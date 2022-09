Vierde lek ontdekt in Nord Stream-pijpleiding

Satellietbeeld van het lek in Nord Stream 2. Beeld AFP

Afgelopen maandag werden drie lekkages ontdekt, een in de Nord Stream 2-pijpleiding, net ten zuiden van het Deense eiland Bornholm, en twee in de Nord Stream 1-pijp verder naar het oosten, ter hoogte van de Zweedse kustplaats Simrishamn. Het vierde lek ligt ertussenin.

Het lek was maandag al door de kustwacht ontdekt, zo bevestigt een woordvoerder, maar die informatie sijpelde om onbekende redenen pas woensdagavond door naar lokale media. De opening is minder groot dan op de drie andere plekken. De kustwacht is er aanwezig. Nord Stream 2 bestaat uit twee gaspijpen. De kustwacht zei desgevraagd niet te weten in welke van de twee het lek is ontdekt.

Twee van de lekken bevinden zich in de Zweedse economische zone en de andere twee in de Deense. Een exclusieve economische zone behoort niet tot het territorium van een land, maar is het gebied waar een staat het recht heeft op bijvoorbeeld visserij of de exploitatie van grondstoffen.

Explosies

De lekkages kwamen aan het licht door een sterke daling van de druk in de pijplijn. Bij die pijpleidingen werden maandag explosies gemeten. Geen van beide leidingen is op dit moment in gebruik, maar bevatten wel gas. Dat lekt nu weg. Zweden en Finland gaan uit van een gerichte sabotageactie.

Alle Noordse landen zijn in staat van verhoogde paraatheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat de beveiliging van kerncentrales is opgeschroefd. In Noorwegen, de belangrijkste gasleverancier van Europa, kreeg het leger woensdag opdracht de vele olie- en gasinstallaties te gaan beveiligen. Eerder al meldde Noorwegen dat de afgelopen maand meerdere drones zijn gesignaleerd rondom olie- en gasinstallaties in de Noordzee.