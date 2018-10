Vierde prominente Iraakse vrouw in korte tijd vermoord: instagram-ster doodgeschoten in Porsche

Een Irakese vrouw bij het graf van Tara Fares in Najaf. Foto AFP

De dood van Tara Fares, Miss Bagdad 2014 (met 2,7 miljoen volgers op Instagram), heeft Bagdad in zijn greep: ze is de vierde prominente Iraakse vrouw in korte tijd die is vermoord. In augustus stierven plastisch chirurg Rafif al Yasiri (32), eigenaresse van kliniek Barbie, en Racha al Hassan, eigenaresse van schoonheidssalon en vrouwencafé Viola, een mysterieuze dood. Politiek activiste Souad al Ali werd vorige week doodgeschoten in de zuidelijke havenstad Basra toen ze naar haar auto liep, waarna de VN opriep tot onderzoek.

Irak vraagt zich nu af: wie is de volgende? Het model Shima Qassem, een jaar na Tara Fara werd ze Miss Bagdad 2015 (2,7 miljoen volgers op Instagram), is inmiddels ook met de dood bedreigd. In een filmpje aan haar achterban laat ze deze week weten dat ze vreest dat ook zij binnenkort zal omkomen.

Extreme weelde in verwoest land

Premier Haider al Abadi bespeurt een ‘een plan achter deze moorden’. Drie van de vier slachtoffers hielden zich professioneel bezig met schoonheid en uiterlijk, in Irak het traditionele domein van de vrouw. Maar waar het één ding is om in een rok tot net over de knie en met onbedekt haar over straat te lopen – iets dat in het centrum van Bagdad zelfs niet ongewoon was toen terreurbeweging IS aan de stadsgrenzen stond – is het iets anders om met je uiterlijk de publiciteit te zoeken en geld te verdienen.

Op Instagram vertegenwoordigde Tara Fares een wereld waarvan buiten Irak slechts weinigen weten dat die bestaat: een leven in extreme weelde in een verwoest land. Denk Kim Kardashian, maar dan in het Arabisch en in een stad in oorlog. Op foto’s en filmpjes rijdt ze rond in haar witte Porsche, eet sushi in een vijfsterrenhotel, poseert in wufte jurken en gaat op reis met een gekocht paspoort van het Caribische eiland Kitts en Nevis. Dat verkoopt paspoorten aan rijke Irakezen, die anders bijna nergens een visum zouden krijgen.

I have always been proud of where I’ve come 🙏🏼 for me and others around me i feel thankful for everything is happened to me

Im never feel shame cuz i live in a city inhabited by war and destruction so far I live every moment in my life as I love it , No one can know the truth pic.twitter.com/tRwJBNpJpA Tara Fares 👑

Meer dan een socialite

In Irak, waar veel vrouwen een hoofddoek dragen, lachte de van oorsprong christelijke Fares je tegemoet met los haar in modieuze westerse kleding. Maar ze toonde zich meer dan een Iraakse socialite: de twintiger schreef ook over Alan Kurdi, de Koerdische peuter die in 2016 om het leven kwam tijdens de boottocht naar Europa. ‘Ik leefde met je mee en mijn hart stierf van menselijkheid.’ De openingspost? Een bericht over een bombardement in Bagdad in mei 2016.

Tara Fares was volgens het Iraakse tv-kanaal Al Dostor op haar zestiende uitgehuwelijkt en leefde als gescheiden moeder met een zoontje, een levenspad dat in Irak sowieso vele wenkbrauwen doet fronsen. Ze woonde de afgelopen jaren in Erbil, de hoofdstad van de Koerdische regio. Daar is het op straat veiliger en het leven lichter. Pas deze zomer, toen het gevaar van IS definitief geweken leek en in de Iraakse hoofdstad het ene café na het andere opende, vertoonde ze zich weer vaker in Bagdad in haar open Porsche.

De aanhoudende bedreigingen aan haar adres – een ambtenaar kreeg zijn congé nadat hij haar ‘hoer’ had genoemd, in Irak meer dan in het westen een betiteling met gevaarlijke implicaties – nam ze niet serieus. Wel plaatste ze aan het begin van deze zomer de songtekst van Nancy Sinatra op Instagram: ‘Bang bang, he shot me down / Bang bang, I hit the ground / Bang bang, that awful sound / Bang bang, my baby shot me down.’