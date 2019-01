Vierde dode gevonden na zware gasexplosie in Parijs

De brandweer voert een gewond persoon af. Beeld AFP

De ontploffing vond rond 9 uur plaats in het 9e arrondissement, nadat een brand was ontstaan in een bakkerij. De twee omgekomen hulpverleners waren op het moment van de explosie het vuur aan het blussen.

Getuigen berichtten op sociale media over een enorme klap bij de bakkerij op de hoek van de Rue de Trévise en de Rue Saint-Cécile. De straathoek waar de bakkerij aan ligt, is bezaaid met puin. Op foto’s oogt de begane grond van het getroffen pand volledig vernield. In aanpalende gebouwen is een groot deel van de ramen gesprongen.

Zo’n tweehonderd brandweerlieden en honderd agenten zijn uitgerukt, vertelde minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, die net als premier Édouard Philippe en burgemeester van Parijs Anne Hidalgo ter plaatse is. Er zijn ook helikopters ingeschakeld om gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren.

Castaner zei dat de explosie ‘een zware menselijke tol’ heeft geëist. De politie riep mensen op weg te blijven uit het getroffen gebied.

Een zaterdagochtend bij de explosie in Parijs verwonde man wordt behandeld. Beeld AFP

De brandweer bij de verwoeste gevel van de bakkerij. Beeld AFP

Hulpdiensten bij het getroffen pand in Parijs. Beeld AFP