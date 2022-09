Vierde verdachte van dreiging tegen Belgische minister is nog op de vlucht

De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne Beeld Belga

De verdachten zijn Nederlanders van 20, 29 en 48 jaar die zijn opgepakt in Den Haag en Leidschendam, meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. Meer is over hun identiteit niet bekendgemaakt. In een reactie zegt de Belgische premier De Croo dat de dreiging ‘totaal onaanvaardbaar’ is. De vierde verdachte is nog op de vlucht, aldus Het Laatste Nieuws.

De dreiging ten aanzien van justitieminister @VincentVQ is totaal onaanvaardbaar.



Maar het moet duidelijk zijn: we laten ons door niemand intimideren. Het werk gaat verder.



Bijzondere dank aan onze Belgische veiligheids- en inlichtingendiensten en hun Nederlandse collega’s. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 24 september 2022

De Belgische justitie kreeg vorige week signalen over de dreiging. Er werd een auto met Nederlandse kentekenplaten bij het huis van Van Quickenborne gezien. Volgens de Vlaamse omroep VRT lagen daar ‘kalasjnikovs, vuurwapens en flessen met benzine’ in. De minister wordt vanwege de dreiging extra beveiligd. België heeft Nederland om overlevering van de verdachten gevraagd.

De dreiging richting Van Quickenborne zou afkomstig zijn uit het drugscircuit, meldt de VRT. Het zou gaan om een poging tot ontvoering. De minister van Justitie heeft de strijd tegen drugscriminaliteit opgevoerd. Zo tekende hij een uitleveringsverdrag en rechtshulpakkoord met de Verenigde Arabische Emiraten, waar veel kopstukken uit de drugswereld zich schuil houden. De Nederlandse drugsbaas Ridouan T. verbleef bijvoorbeeld in Dubai, waar hij werd gearresteerd.

Op Facebook reageerde Van Quickenborne op de dreiging: ‘De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger.’

Ook in Nederland lijkt sprake te zijn van verhoogde paraatheid vanwege aanslagplannen vanuit de georganiseerde misdaad. De Telegraaf berichtte vorige week dat de beveiliging van premier Rutte en prinses Amalia was opgeschroefd omdat er mogelijk plannen zouden zijn om hen te ontvoeren of een aanslag op hen te plegen. Gesuggereerd werd dat Ridouan T. daar een rol in speelt, maar zijn advocaat wijst dat van de hand.