Street voor een overleg met de Britse premier Boris Johnson. Beeld Getty Images

De Navo viert haar 70ste verjaardag, reden voor een feestje. Hangt er een feestelijke sfeer in Londen?

‘Dat wordt moeilijk, want de eerste woordbeschietingen zijn al begonnen. President Trump heeft uitgehaald naar president Macron naar aanleiding van zijn opmerking dat de Navo ‘hersendood’ zou zijn. Het gaat een turbulente bijeenkomst worden.’

De Navo-top is normaal gesproken twee dagen, maar nu slechts één, omdat ze bang zijn dat het feestje zal eindigen in ruzie. Wat vind jij hiervan?

‘Het zat er al een beetje aan te komen. De laatste Navo-top in Brussel liep op de tweede dag uit op een keiharde ruzie. Hierdoor wilden de leiders deze top het liefst zo ver mogelijk achterin het jaar verplaatsen. Het mag officieel ook geen top heten, het wordt daarom een ‘leader’s meeting’ genoemd. Er wordt alles aan gedaan om het zo kort mogelijk te laten duren, zodat het niet uit de hand kan lopen. Het opzetje om de bijeenkomst maar één dag te laten duren is natuurlijk eigenlijk al mislukt, mede door de sneer van Trump naar Macron.’

Wat wordt het grootste pijnpunt tijdens de leader’s meeting?

‘De defensie-uitgaven. Trump vindt dat deze in 2024 bij alle NAVO-landen op 2 procent moeten zitten. Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand: de eenzijdige terugtrekking van Trump uit Syrië, Turkije dat zaken doet met Rusland en ook nog anti-luchtdoelraketten daar koopt. Wat niet vergeten moet worden is dat tijdens overleggen tussen leiders altijd spanningen naar buiten komen, terwijl de NAVO hiernaast nog een militaire onderbouw heeft, deze pruttelt door. Ondanks de ruzies is de versterking van de NAVO-defensie altijd voortgezet. Zo zal nu naast land, zee, lucht en cyperspace, ook de ruimte als eventueel strijddomein besproken worden. Men wil voorbereid zijn op eventuele acties van vijanden op westerse satellieten.’

Het Amerika dat nu bij de bijeenkomst zit is een heel ander Amerika dan een aantal jaar geleden. Wat voor rol gaat Trump aannemen?

‘Dat is altijd onvoorspelbaar. De ene keer is hij op zoek naar ruzie, terwijl hij het volgende moment poeslief kan zijn. Bij de laatste NAVO-top heeft Rutte een belangrijke rol gespeeld in het rustig krijgen van de Amerikaanse president, waardoor hij toch nog met een tevreden gevoel Brussel verliet. De NAVO-tops zijn sowieso moeilijker te voorspellen tegenwoordig. Het taalgebruik is heftiger geworden en de emoties rauwer. Er zijn nu meer leiders die meteen roepen wat ze denken.’

Ondanks de lastige voorspelbaarheid: gaan ze morgen met ruzie of in vrede uit elkaar?

‘Er zal stoom afgeblazen worden en veel gezegd worden, maar aan het eind van de dag zullen ze zich wel als een geheel presenteren. Ze willen immers de Chinezen en de Russen niet in de kaart spelen.’

Medeverslaggever Theo Koelé vanaf de achterbank: ‘De Navo gaat haar 71e verjaardag wel halen.’